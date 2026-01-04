18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.01.2026, 14:35

Какой интернет в Казахстана на самом деле: скорость и рейтинг

Новости Казахстана 0 661

Сервис Speedtest Global Index опубликовал рейтинг стран и городов по скорости интернета за ноябрь. Результаты оказались неожиданными для многих, ведь Казахстан показал интересные цифры как в мобильной, так и в фиксированной сетях, сообщает Lada.kz. 

Фото: habr.com
Фото: habr.com

В мировом рейтинге мобильного интернета Казахстан опустился лишь на одну позицию, заняв 46-е место. Средняя скорость загрузки данных составляет 93,07 Мбит/с, что заметно превышает показатели некоторых стран, традиционно ассоциируемых с технологическим прогрессом. Например, Япония расположилась только на 62-й строчке с результатом 65,14 Мбит/с.

Тройку лидеров мобильного интернета продолжают удерживать страны Ближнего Востока:

  • Объединенные Арабские Эмираты — 672,68 Мбит/с

  • Катар — 542,56 Мбит/с

  • Кувейт — 398,66 Мбит/с

В то же время, самый низкий показатель зафиксирован в Боливии — всего 14,35 Мбит/с.

Широкополосный интернет: где Казахстан уступает

Ситуация с фиксированной скоростью широкополосного интернета выглядит менее оптимистично. Казахстан оказался на 91-м месте, со скоростью загрузки 83,5 Мбит/с.

Для сравнения: Япония здесь значительно опережает остальные страны, занимая 23-е место с результатом 229,84 Мбит/с, демонстрируя огромный разрыв между странами Азии и Казахстаном по фиксированной инфраструктуре.

Городские рекорды: Алматы и Астана на мировой карте

Интересные данные показывает рейтинг городов мира по скорости мобильного интернета.

  • Алматы — 63-е место (127,79 Мбит/с)

  • Астана — 67-е место (125,58 Мбит/с)

Для сравнения, Токио, несмотря на репутацию технологической столицы, оказался на 90-й позиции с 80,44 Мбит/с. Это свидетельствует о том, что казахстанские мегаполисы демонстрируют достаточно высокие показатели мобильного интернета даже по мировым стандартам.

Что это значит для пользователей?

  • Мобильный интернет в Казахстане опережает многие развитые страны, особенно в городах.

  • Широкополосная сеть требует значительных улучшений, чтобы догнать мировых лидеров.

  • Для пользователей это означает быстрый доступ к мобильным сервисам, но возможные ограничения при скачивании больших файлов через домашний интернет.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь