02.01.2026, 18:58

YouTube не грузится: казахстанцы массово жалуются на «Казахтелеком»

Новости Казахстана 0 5 612

Сотни пользователей интернета в Казахстане выразили своё недовольство работой сети, особенно в части загрузки видеоконтента на платформе YouTube. Многие абоненты крупнейшего провайдера страны — АО «Казахтелеком» — сообщали, что сервис либо загружался крайне медленно, либо вовсе не открывался. По словам пользователей, видеоролики YouTube могли загружаться очень долго или зависать, что существенно ухудшало качество просмотра онлайн‑видео, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото: кадр YouTube

Обострение обсуждения в социальных сетях

На официальной странице «Казахтелекома» в Instagram под недавними публикациями стремительно появлялись комментарии с жалобами. Абоненты выражали недовольство медленной работой сети, акцентируя внимание именно на сложности с загрузкой YouTube, который для многих стал ключевым источником видеоразвлечений, обучения и информации.

Реакция провайдера: признание проблемы

В ответ на многочисленные обращения представители «Казахтелекома» официально подтвердили наличие технической проблемы. Компания заявила, что:

  • открыт «проблемный билет» — термин в IT, означающий регистрацию заявки в службу технической поддержки для анализа и устранения проблемы;

  • специалисты уже занимаются этим запросом и работают над восстановлением нормального интернета;

  • абонентам принесли официальные извинения за неудобства, вызванные снижением скорости соединения.

Такой ответ стал реакцией на массовые обращения, поскольку пользователи ожидали более оперативного решения проблемы.

Обновлённое заявление компании

Позже оператор уточнил свою позицию, отметив следующее:

  • снижение скорости доступа в интернет действительно наблюдается в ряде случаев, но на провайдерском оборудовании «Казахтелекома» не выявлено технических неисправностей;

  • доступ к сети с их стороны по-прежнему предоставляется в обычном режиме, без полного отключения;

  • для выяснения причины замедления направлены запросы к внешним интернет‑ресурсам и международным операторам — возможная причина может быть именно на внешней инфраструктуре

Таким образом представители компании сузили круг возможных причин проблем, указав, что неполадки могут быть вне их прямого контроля.

Более широкая картина: проблемы с YouTube и интернетом

Массовые жалобы на медленную работу YouTube у пользователей из Казахстана не являются единичным случаем — подобные проблемы уже фиксировались в последние месяцы. Например, по данным мониторинговых сайтов, пик обращений с жалобами на сбой YouTube в регионе пришёлся на сентябрь 2025 года, когда жители Алматы и других городов сообщали о серьезных перебоях.

Кроме того, некоторые пользователи отмечали, что при использовании VPN сервисов видеохостинг загружался быстрее, чем при прямом подключении, что может свидетельствовать о влиянии внешних факторов на передачу трафика.

Контекст в отрасли: рост нагрузки на интернет

Стоит учитывать, что за последние годы потребление видеоконтента и интернет‑трафика в Казахстане значительно увеличилось. В других источниках представители отрасли подчёркивали рост нагрузки на сеть и активное расширение каналов связи, чтобы поддерживать повышение трафика, что стало особенно заметным в период удалённой работы и обучения.

