18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 13:04

Казахстан открывает небо: куда можно будет улететь напрямую уже в 2026 году

Новости Казахстана 0 509

В 2026 году Казахстан готовится к масштабному расширению международного авиасообщения. Страна не просто добавит новые маршруты, но и фактически перезапустит свою роль регионального авиационного хаба, соединив Центральную Азию с Европой, Ближним Востоком и Восточной Азией. О планах по развитию отрасли рассказала председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: freepik
Фото: freepik

Новый год — новые направления

По данным Комитета гражданской авиации, до конца 2026 года казахстанские авиакомпании намерены открыть и возобновить международные рейсы сразу по нескольким стратегическим направлениям. Речь идет не только о странах СНГ и Центральной Азии, но и о дальнем зарубежье.

В числе городов, которые появятся в маршрутных сетях:

  • Европа: Вена, Рим, Варшава;

  • Ближний Восток: Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Амман;

  • Средиземноморье: Ларнака;

  • Восточная Азия и Китай: Токио, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар.

Таким образом, Казахстан делает ставку на расширение географии полетов — от туристических маршрутов до деловых и транзитных направлений.

Авиапарк вырастет: ставка на обновление флота

Развитие маршрутов невозможно без обновления самолетного парка. Как сообщила Салтанат Томпиева, до конца года авиакомпании страны получат девять новых самолетов. В результате общее количество воздушных судов увеличится до 118 единиц.

Это позволит:

  • повысить регулярность рейсов;

  • снизить нагрузку на существующие самолеты;

  • открыть новые направления без ущерба для действующей маршрутной сети.

Аэропорты готовят к росту пассажиропотока

Параллельно с расширением авиасообщения Казахстан инвестирует в модернизацию своей аэропортовой инфраструктуры. В 2026 году стартуют и продолжатся сразу несколько крупных проектов.

Ключевые объекты:

  • Астана и Шымкент — строительство вторых взлетно-посадочных полос;

  • Алматы — реконструкция терминала внутренних рейсов;

  • Актау — капитальный ремонт перрона.

Эти меры направлены на повышение пропускной способности крупнейших воздушных гаваней страны.

Региональные аэропорты: фокус на развитие

Отдельное внимание уделяется региональной авиации и туристическим зонам. Власти намерены сократить транспортную изолированность регионов и сделать перелеты внутри страны более доступными.

В планах:

  • строительство нового терминала в Атырау;

  • реконструкция аэродрома в Павлодаре;

  • завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли;

  • восстановление аэропорта Аркалык.

Что это значит для пассажиров

Расширение маршрутной сети и модернизация аэропортов могут заметно изменить авиарынок Казахстана. Для пассажиров это означает:

  • больше прямых рейсов без пересадок;

  • рост туристических и деловых возможностей;

  • усиление конкуренции между авиакомпаниями, а значит — потенциально более гибкие тарифы.

Казахстан как транзитный узел

Открытие рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Азию укладывается в стратегию превращения Казахстана в ключевой транзитный авиационный узел региона. Географическое положение страны позволяет связать Восток и Запад, и в 2026 году эта роль может стать еще заметнее.

Если заявленные планы будут реализованы в полном объеме, казахстанское небо действительно станет шире — и для граждан страны, и для международных путешественников.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь