Казахстанцам напомнили, сколько стоит покой в квартирах и чистота в подъездах: новые суммы штрафов

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые размеры штрафов для владельцев квартир, частных домов и автомобилей. Рост коснулся практически всех сфер повседневной жизни — от соблюдения тишины в подъездах до превышения скорости на дороге. Теперь каждая ошибка или нарушение может ударить по карману ощутимее, чем раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С начала 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане вырос до 4 325 тенге. Ранее он составлял 3 932 тенге. Это означает, что любые административные взыскания, которые рассчитываются через МРП, автоматически стали дороже.
Применение новых сумм закреплено в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), и наказания за нарушения теперь ощутимее для бюджета казахстанцев.
Жизнь в многоквартирном доме накладывает определённые обязательства на всех жильцов. Нарушение правил общественного порядка теперь стоит дороже:
Нарушение тишины (ст. 437 КоАП)
Будние дни: шум с 22:00 до 9:00 запрещён.
Выходные и праздники: время тишины с 23:00 до 10:00.
Штраф: 5 МРП (21 625 тенге) за первый проступок, 10 МРП (43 250 тенге) за повторный.
Незаконная перепланировка (ст. 322 КоАП)
Любые изменения квартиры без регистрации — 30 МРП (129 750 тенге) штрафа.
Вывоз строительного мусора (ст. 505 КоАП)
Нельзя оставлять отходы на обычной свалке; обязателен вывоз в спецпункты.
Штраф: 20 МРП (86 500 тенге) за первый раз, до 30 МРП (129 750 тенге) при повторении.
Чистота в подъезде (ст. 434-2 КоАП)
Мусор на лестничной площадке или во дворе — 10 МРП (43 250 тенге) или 40 часов общественных работ. Повторное нарушение — наказание удваивается.
Курение и распитие алкоголя в подъезде (ст. 440 КоАП)
Штраф: 5 МРП (21 625 тенге), повторное нарушение — в два раза выше.
Регистрация арендаторов и жильцов (ч. 5 ст. 493 КоАП)
Проживание более 10 дней требует временной или постоянной регистрации.
Штраф: владельцу квартиры — 10 МРП (43 250 тенге), арендатору — 7 МРП (30 275 тенге), при повторе — двукратное увеличение.
Проживание в индивидуальном доме требует соблюдения правил, связанных с безопасностью и охраной окружающей среды:
Безопасное приготовление шашлыка (ст. 410 КоАП)
Мангал на безопасном расстоянии, огнетушитель или ёмкость с водой обязательны.
Штраф: 5 МРП (21 625 тенге), повторное нарушение — в два раза больше.
Запрещённые свалки (ст. 334 КоАП)
Выбрасывать отходы вне специальных мест с помощью транспорта — 100 МРП (432 500 тенге). Повторное нарушение — двойной штраф.
Датчики дыма (ст. 410 КоАП)
Их наличие обязательно с лета 2025 года.
Штраф: от 5 до 10 МРП (21 625 – 43 250 тенге) за отсутствие.
Дорожное движение — зона повышенной ответственности. Нарушения здесь могут быть особенно дорогими:
Превышение скорости (ст. 592 КоАП)
Штраф: 5–40 МРП (21 625–173 000 тенге), повторное нарушение — до 60 МРП (259 500 тенге).
Несоблюдение требований знаков и разметки (ст. 601 КоАП)
3–10 МРП (12 975–43 250 тенге).
Нарушение правил остановки и стоянки (ст. 597 КоАП)
5–10 МРП (21 625–43 250 тенге), повторное нарушение — двойной штраф.
Нарушение правил эксплуатации транспорта (ст. 590 КоАП)
Штраф от 5 МРП (21 625 тенге) до лишения прав на год.
Перевозка без ремня и мотошлема (ст. 593 КоАП)
5 МРП (21 625 тенге), повтор — 10 МРП (43 250 тенге).
Проезд на красный свет (ст. 599 КоАП)
Первый раз — 10 МРП (43 250 тенге), повтор — 15 МРП (64 875 тенге).
Отсутствие страховки ОГПО (п. 2 ст. 230 КоАП)
Штраф — 10 МРП (43 250 тенге).
Рост МРП и новых штрафов делает административные нарушения более «чувствительными» для кошелька. Владельцам квартир, частных домов и транспортных средств стоит быть особенно внимательными — соблюдение правил помогает не только сэкономить деньги, но и сохранить безопасность себя и окружающих.
