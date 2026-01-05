«Газпром» установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан

В конце 2025 года «Газпром» зафиксировал событие, которое стало заметной вехой в энергетических отношениях России и стран Центральной Азии. Компания установила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Казахстан , подтвердив растущую роль региона на фоне трансформации мирового газового рынка, сообщает Lada.kz.

Рекорд под конец года: что произошло 29 декабря

Как сообщили в компании, новый максимум суточных поставок российского газа в Казахстан был зафиксирован 29 декабря 2025 года. Этот показатель стал самым высоким за всю историю экспортных поставок «Газпрома» в республику и был достигнут в период традиционно повышенного зимнего спроса.

Фиксация рекорда в последние дни года символично подвела итоги работы компании на центральноазиатском направлении и подчеркнула устойчивый рост поставок в регион.

Рост экспорта на 20%: Центральная Азия усиливает позиции

По итогам 2025 года «Газпром» зафиксировал рост экспорта газа в страны Центральной Азии на 20%. Увеличение объемов поставок коснулось сразу трех государств:

Казахстана ,

Узбекистана ,

Кыргызстана.

Таким образом, регион стал одним из ключевых направлений экспортной стратегии компании, демонстрируя стабильный спрос и долгосрочный потенциал потребления.

Переговоры с Казахстаном: новые трубы и новые маршруты

Подводя итоги работы в конце декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер отдельно остановился на сотрудничестве с Казахстаном. По его словам, стороны продолжают переговоры о строительстве новых газотранспортных мощностей.

Особое внимание уделяется:

развитию инфраструктуры,

расширению пропускной способности магистралей,

подаче газа в северо-восточные регионы Казахстана, где спрос на топливо стабильно растет.

«Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии», — подчеркнул Алексей Миллер, обозначив стратегический характер партнерства.

Казахстан как ключевой рынок будущего

Эксперты отмечают, что рост поставок и обсуждение новых инфраструктурных проектов указывают на изменение географии газовых приоритетов. Казахстан все чаще рассматривается не только как транзитное направление, но и как самостоятельный крупный рынок потребления, особенно в условиях индустриального развития и расширения газификации регионов.

Контрастный фон: Европа ускоряет отбор газа

На фоне рекордов в Центральной Азии ситуация в Европе развивается по противоположному сценарию. Как сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), 31 декабря 2025 года отбор газа из европейских подземных хранилищ обновил предыдущий максимум для этого дня.

Это означает:

ускоренное сокращение запасов,

рост нагрузки на ПХГ,

усиление сезонных рисков для европейского газового баланса.

Итог: разворот на Восток становится реальностью

Абсолютный рекорд суточных поставок газа в Казахстан стал не просто статистическим достижением, а символом стратегического разворота экспортных потоков. Центральная Азия укрепляет позиции как один из ключевых рынков, тогда как энергетическая карта Евразии продолжает стремительно меняться.

