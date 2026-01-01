Казахстан открывает небо: куда можно будет улететь напрямую уже в 2026 году

В 2026 году Казахстан готовится к масштабному расширению международного авиасообщения. Страна не просто добавит новые маршруты, но и фактически перезапустит свою роль регионального авиационного хаба, соединив Центральную Азию с Европой, Ближним Востоком и Восточной Азией. О планах по развитию отрасли рассказала председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
По данным Комитета гражданской авиации, до конца 2026 года казахстанские авиакомпании намерены открыть и возобновить международные рейсы сразу по нескольким стратегическим направлениям. Речь идет не только о странах СНГ и Центральной Азии, но и о дальнем зарубежье.
В числе городов, которые появятся в маршрутных сетях:
Европа: Вена, Рим, Варшава;
Ближний Восток: Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Амман;
Средиземноморье: Ларнака;
Восточная Азия и Китай: Токио, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар.
Таким образом, Казахстан делает ставку на расширение географии полетов — от туристических маршрутов до деловых и транзитных направлений.
Развитие маршрутов невозможно без обновления самолетного парка. Как сообщила Салтанат Томпиева, до конца года авиакомпании страны получат девять новых самолетов. В результате общее количество воздушных судов увеличится до 118 единиц.
Это позволит:
повысить регулярность рейсов;
снизить нагрузку на существующие самолеты;
открыть новые направления без ущерба для действующей маршрутной сети.
Параллельно с расширением авиасообщения Казахстан инвестирует в модернизацию своей аэропортовой инфраструктуры. В 2026 году стартуют и продолжатся сразу несколько крупных проектов.
Астана и Шымкент — строительство вторых взлетно-посадочных полос;
Алматы — реконструкция терминала внутренних рейсов;
Актау — капитальный ремонт перрона.
Эти меры направлены на повышение пропускной способности крупнейших воздушных гаваней страны.
Отдельное внимание уделяется региональной авиации и туристическим зонам. Власти намерены сократить транспортную изолированность регионов и сделать перелеты внутри страны более доступными.
В планах:
строительство нового терминала в Атырау;
реконструкция аэродрома в Павлодаре;
завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли;
восстановление аэропорта Аркалык.
Расширение маршрутной сети и модернизация аэропортов могут заметно изменить авиарынок Казахстана. Для пассажиров это означает:
больше прямых рейсов без пересадок;
рост туристических и деловых возможностей;
усиление конкуренции между авиакомпаниями, а значит — потенциально более гибкие тарифы.
Открытие рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Азию укладывается в стратегию превращения Казахстана в ключевой транзитный авиационный узел региона. Географическое положение страны позволяет связать Восток и Запад, и в 2026 году эта роль может стать еще заметнее.
Если заявленные планы будут реализованы в полном объеме, казахстанское небо действительно станет шире — и для граждан страны, и для международных путешественников.
