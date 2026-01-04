18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.01.2026, 17:02

Казахстан вводит биометрию для всех SIM-карт и меняет правила мобильной связи

Новости Казахстана 0 6 085

С января 2026 года оформление SIM-карты в Казахстане возможно исключительно после прохождения биометрической идентификации. Это нововведение направлено на борьбу с мобильным и интернет-мошенничеством, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Таким образом, абонентам придётся подтвердить свою личность с помощью биометрических данных ещё до подключения услуги связи, независимо от того, где приобретается SIM-карта — в салоне оператора или у официального дилера.

Новые правила для бизнеса и организаций

Ограничения касаются не только физических лиц. Для компаний и организаций, выдающих SIM-карты своим сотрудникам для служебного пользования, также вводится обязательная биометрическая идентификация.

В министерстве подчеркнули, что это исключает возможность анонимного использования номеров и повышает ответственность за действия абонента, снижая риски мошеннических схем, когда SIM-карты используются для нелегальных операций.

«Введение обязательной биометрии также решает проблему незаконной продажи SIM-карт через дилеров и посредников. Услуги связи теперь будут предоставляться исключительно после подтверждения личности абонента», — отметили в ведомстве.

Что такое биометрия и зачем она нужна

Биометрия — это метод идентификации человека по уникальным биологическим или поведенческим характеристикам. К ним относятся:

  • отпечатки пальцев,

  • рисунок радужки глаза,

  • форма лица,

  • геометрия ладони,

  • рисунок вен и даже ДНК.

Биометрические данные считаются одним из самых надёжных способов аутентификации. В отличие от паролей или пластиковых карт, их невозможно легко подделать или украсть, что значительно повышает безопасность.

Ограничения по количеству SIM-карт на одного человека

Министерство также напомнило о порядке регистрации абонентских номеров:

  • для личного и семейного использования разрешается оформить до 10 SIM-карт;

  • если возникает необходимость в большем количестве номеров, требуется обоснование и указание устройств, в которых будут использоваться SIM-карты.

Такой подход позволяет снизить риски массовой регистрации номеров, часто встречающейся в мошеннических схемах, и делает систему более прозрачной и контролируемой.

Итог

Новые правила делают анонимное использование мобильной связи практически невозможным, усиливают ответственность абонентов и защищают рынок от мошенничества. Казахстан переходит к более безопасной цифровой экосистеме, где каждое подключение к мобильной сети привязано к конкретной личности.

30
51
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь