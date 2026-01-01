18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 17:12

Казахстан строит «фармацевтический город будущего» за $203,7 млн

Новости Казахстана 0 343

В Казахстане стартует амбициозный стратегический проект в фармацевтической отрасли. В специальной экономической зоне «Алатау» планируется строительство современного биофармацевтического комплекса полного цикла. Общий объем инвестиций составит более 103 миллиардов тенге (203,7 млн долларов). Реализация проекта создаст свыше 180 новых постоянных рабочих мест, что станет значительным вкладом в региональную экономику, сообщает Lada.kz. 

Фото: eduprosvechenie.ru
Фото: eduprosvechenie.ru

Полный цикл производства: от ингредиента до лекарства

По информации правительства, новый комплекс будет оснащен передовыми технологиями производства лекарственных средств. Главной задачей проекта заявлено создание мощностей для выпуска 58 наименований препаратов.

Особое внимание уделено обеспечению полного цикла фармацевтического производства, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов (API). Такой подход позволит стране самостоятельно производить широкий спектр лекарств, снижая зависимость от импорта.

Международные стандарты и терапевтическое разнообразие

На предприятии также планируется выпуск 27 международных непатентованных наименований препаратов, среди которых средства для лечения:

  • онкологических заболеваний,

  • аутоиммунных болезней,

  • редких патологий,

  • воспалительных процессов.

Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и укрепить позиции Казахстана на международном рынке медицинских препаратов.

Экспортный потенциал и интеграция в мировую фарму

Часть продукции будет ориентирована на экспорт в страны ЕАЭС, СНГ, а также на рынки Ближнего Востока. Такое расширение международного присутствия создаст дополнительные возможности для экономического роста и привлечения инвестиций в фармацевтический сектор.

Новый импульс для экономики и науки

Проект в «Алатау» станет ключевым драйвером развития биофармы в Казахстане. Помимо создания рабочих мест, он откроет перспективы для научных исследований, повышения квалификации специалистов и внедрения инновационных технологий.

По словам экспертов, этот комплекс может стать моделью устойчивого развития фармацевтики в регионе, совмещая производство, науку и экспортный потенциал в единую систему.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь