В Казахстане добавили новое условие для проверки мобильных переводов: подробности

С нового года в Казахстане вступают в силу обновлённые правила контроля мобильных денежных переводов, сообщили в Комитете государственных доходов (КГД). Теперь налоговые органы будут отслеживать не только количество операций, но и их суммарный объём, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: vitbichi.by

Новые критерии: количество и сумма переводов

Ранее налоговики фокусировались на количестве переводов: операции от 100 и более разных лиц за три месяца подряд привлекали внимание органов. С 2026 года добавляется новое условие – общая сумма переводов за тот же период не должна превышать 12 минимальных зарплат (МЗП).

1 МЗП в 2026 году равна 85 000 тенге

Лимит за три месяца: 1 020 000 тенге

Если сумма переводов превышает этот порог, операции будут рассматриваться как потенциально предпринимательская деятельность.

Цели и последствия изменений

В КГД подчёркивают, что новый порядок контроля позволит:

Чётко разделять личные и предпринимательские переводы

Сократить контроль за операциями бытового характера , например, переводами между родственниками и друзьями

Повысить прозрачность финансовых потоков

Снизить долю теневого бизнеса

Обеспечить равные условия налогообложения для официально зарегистрированных юридических лиц

Эффект на бюджет и бизнес

Новые правила также способствуют легализации незарегистрированной деятельности, что приведёт к росту поступлений в государственный бюджет.

Фактически, система стимулирует граждан и компании к официальной регистрации предпринимательской деятельности, одновременно облегчая жизнь обычным пользователям мобильных переводов.