В Минздраве сделали важное заявление, которое касается каждого ребёнка в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана официально назвало недостоверной информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что в стране закупаются дешёвые вакцины, якобы вызывающие болезни у детей. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ведомства, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Только проверенные и безопасные препараты

В Минздраве подчеркнули, что все вакцины, используемые в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят:

многоэтапную международную и национальную экспертизу;

регистрацию и допуск в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

соответствие национальному законодательству.

Закупка вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу дешевизны.

Опровергаются мифы о болезнях после прививок

Ведомство отметило: заявления о том, что вакцинация «вызывает заболевания у детей», не имеют научного подтверждения и противоречат данным многолетних международных наблюдений.

Минздрав подчеркнул: вакцинация реально снижает заболеваемость и смертность, предотвращая тяжёлые осложнения и летальные исходы.

Данные по эффективности национальной программы

Министерство представило статистику, подтверждающую результативность прививок:

заболеваемость корью среди детей снизилась более чем на 90% ;

случаи краснухи и паротита уменьшились на 95% ;

полиомиелит не регистрируется с 1996 года ;

дифтерия не фиксируется с 2009 года.

Эти показатели служат убедительным доказательством того, что вакцинация работает и защищает здоровье детей.

Предупреждение о распространении недостоверной информации

В Минздраве отметили, что публикация необоснованных заявлений людьми, не обладающими медицинской квалификацией, может:

вводить родителей в заблуждение;

подрывать доверие к системе здравоохранения;

представлять реальную угрозу здоровью детей.

Граждан призвали доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины. Также министерство напомнило о административной и уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Контекст обвинений и реакция Минздрава

Ранее общественник Дидар Смагулов заявил о возможной коррупции в Минздраве при закупках вакцин от коклюша, обвиняя ведомство в лоббировании интересов фармкомпании Sanofi.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова отвергла эти обвинения, подчеркнув, что выбор вакцин основывается исключительно на научных данных и законодательстве, и потребовала официального опровержения недостоверной информации.