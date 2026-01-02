Казахстан утвердил новые суммы выплат семьям с детьми: кому и сколько

С начала 2026 года казахстанские семьи с детьми получили ощутимую финансовую прибавку. Причина — рост месячного расчетного показателя (МРП), от которого напрямую зависят ключевые государственные пособия. Новый бюджетный год начался с увеличения МРП сразу на 10%, и это автоматически отразилось на выплатах, предусмотренных Социальным кодексом РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С 1 января вступил в силу закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы». Документ закрепил новый размер месячного расчетного показателя — 4 325 тенге. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 10%.
Именно от МРП рассчитываются большинство социальных пособий, в том числе выплаты семьям с детьми. Это означает, что рост показателя автоматически привел к увеличению сумм, которые получают казахстанцы.
Первую выплату молодые родители получают сразу после регистрации рождения ребенка. Это единовременное государственное пособие, которое выплачивается всем семьям независимо от доходов.
В 2026 году размеры пособия составляют:
на первого, второго и третьего ребенка — по 38 МРП,
что эквивалентно 164 350 тенге;
на четвертого и последующих детей — 63 МРП,
или 272 475 тенге.
Таким образом, чем больше детей в семье, тем существеннее поддержка со стороны государства уже на этапе рождения.
Одновременно с выплатой на рождение назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Оно предназначено для женщин, которые не участвовали в системе обязательного социального страхования, то есть официально не работали и не оформляли декретный отпуск.
Размер пособия зависит от очередности ребенка:
первый ребенок — 5,76 МРП
(24 912 тенге в месяц);
второй ребенок — 6,81 МРП
(29 453,25 тенге);
третий ребенок — 7,85 МРП
(33 951,25 тенге);
четвертый и последующие дети — 8,9 МРП
(38 492,5 тенге).
Важно отметить: для работающих женщин, участвующих в системе соцстрахования, вместо этих пособий назначаются социальные выплаты, которые рассчитываются исходя из среднемесячного дохода, а не из МРП.
Семьям, в которых родился четвертый ребенок, государство предоставляет дополнительную помощь — пособие по многодетности. Его размер зависит от числа совместно проживающих несовершеннолетних детей, а также студентов очной формы обучения до 23 лет.
В 2026 году выплаты составляют:
4 ребенка — 16,03 МРП
(69 329,75 тенге в месяц);
5 детей — 20,04 МРП
(86 673 тенге);
6 детей — 24,05 МРП
(104 016,25 тенге);
7 детей — 28,06 МРП
(121 359,5 тенге);
8 и более детей — дополнительно по 4 МРП на каждого ребенка,
то есть 17 300 тенге на одного.
Эта мера направлена на долгосрочную поддержку больших семей и частичную компенсацию расходов на воспитание и обучение детей.
Отдельную категорию поддержки получают многодетные матери, удостоенные государственных наград — подвесок «Күміс алқа», «Алтын алқа», орденов «Материнская слава» I и II степени или звания «Мать-героиня».
Особенность этой выплаты — пожизненный характер: пособие выплачивается даже после того, как дети стали взрослыми.
Размеры в 2026 году следующие:
обладательницы подвески «Күміс алқа»
(шесть детей) — 6,4 МРП,
или 27 680 тенге;
награжденные «Алтын алқа» и приравненные к ним матери
(семь и более детей) — 7,4 МРП,
что составляет 32 005 тенге.
Таким образом, повышение месячного расчетного показателя до 4 325 тенге привело к пропорциональному увеличению всех ключевых пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Речь идет как о разовых выплатах, так и о ежемесячной и пожизненной поддержке.
Для понимания масштаба: за 11 месяцев 2025 года пособие на рождение ребенка получили 312,2 тысячи человек на сумму 56,4 млрд тенге, а выплаты по уходу за ребенком — 125 тысяч человек на 40,2 млрд тенге.
Кроме того, работающие казахстанки, уходящие в декрет, могут оформить социальную выплату по беременности и родам — в 2025 году ее средний размер превышал 1 млн тенге.
Рост МРП в 2026 году делает государственную поддержку семей более ощутимой и напрямую отражается на доходах родителей по всей стране.
