Трассы нового поколения появятся в Казахстане

В 2026 году дорожная инфраструктура Казахстана вступает в новую фазу активного развития. Согласно официальным данным, планируется охватить порядка 11 тысяч километров автомобильных дорог, включающих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Об этом рассказал вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Вице-министр представил детальную разбивку планов по видам дорожных работ:
2,3 тыс. км – строительство и реконструкция автодорог;
5 тыс. км – капитальный и средний ремонт существующих трасс;
около 4 тыс. км – развитие местной дорожной сети, включая региональные и сельские маршруты.
Такие масштабные планы направлены на укрепление транзитного потенциала страны и повышение безопасности движения на основных магистралях.
Среди ключевых проектов 2026 года особое внимание уделяется продолжению строительства и реконструкции стратегически важных трасс:
Кызылорда – Жезказган (208 км, область Улытау);
Проект «Центр – Запад» (896 км) – главный транзитный коридор страны;
Актобе – Улгайсын (232 км);
Караганда – Жезказган (572 км);
Другие региональные направления, способствующие развитию транспортной сети.
По словам Максата Калиакпарова:
«В рамках поручений главы государства в 2026 году будут реализованы крупные проекты по развитию транзитного потенциала. Особое внимание уделяем «Центр-Запад», а также направлениям Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган и Бейнеу – Сексеул».
В числе приоритетов также – снижение городских пробок и развитие региональной мобильности:
Обходы городов: Сарыгаш, Кызылорда, Петропавловск, Рудный;
Туристические и приграничные маршруты: дорога к Рахмановским ключам, участок Петропавловск – граница с Россией.
Эти проекты направлены на улучшение транспортной доступности как для местных жителей, так и для туристов, а также на укрепление экономических связей с соседними странами.
Планируется масштабный ремонт важных дорог, соединяющих регионы страны:
Жезказган – Петропавловск;
Атырау – Уральск;
Жанаозен – Кендерли;
Мукур – Кульсары;
Макинск – Аксу – Торгай;
и другие участки.
Это позволит повысить качество дорожного покрытия, сократить время в пути и улучшить безопасность движения.
Особое внимание уделяется малым и региональным дорогам, которые соединяют города, посёлки и туристические объекты:
Актау – Форт-Шевченко;
Туркестан – Шаульдер;
Чапай – Сайхин;
Продолжение строительства автогужевого моста в Семее.
Такая локальная инфраструктура улучшает доступность удалённых районов и способствует развитию экономики регионов.
Эксперимент с платными дорогами постепенно превращается в устойчивый источник доходов для бюджета. Так, по данным за 11 месяцев 2025 года, водители уплатили за проезд по платным трассам 79 млрд тенге.
Это позволяет не только поддерживать дороги в хорошем состоянии, но и финансировать новые крупные проекты, делая транспортную систему страны более современно устроенной и безопасной.
