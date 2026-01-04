Казахстан вводит биометрию для всех SIM-карт и меняет правила мобильной связи

С января 2026 года оформление SIM-карты в Казахстане возможно исключительно после прохождения биометрической идентификации. Это нововведение направлено на борьбу с мобильным и интернет-мошенничеством, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Таким образом, абонентам придётся подтвердить свою личность с помощью биометрических данных ещё до подключения услуги связи, независимо от того, где приобретается SIM-карта — в салоне оператора или у официального дилера.

Новые правила для бизнеса и организаций

Ограничения касаются не только физических лиц. Для компаний и организаций, выдающих SIM-карты своим сотрудникам для служебного пользования, также вводится обязательная биометрическая идентификация.

В министерстве подчеркнули, что это исключает возможность анонимного использования номеров и повышает ответственность за действия абонента, снижая риски мошеннических схем, когда SIM-карты используются для нелегальных операций.

«Введение обязательной биометрии также решает проблему незаконной продажи SIM-карт через дилеров и посредников. Услуги связи теперь будут предоставляться исключительно после подтверждения личности абонента», — отметили в ведомстве.

Что такое биометрия и зачем она нужна

Биометрия — это метод идентификации человека по уникальным биологическим или поведенческим характеристикам. К ним относятся:

отпечатки пальцев,

рисунок радужки глаза,

форма лица,

геометрия ладони,

рисунок вен и даже ДНК.

Биометрические данные считаются одним из самых надёжных способов аутентификации. В отличие от паролей или пластиковых карт, их невозможно легко подделать или украсть, что значительно повышает безопасность.

Ограничения по количеству SIM-карт на одного человека

Министерство также напомнило о порядке регистрации абонентских номеров:

для личного и семейного использования разрешается оформить до 10 SIM-карт ;

если возникает необходимость в большем количестве номеров, требуется обоснование и указание устройств, в которых будут использоваться SIM-карты.

Такой подход позволяет снизить риски массовой регистрации номеров, часто встречающейся в мошеннических схемах, и делает систему более прозрачной и контролируемой.

Итог

Новые правила делают анонимное использование мобильной связи практически невозможным, усиливают ответственность абонентов и защищают рынок от мошенничества. Казахстан переходит к более безопасной цифровой экосистеме, где каждое подключение к мобильной сети привязано к конкретной личности.