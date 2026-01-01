В Казахстане добавили новое условие для проверки мобильных переводов: подробности

С нового года в Казахстане вступают в силу обновлённые правила контроля мобильных денежных переводов, сообщили в Комитете государственных доходов (КГД). Теперь налоговые органы будут отслеживать не только количество операций, но и их суммарный объём, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Ранее налоговики фокусировались на количестве переводов: операции от 100 и более разных лиц за три месяца подряд привлекали внимание органов. С 2026 года добавляется новое условие – общая сумма переводов за тот же период не должна превышать 12 минимальных зарплат (МЗП).
1 МЗП в 2026 году равна 85 000 тенге
Лимит за три месяца: 1 020 000 тенге
Если сумма переводов превышает этот порог, операции будут рассматриваться как потенциально предпринимательская деятельность.
В КГД подчёркивают, что новый порядок контроля позволит:
Чётко разделять личные и предпринимательские переводы
Сократить контроль за операциями бытового характера, например, переводами между родственниками и друзьями
Повысить прозрачность финансовых потоков
Снизить долю теневого бизнеса
Обеспечить равные условия налогообложения для официально зарегистрированных юридических лиц
Новые правила также способствуют легализации незарегистрированной деятельности, что приведёт к росту поступлений в государственный бюджет.
Фактически, система стимулирует граждан и компании к официальной регистрации предпринимательской деятельности, одновременно облегчая жизнь обычным пользователям мобильных переводов.
