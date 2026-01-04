18+
04.01.2026, 12:04

Ушла из жизни правозащитница Асель Нургазиева из Атырау

Новости Казахстана 0 875

Скончалась Асель Нургазиева, известная правозащитница и активная участница общественной жизни региона. О её смерти сообщили близкие и коллеги, отметив её значимый вклад в защиту гражданских прав, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: "Ак Жайык"
Фото: "Ак Жайык"

Защита пострадавших в Жанаозене и международное признание

Асель Нургазиева получила широкую известность благодаря своей работе во время событий в Жанаозене в 2011–2012 годах. В этот период она активно участвовала в защите прав пострадавших и, по данным ряда публикаций, выступала наблюдателем от ОБСЕ. Эти усилия сделали её имя узнаваемым не только в Казахстане, но и за его пределами, подчеркнув её роль как честного и смелого правозащитника.

Преследования и административные аресты

В 2012 году Асель Нургазиева была задержана в Актау и привлечена к административной ответственности. Суд назначил ей 12 суток ареста по обвинению в нарушении общественного порядка и неповиновении требованиям полиции. Этот инцидент вызвал резкую реакцию как казахстанских, так и международных правозащитных организаций, которые расценили произошедшее как давление на гражданского активиста и попытку ограничить свободу выражения мнений.

Защита участников земельных митингов

Правозащитная деятельность Нургазиевой не ограничивалась событиями Жанаозена. В 2016 году она принимала участие в защите участников земельных митингов, отстаивая права граждан на мирные собрания и соблюдение законности. Её активная позиция делала её важной фигурой в правозащитном сообществе Атырауской области.

Верность убеждениям до последних дней

Асель Нургазиева оставалась верна своим принципам и продолжала активно участвовать в общественной жизни, несмотря на давление и трудности. Её смерть после продолжительной болезни стала большой утратой для местного правозащитного сообщества, оставив пустоту в ряду активистов, борющихся за права и свободы граждан.

