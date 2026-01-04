Какой интернет в Казахстана на самом деле: скорость и рейтинг

Сервис Speedtest Global Index опубликовал рейтинг стран и городов по скорости интернета за ноябрь. Результаты оказались неожиданными для многих, ведь Казахстан показал интересные цифры как в мобильной, так и в фиксированной сетях, сообщает Lada.kz.

Фото: habr.com

В мировом рейтинге мобильного интернета Казахстан опустился лишь на одну позицию, заняв 46-е место. Средняя скорость загрузки данных составляет 93,07 Мбит/с, что заметно превышает показатели некоторых стран, традиционно ассоциируемых с технологическим прогрессом. Например, Япония расположилась только на 62-й строчке с результатом 65,14 Мбит/с.

Тройку лидеров мобильного интернета продолжают удерживать страны Ближнего Востока:

Объединенные Арабские Эмираты — 672,68 Мбит/с

Катар — 542,56 Мбит/с

Кувейт — 398,66 Мбит/с

В то же время, самый низкий показатель зафиксирован в Боливии — всего 14,35 Мбит/с.

Широкополосный интернет: где Казахстан уступает

Ситуация с фиксированной скоростью широкополосного интернета выглядит менее оптимистично. Казахстан оказался на 91-м месте, со скоростью загрузки 83,5 Мбит/с.

Для сравнения: Япония здесь значительно опережает остальные страны, занимая 23-е место с результатом 229,84 Мбит/с, демонстрируя огромный разрыв между странами Азии и Казахстаном по фиксированной инфраструктуре.

Городские рекорды: Алматы и Астана на мировой карте

Интересные данные показывает рейтинг городов мира по скорости мобильного интернета.

Алматы — 63-е место ( 127,79 Мбит/с )

Астана — 67-е место (125,58 Мбит/с)

Для сравнения, Токио, несмотря на репутацию технологической столицы, оказался на 90-й позиции с 80,44 Мбит/с. Это свидетельствует о том, что казахстанские мегаполисы демонстрируют достаточно высокие показатели мобильного интернета даже по мировым стандартам.

Что это значит для пользователей?