Казахстан строит «фармацевтический город будущего» за $203,7 млн

В Казахстане стартует амбициозный стратегический проект в фармацевтической отрасли. В специальной экономической зоне «Алатау» планируется строительство современного биофармацевтического комплекса полного цикла. Общий объем инвестиций составит более 103 миллиардов тенге (203,7 млн долларов) . Реализация проекта создаст свыше 180 новых постоянных рабочих мест , что станет значительным вкладом в региональную экономику, сообщает Lada.kz.

Фото: eduprosvechenie.ru

Полный цикл производства: от ингредиента до лекарства

По информации правительства, новый комплекс будет оснащен передовыми технологиями производства лекарственных средств. Главной задачей проекта заявлено создание мощностей для выпуска 58 наименований препаратов.

Особое внимание уделено обеспечению полного цикла фармацевтического производства, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов (API). Такой подход позволит стране самостоятельно производить широкий спектр лекарств, снижая зависимость от импорта.

Международные стандарты и терапевтическое разнообразие

На предприятии также планируется выпуск 27 международных непатентованных наименований препаратов, среди которых средства для лечения:

онкологических заболеваний,

аутоиммунных болезней,

редких патологий,

воспалительных процессов.

Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и укрепить позиции Казахстана на международном рынке медицинских препаратов.

Экспортный потенциал и интеграция в мировую фарму

Часть продукции будет ориентирована на экспорт в страны ЕАЭС, СНГ, а также на рынки Ближнего Востока. Такое расширение международного присутствия создаст дополнительные возможности для экономического роста и привлечения инвестиций в фармацевтический сектор.

Новый импульс для экономики и науки

Проект в «Алатау» станет ключевым драйвером развития биофармы в Казахстане. Помимо создания рабочих мест, он откроет перспективы для научных исследований, повышения квалификации специалистов и внедрения инновационных технологий.

По словам экспертов, этот комплекс может стать моделью устойчивого развития фармацевтики в регионе, совмещая производство, науку и экспортный потенциал в единую систему.