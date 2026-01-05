«Газпром» установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан

В конце 2025 года «Газпром» зафиксировал событие, которое стало заметной вехой в энергетических отношениях России и стран Центральной Азии. Компания установила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Казахстан, подтвердив растущую роль региона на фоне трансформации мирового газового рынка, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в компании, новый максимум суточных поставок российского газа в Казахстан был зафиксирован 29 декабря 2025 года. Этот показатель стал самым высоким за всю историю экспортных поставок «Газпрома» в республику и был достигнут в период традиционно повышенного зимнего спроса.
Фиксация рекорда в последние дни года символично подвела итоги работы компании на центральноазиатском направлении и подчеркнула устойчивый рост поставок в регион.
По итогам 2025 года «Газпром» зафиксировал рост экспорта газа в страны Центральной Азии на 20%. Увеличение объемов поставок коснулось сразу трех государств:
Казахстана,
Узбекистана,
Кыргызстана.
Таким образом, регион стал одним из ключевых направлений экспортной стратегии компании, демонстрируя стабильный спрос и долгосрочный потенциал потребления.
Подводя итоги работы в конце декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер отдельно остановился на сотрудничестве с Казахстаном. По его словам, стороны продолжают переговоры о строительстве новых газотранспортных мощностей.
Особое внимание уделяется:
развитию инфраструктуры,
расширению пропускной способности магистралей,
подаче газа в северо-восточные регионы Казахстана, где спрос на топливо стабильно растет.
«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии», — подчеркнул Алексей Миллер, обозначив стратегический характер партнерства.
Эксперты отмечают, что рост поставок и обсуждение новых инфраструктурных проектов указывают на изменение географии газовых приоритетов. Казахстан все чаще рассматривается не только как транзитное направление, но и как самостоятельный крупный рынок потребления, особенно в условиях индустриального развития и расширения газификации регионов.
На фоне рекордов в Центральной Азии ситуация в Европе развивается по противоположному сценарию. Как сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), 31 декабря 2025 года отбор газа из европейских подземных хранилищ обновил предыдущий максимум для этого дня.
Это означает:
ускоренное сокращение запасов,
рост нагрузки на ПХГ,
усиление сезонных рисков для европейского газового баланса.
Абсолютный рекорд суточных поставок газа в Казахстан стал не просто статистическим достижением, а символом стратегического разворота экспортных потоков. Центральная Азия укрепляет позиции как один из ключевых рынков, тогда как энергетическая карта Евразии продолжает стремительно меняться.
Для Казахстана это означает:
рост энергетической безопасности,
перспективы развития инфраструктуры,
усиление роли страны в региональной газовой архитектуре.
