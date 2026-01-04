18+
04.01.2026, 13:23

Трассы нового поколения появятся в Казахстане

Новости Казахстана 0 609

В 2026 году дорожная инфраструктура Казахстана вступает в новую фазу активного развития. Согласно официальным данным, планируется охватить порядка 11 тысяч километров автомобильных дорог, включающих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Об этом рассказал вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Photo : Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана
Общие цифры дорожного строительства

Вице-министр представил детальную разбивку планов по видам дорожных работ:

  • 2,3 тыс. км – строительство и реконструкция автодорог;

  • 5 тыс. км – капитальный и средний ремонт существующих трасс;

  • около 4 тыс. км – развитие местной дорожной сети, включая региональные и сельские маршруты.

Такие масштабные планы направлены на укрепление транзитного потенциала страны и повышение безопасности движения на основных магистралях.

Крупные приоритетные проекты

Среди ключевых проектов 2026 года особое внимание уделяется продолжению строительства и реконструкции стратегически важных трасс:

  • Кызылорда – Жезказган (208 км, область Улытау);

  • Проект «Центр – Запад» (896 км) – главный транзитный коридор страны;

  • Актобе – Улгайсын (232 км);

  • Караганда – Жезказган (572 км);

  • Другие региональные направления, способствующие развитию транспортной сети.

По словам Максата Калиакпарова:

«В рамках поручений главы государства в 2026 году будут реализованы крупные проекты по развитию транзитного потенциала. Особое внимание уделяем «Центр-Запад», а также направлениям Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган и Бейнеу – Сексеул».

Обходы городов и пригородные маршруты

В числе приоритетов также – снижение городских пробок и развитие региональной мобильности:

  • Обходы городов: Сарыгаш, Кызылорда, Петропавловск, Рудный;

  • Туристические и приграничные маршруты: дорога к Рахмановским ключам, участок Петропавловск – граница с Россией.

Эти проекты направлены на улучшение транспортной доступности как для местных жителей, так и для туристов, а также на укрепление экономических связей с соседними странами.

Капитальный и средний ремонт ключевых трасс

Планируется масштабный ремонт важных дорог, соединяющих регионы страны:

  • Жезказган – Петропавловск;

  • Атырау – Уральск;

  • Жанаозен – Кендерли;

  • Мукур – Кульсары;

  • Макинск – Аксу – Торгай;

  • и другие участки.

Это позволит повысить качество дорожного покрытия, сократить время в пути и улучшить безопасность движения.

Развитие местной дорожной сети

Особое внимание уделяется малым и региональным дорогам, которые соединяют города, посёлки и туристические объекты:

  • Актау – Форт-Шевченко;

  • Туркестан – Шаульдер;

  • Чапай – Сайхин;

  • Продолжение строительства автогужевого моста в Семее.

Такая локальная инфраструктура улучшает доступность удалённых районов и способствует развитию экономики регионов.

Платные автотрассы как стабильный источник дохода

Эксперимент с платными дорогами постепенно превращается в устойчивый источник доходов для бюджета. Так, по данным за 11 месяцев 2025 года, водители уплатили за проезд по платным трассам 79 млрд тенге.

Это позволяет не только поддерживать дороги в хорошем состоянии, но и финансировать новые крупные проекты, делая транспортную систему страны более современно устроенной и безопасной.

