18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 15:43

В Казахстане добавили новое условие для проверки мобильных переводов: подробности

Новости Казахстана 0 509

С нового года в Казахстане вступают в силу обновлённые правила контроля мобильных денежных переводов, сообщили в Комитете государственных доходов (КГД). Теперь налоговые органы будут отслеживать не только количество операций, но и их суммарный объём, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: vitbichi.by
Фото: vitbichi.by

Новые критерии: количество и сумма переводов

Ранее налоговики фокусировались на количестве переводов: операции от 100 и более разных лиц за три месяца подряд привлекали внимание органов. С 2026 года добавляется новое условие – общая сумма переводов за тот же период не должна превышать 12 минимальных зарплат (МЗП).

  • 1 МЗП в 2026 году равна 85 000 тенге

  • Лимит за три месяца: 1 020 000 тенге

Если сумма переводов превышает этот порог, операции будут рассматриваться как потенциально предпринимательская деятельность.

Цели и последствия изменений

В КГД подчёркивают, что новый порядок контроля позволит:

  • Чётко разделять личные и предпринимательские переводы

  • Сократить контроль за операциями бытового характера, например, переводами между родственниками и друзьями

  • Повысить прозрачность финансовых потоков

  • Снизить долю теневого бизнеса

  • Обеспечить равные условия налогообложения для официально зарегистрированных юридических лиц

Эффект на бюджет и бизнес

Новые правила также способствуют легализации незарегистрированной деятельности, что приведёт к росту поступлений в государственный бюджет.
Фактически, система стимулирует граждан и компании к официальной регистрации предпринимательской деятельности, одновременно облегчая жизнь обычным пользователям мобильных переводов.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь