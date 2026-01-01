Казахстан открывает небо: куда можно будет улететь напрямую уже в 2026 году

В 2026 году Казахстан готовится к масштабному расширению международного авиасообщения. Страна не просто добавит новые маршруты, но и фактически перезапустит свою роль регионального авиационного хаба, соединив Центральную Азию с Европой, Ближним Востоком и Восточной Азией. О планах по развитию отрасли рассказала председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: freepik

Новый год — новые направления

По данным Комитета гражданской авиации, до конца 2026 года казахстанские авиакомпании намерены открыть и возобновить международные рейсы сразу по нескольким стратегическим направлениям. Речь идет не только о странах СНГ и Центральной Азии, но и о дальнем зарубежье.

В числе городов, которые появятся в маршрутных сетях:

Европа : Вена, Рим, Варшава;

Ближний Восток : Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Амман;

Средиземноморье : Ларнака;

Восточная Азия и Китай: Токио, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар.

Таким образом, Казахстан делает ставку на расширение географии полетов — от туристических маршрутов до деловых и транзитных направлений.

Авиапарк вырастет: ставка на обновление флота

Развитие маршрутов невозможно без обновления самолетного парка. Как сообщила Салтанат Томпиева, до конца года авиакомпании страны получат девять новых самолетов. В результате общее количество воздушных судов увеличится до 118 единиц.

Это позволит:

повысить регулярность рейсов;

снизить нагрузку на существующие самолеты;

открыть новые направления без ущерба для действующей маршрутной сети.

Аэропорты готовят к росту пассажиропотока

Параллельно с расширением авиасообщения Казахстан инвестирует в модернизацию своей аэропортовой инфраструктуры. В 2026 году стартуют и продолжатся сразу несколько крупных проектов.

Ключевые объекты:

Астана и Шымкент — строительство вторых взлетно-посадочных полос;

Алматы — реконструкция терминала внутренних рейсов;

Актау — капитальный ремонт перрона.

Эти меры направлены на повышение пропускной способности крупнейших воздушных гаваней страны.

Региональные аэропорты: фокус на развитие

Отдельное внимание уделяется региональной авиации и туристическим зонам. Власти намерены сократить транспортную изолированность регионов и сделать перелеты внутри страны более доступными.

В планах:

строительство нового терминала в Атырау ;

реконструкция аэродрома в Павлодаре ;

завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай , Зайсан и Кендерли ;

восстановление аэропорта Аркалык.

Что это значит для пассажиров

Расширение маршрутной сети и модернизация аэропортов могут заметно изменить авиарынок Казахстана. Для пассажиров это означает:

больше прямых рейсов без пересадок;

рост туристических и деловых возможностей;

усиление конкуренции между авиакомпаниями, а значит — потенциально более гибкие тарифы.

Казахстан как транзитный узел

Открытие рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Азию укладывается в стратегию превращения Казахстана в ключевой транзитный авиационный узел региона. Географическое положение страны позволяет связать Восток и Запад, и в 2026 году эта роль может стать еще заметнее.

Если заявленные планы будут реализованы в полном объеме, казахстанское небо действительно станет шире — и для граждан страны, и для международных путешественников.