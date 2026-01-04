В Минздраве сделали важное заявление, которое касается каждого ребёнка в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана официально назвало недостоверной информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что в стране закупаются дешёвые вакцины, якобы вызывающие болезни у детей. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства, сообщает Lada.kz.
В Минздраве подчеркнули, что все вакцины, используемые в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят:
многоэтапную международную и национальную экспертизу;
регистрацию и допуск в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);
соответствие национальному законодательству.
Закупка вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу дешевизны.
Ведомство отметило: заявления о том, что вакцинация «вызывает заболевания у детей», не имеют научного подтверждения и противоречат данным многолетних международных наблюдений.
Минздрав подчеркнул: вакцинация реально снижает заболеваемость и смертность, предотвращая тяжёлые осложнения и летальные исходы.
Министерство представило статистику, подтверждающую результативность прививок:
заболеваемость корью среди детей снизилась более чем на 90%;
случаи краснухи и паротита уменьшились на 95%;
полиомиелит не регистрируется с 1996 года;
дифтерия не фиксируется с 2009 года.
Эти показатели служат убедительным доказательством того, что вакцинация работает и защищает здоровье детей.
В Минздраве отметили, что публикация необоснованных заявлений людьми, не обладающими медицинской квалификацией, может:
вводить родителей в заблуждение;
подрывать доверие к системе здравоохранения;
представлять реальную угрозу здоровью детей.
Граждан призвали доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины. Также министерство напомнило о административной и уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.
Ранее общественник Дидар Смагулов заявил о возможной коррупции в Минздраве при закупках вакцин от коклюша, обвиняя ведомство в лоббировании интересов фармкомпании Sanofi.
Глава Минздрава Акмарал Альназарова отвергла эти обвинения, подчеркнув, что выбор вакцин основывается исключительно на научных данных и законодательстве, и потребовала официального опровержения недостоверной информации.
