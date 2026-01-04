18+
04.01.2026, 17:44

Казахстанцам напомнили, сколько стоит покой в квартирах и чистота в подъездах: новые суммы штрафов

Новости Казахстана

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые размеры штрафов для владельцев квартир, частных домов и автомобилей. Рост коснулся практически всех сфер повседневной жизни — от соблюдения тишины в подъездах до превышения скорости на дороге. Теперь каждая ошибка или нарушение может ударить по карману ощутимее, чем раньше, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новый МРП — новая «ценность» штрафов

С начала 2026 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане вырос до 4 325 тенге. Ранее он составлял 3 932 тенге. Это означает, что любые административные взыскания, которые рассчитываются через МРП, автоматически стали дороже.

Применение новых сумм закреплено в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), и наказания за нарушения теперь ощутимее для бюджета казахстанцев.

Штрафы для владельцев квартир: от тишины до перепланировки

Жизнь в многоквартирном доме накладывает определённые обязательства на всех жильцов. Нарушение правил общественного порядка теперь стоит дороже:

  • Нарушение тишины (ст. 437 КоАП)

    • Будние дни: шум с 22:00 до 9:00 запрещён.

    • Выходные и праздники: время тишины с 23:00 до 10:00.

    • Штраф: 5 МРП (21 625 тенге) за первый проступок, 10 МРП (43 250 тенге) за повторный.

  • Незаконная перепланировка (ст. 322 КоАП)

    • Любые изменения квартиры без регистрации — 30 МРП (129 750 тенге) штрафа.

  • Вывоз строительного мусора (ст. 505 КоАП)

    • Нельзя оставлять отходы на обычной свалке; обязателен вывоз в спецпункты.

    • Штраф: 20 МРП (86 500 тенге) за первый раз, до 30 МРП (129 750 тенге) при повторении.

  • Чистота в подъезде (ст. 434-2 КоАП)

    • Мусор на лестничной площадке или во дворе — 10 МРП (43 250 тенге) или 40 часов общественных работ. Повторное нарушение — наказание удваивается.

  • Курение и распитие алкоголя в подъезде (ст. 440 КоАП)

    • Штраф: 5 МРП (21 625 тенге), повторное нарушение — в два раза выше.

  • Регистрация арендаторов и жильцов (ч. 5 ст. 493 КоАП)

    • Проживание более 10 дней требует временной или постоянной регистрации.

    • Штраф: владельцу квартиры — 10 МРП (43 250 тенге), арендатору — 7 МРП (30 275 тенге), при повторе — двукратное увеличение.

Частные дома: безопасность и экология выше всего

Проживание в индивидуальном доме требует соблюдения правил, связанных с безопасностью и охраной окружающей среды:

  • Безопасное приготовление шашлыка (ст. 410 КоАП)

    • Мангал на безопасном расстоянии, огнетушитель или ёмкость с водой обязательны.

    • Штраф: 5 МРП (21 625 тенге), повторное нарушение — в два раза больше.

  • Запрещённые свалки (ст. 334 КоАП)

    • Выбрасывать отходы вне специальных мест с помощью транспорта — 100 МРП (432 500 тенге). Повторное нарушение — двойной штраф.

  • Датчики дыма (ст. 410 КоАП)

    • Их наличие обязательно с лета 2025 года.

    • Штраф: от 5 до 10 МРП (21 625 – 43 250 тенге) за отсутствие.

Автовладельцы платят больше за каждую ошибку

Дорожное движение — зона повышенной ответственности. Нарушения здесь могут быть особенно дорогими:

  • Превышение скорости (ст. 592 КоАП)

    • Штраф: 5–40 МРП (21 625–173 000 тенге), повторное нарушение — до 60 МРП (259 500 тенге).

  • Несоблюдение требований знаков и разметки (ст. 601 КоАП)

    • 3–10 МРП (12 975–43 250 тенге).

  • Нарушение правил остановки и стоянки (ст. 597 КоАП)

    • 5–10 МРП (21 625–43 250 тенге), повторное нарушение — двойной штраф.

  • Нарушение правил эксплуатации транспорта (ст. 590 КоАП)

    • Штраф от 5 МРП (21 625 тенге) до лишения прав на год.

  • Перевозка без ремня и мотошлема (ст. 593 КоАП)

    • 5 МРП (21 625 тенге), повтор — 10 МРП (43 250 тенге).

  • Проезд на красный свет (ст. 599 КоАП)

    • Первый раз — 10 МРП (43 250 тенге), повтор — 15 МРП (64 875 тенге).

  • Отсутствие страховки ОГПО (п. 2 ст. 230 КоАП)

    • Штраф — 10 МРП (43 250 тенге).

Итог: дороже становится всё

Рост МРП и новых штрафов делает административные нарушения более «чувствительными» для кошелька. Владельцам квартир, частных домов и транспортных средств стоит быть особенно внимательными — соблюдение правил помогает не только сэкономить деньги, но и сохранить безопасность себя и окружающих.

