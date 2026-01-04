Казахстанцам напомнили, сколько стоит покой в квартирах и чистота в подъездах: новые суммы штрафов

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые размеры штрафов для владельцев квартир, частных домов и автомобилей. Рост коснулся практически всех сфер повседневной жизни — от соблюдения тишины в подъездах до превышения скорости на дороге. Теперь каждая ошибка или нарушение может ударить по карману ощутимее, чем раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Новый МРП — новая «ценность» штрафов

С начала 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане вырос до 4 325 тенге. Ранее он составлял 3 932 тенге. Это означает, что любые административные взыскания, которые рассчитываются через МРП, автоматически стали дороже.

Применение новых сумм закреплено в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), и наказания за нарушения теперь ощутимее для бюджета казахстанцев.

Штрафы для владельцев квартир: от тишины до перепланировки

Жизнь в многоквартирном доме накладывает определённые обязательства на всех жильцов. Нарушение правил общественного порядка теперь стоит дороже:

Нарушение тишины (ст. 437 КоАП) Будние дни: шум с 22:00 до 9:00 запрещён. Выходные и праздники: время тишины с 23:00 до 10:00. Штраф: 5 МРП (21 625 тенге) за первый проступок, 10 МРП (43 250 тенге) за повторный.

Незаконная перепланировка (ст. 322 КоАП) Любые изменения квартиры без регистрации — 30 МРП (129 750 тенге) штрафа.

Вывоз строительного мусора (ст. 505 КоАП) Нельзя оставлять отходы на обычной свалке; обязателен вывоз в спецпункты. Штраф: 20 МРП (86 500 тенге) за первый раз, до 30 МРП (129 750 тенге) при повторении.

Чистота в подъезде (ст. 434-2 КоАП) Мусор на лестничной площадке или во дворе — 10 МРП (43 250 тенге) или 40 часов общественных работ. Повторное нарушение — наказание удваивается.

Курение и распитие алкоголя в подъезде (ст. 440 КоАП) Штраф: 5 МРП (21 625 тенге) , повторное нарушение — в два раза выше.

Регистрация арендаторов и жильцов (ч. 5 ст. 493 КоАП) Проживание более 10 дней требует временной или постоянной регистрации. Штраф: владельцу квартиры — 10 МРП (43 250 тенге) , арендатору — 7 МРП (30 275 тенге) , при повторе — двукратное увеличение.



Частные дома: безопасность и экология выше всего

Проживание в индивидуальном доме требует соблюдения правил, связанных с безопасностью и охраной окружающей среды:

Безопасное приготовление шашлыка (ст. 410 КоАП) Мангал на безопасном расстоянии, огнетушитель или ёмкость с водой обязательны. Штраф: 5 МРП (21 625 тенге) , повторное нарушение — в два раза больше.

Запрещённые свалки (ст. 334 КоАП) Выбрасывать отходы вне специальных мест с помощью транспорта — 100 МРП (432 500 тенге) . Повторное нарушение — двойной штраф.

Датчики дыма (ст. 410 КоАП) Их наличие обязательно с лета 2025 года. Штраф: от 5 до 10 МРП (21 625 – 43 250 тенге) за отсутствие.



Автовладельцы платят больше за каждую ошибку

Дорожное движение — зона повышенной ответственности. Нарушения здесь могут быть особенно дорогими:

Превышение скорости (ст. 592 КоАП) Штраф: 5–40 МРП (21 625–173 000 тенге) , повторное нарушение — до 60 МРП (259 500 тенге) .

Несоблюдение требований знаков и разметки (ст. 601 КоАП) 3–10 МРП (12 975–43 250 тенге) .

Нарушение правил остановки и стоянки (ст. 597 КоАП) 5–10 МРП (21 625–43 250 тенге) , повторное нарушение — двойной штраф.

Нарушение правил эксплуатации транспорта (ст. 590 КоАП) Штраф от 5 МРП (21 625 тенге) до лишения прав на год.

Перевозка без ремня и мотошлема (ст. 593 КоАП) 5 МРП (21 625 тенге) , повтор — 10 МРП (43 250 тенге) .

Проезд на красный свет (ст. 599 КоАП) Первый раз — 10 МРП (43 250 тенге) , повтор — 15 МРП (64 875 тенге) .

Отсутствие страховки ОГПО (п. 2 ст. 230 КоАП) Штраф — 10 МРП (43 250 тенге) .



Итог: дороже становится всё

Рост МРП и новых штрафов делает административные нарушения более «чувствительными» для кошелька. Владельцам квартир, частных домов и транспортных средств стоит быть особенно внимательными — соблюдение правил помогает не только сэкономить деньги, но и сохранить безопасность себя и окружающих.