Казахстан утвердил новые суммы выплат семьям с детьми: кому и сколько

С начала 2026 года казахстанские семьи с детьми получили ощутимую финансовую прибавку. Причина — рост месячного расчетного показателя (МРП), от которого напрямую зависят ключевые государственные пособия. Новый бюджетный год начался с увеличения МРП сразу на 10%, и это автоматически отразилось на выплатах, предусмотренных Социальным кодексом РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Новый МРП: отправная точка для всех выплат

С 1 января вступил в силу закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы». Документ закрепил новый размер месячного расчетного показателя — 4 325 тенге. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 10%.

Именно от МРП рассчитываются большинство социальных пособий, в том числе выплаты семьям с детьми. Это означает, что рост показателя автоматически привел к увеличению сумм, которые получают казахстанцы.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Первую выплату молодые родители получают сразу после регистрации рождения ребенка. Это единовременное государственное пособие, которое выплачивается всем семьям независимо от доходов.

В 2026 году размеры пособия составляют:

на первого, второго и третьего ребенка — по 38 МРП ,

что эквивалентно 164 350 тенге ;

на четвертого и последующих детей — 63 МРП,

или 272 475 тенге.

Таким образом, чем больше детей в семье, тем существеннее поддержка со стороны государства уже на этапе рождения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Одновременно с выплатой на рождение назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Оно предназначено для женщин, которые не участвовали в системе обязательного социального страхования, то есть официально не работали и не оформляли декретный отпуск.

Размер пособия зависит от очередности ребенка:

первый ребенок — 5,76 МРП

( 24 912 тенге в месяц);

второй ребенок — 6,81 МРП

( 29 453,25 тенге );

третий ребенок — 7,85 МРП

( 33 951,25 тенге );

четвертый и последующие дети — 8,9 МРП

(38 492,5 тенге).

Важно отметить: для работающих женщин, участвующих в системе соцстрахования, вместо этих пособий назначаются социальные выплаты, которые рассчитываются исходя из среднемесячного дохода, а не из МРП.

Поддержка многодетных семей: чем больше детей — тем выше выплата

Семьям, в которых родился четвертый ребенок, государство предоставляет дополнительную помощь — пособие по многодетности. Его размер зависит от числа совместно проживающих несовершеннолетних детей, а также студентов очной формы обучения до 23 лет.

В 2026 году выплаты составляют:

4 ребенка — 16,03 МРП

( 69 329,75 тенге в месяц);

5 детей — 20,04 МРП

( 86 673 тенге );

6 детей — 24,05 МРП

( 104 016,25 тенге );

7 детей — 28,06 МРП

( 121 359,5 тенге );

8 и более детей — дополнительно по 4 МРП на каждого ребенка,

то есть 17 300 тенге на одного.

Эта мера направлена на долгосрочную поддержку больших семей и частичную компенсацию расходов на воспитание и обучение детей.

Пожизненные выплаты награжденным матерям

Отдельную категорию поддержки получают многодетные матери, удостоенные государственных наград — подвесок «Күміс алқа», «Алтын алқа», орденов «Материнская слава» I и II степени или звания «Мать-героиня».

Особенность этой выплаты — пожизненный характер: пособие выплачивается даже после того, как дети стали взрослыми.

Размеры в 2026 году следующие:

обладательницы подвески «Күміс алқа»

(шесть детей) — 6,4 МРП ,

или 27 680 тенге ;

награжденные «Алтын алқа» и приравненные к ним матери

(семь и более детей) — 7,4 МРП,

что составляет 32 005 тенге.

Итог: рост МРП усилил социальную поддержку семей

Таким образом, повышение месячного расчетного показателя до 4 325 тенге привело к пропорциональному увеличению всех ключевых пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Речь идет как о разовых выплатах, так и о ежемесячной и пожизненной поддержке.

Для понимания масштаба: за 11 месяцев 2025 года пособие на рождение ребенка получили 312,2 тысячи человек на сумму 56,4 млрд тенге, а выплаты по уходу за ребенком — 125 тысяч человек на 40,2 млрд тенге.

Кроме того, работающие казахстанки, уходящие в декрет, могут оформить социальную выплату по беременности и родам — в 2025 году ее средний размер превышал 1 млн тенге.

Рост МРП в 2026 году делает государственную поддержку семей более ощутимой и напрямую отражается на доходах родителей по всей стране.