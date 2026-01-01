18+
01.01.2026, 14:28

Февраль, июль, сентябрь — ключевые точки кризиса: прогноз для Казахстана

Новости Казахстана

Казахстан вступает в 2026 год на фоне глобальных перемен и внутренних реформ. Астрологи и нумерологи уже делают прогнозы, которые могут помочь жителям страны лучше понять, чего ожидать в ближайшие 12 месяцев. Этот год обещает быть сложным, но крайне важным для формирования будущего страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Астрологический фон: уроки через вызовы

По словам Ирины Абдраимовой — профессионального астролога и члена Международной ассоциации астрологов, выпускницы ведущих школ астрологии России, 2026 год не будет простым, но он необходим для перемен и развития.

Она объясняет, что ключевое влияние окажет движение Юпитера по второму дому в квадрате к Луне:

  • Луна — символ народа;

  • Второй дом — сфера финансов, доходов и цен;

  • Квадрат Юпитера — вызывает колебания и волнения.

С января по апрель казахстанцев будут волновать колебания курса, изменения цен, зарплат и кредитов. Власти, по прогнозу астролога, будут активно реагировать, стремясь стабилизировать ситуацию.

Самые напряженные периоды года: февраль, июль и сентябрь. Именно в эти месяцы возрастает риск конфликтов и необходимости принимать системные решения.

Новые законы и изменения правил игры

2026 год принесет изменения в законодательстве и административных процедурах:

  • Возможны новые правила в сфере образования и документации;

  • Изменения коснутся процедур выезда и въезда в страну;

  • Могут быть введены новые стандарты и требования в различных сферах жизни.

По мнению Абдраимовой, это время порядка и структурных улучшений. Под влиянием Тригона Сатурна к Меркурию государственный аппарат сможет работать более эффективно:

  • Улучшится ведение документации;

  • Развитие цифровых сервисов и приложений;

  • Упрощение процессов в социальной сфере, здравоохранении, сфере труда.

Ключевые месяцы для таких перемен: апрель, ноябрь, декабрь — когда жизнь казахстанцев станет более удобной и упорядоченной.

Энергия действий: «делаем, а не говорим»

Соединение энергии Марса с дисциплиной Сатурна указывает на активное внедрение планов:

  • Запуск новых объектов и инфраструктуры;

  • Ремонт и строительство дорог, зданий и других важных объектов;

  • Конкретные улучшения, которые реально изменят повседневную жизнь.

Особенно важно, что новое (Уран) и старое (Сатурн) будут работать в гармонии:

  • Технологические новшества станут привычными и отлаженными;

  • Процессы будут ускорены и удобны для населения;

  • Цифровизация выйдет на новый уровень, облегчая доступ к сервисам и услугам.

Непростые месяцы: когда стоит быть внимательнее

Астрологи советуют казахстанцам особенно осторожно относиться к следующим периодам:

  • Январь;

  • Февраль–апрель;

  • Июнь–сентябрь.

Середина августа до конца года требует особой осторожности в вопросах транспорта, посещения массовых мероприятий и финансовых решений.

Нурия Бекалаева, астролог и нумеролог, рекомендует:

  • Снижать расходы и рационально планировать бюджет;

  • Обсуждать семейные вопросы открыто, не замалчивать проблемы;

  • Рассматривать трудности как возможность для обучения и накопления опыта.

Нумерология года: цифра 10 и оформление идей

С точки зрения нумерологии, 2026 год — год числа 10, которое символизирует «идею, доведённую до формы».

  • Хорошее время для запуска новых проектов и экспериментов;

  • Не стоит ожидать мгновенного успеха — важен процесс, сбор информации и анализ;

  • Любые неудачи воспринимать как уроки, которые помогут строить долгосрочные планы.

Это год исследовательского подхода, когда эксперименты и проба нового закладывают фундамент будущих достижений.

Итог года: баланс, дисциплина и мудрость

2026 год для Казахстана — это про умение держать баланс:

  • Думать, выбирать и следовать выбранному курсу;

  • Не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие;

  • Использовать испытания как трамплин для развития.

Абдраимова подчеркивает: страна и её жители способны не просто выстоять, но и извлечь пользу из сложностей, опираясь на единство, дисциплину и трудовую волю.

Нумерологический и астрологический прогноз указывает на позитивные перемены, цифровизацию и улучшение качества жизни, но только при разумном подходе и внимательном планировании.




