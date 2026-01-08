Тарифы на содержание жилья изменились в Казахстане: сколько придётся платить с января

С 2026 года жители Казахстана столкнутся с увеличением расходов на содержание жилья. Рост минимального расчётного показателя (МРП) до 4 325 тенге автоматически повлиял на тарифы всех обязательных взносов на содержание и капитальный ремонт квартир, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Что изменилось и как это отразится на семейном бюджете.
Ранее тарифы на содержание жилья устанавливались более условно. Сейчас все платежи строго привязаны к МРП, что делает расчёты прозрачными и автоматическими: рост МРП ведёт к индексации взносов.
С сентября 2025 года действуют чёткие правила для трёх видов взносов:
Текущий – на повседневное обслуживание дома;
Накопительный – на капитальный ремонт;
Целевой – на специфические нужды дома.
Эти средства идут исключительно на заявленные цели, а порядок их расходования стал прозрачным.
Текущий взнос – это ежемесячная обязательная плата, покрывающая:
уборку двора и подъездов,
освещение в подъездах,
мелкий ремонт крыши, дверей и перил,
обслуживание систем отопления, воды и электричества,
пожарную безопасность.
Размер взноса рассчитывается исходя из площади квартиры, минимум устанавливается акиматом с привязкой к МРП, а окончательная сумма утверждается собранием жильцов.
Если жители хотят расширить перечень услуг, плату повышают только совместным решением. Председатель ОСИ или КСК не может менять тариф самостоятельно.
Накопительный взнос предназначен для капитальных работ, включая:
ремонт крыши, фасада, труб,
замену лифтов,
обновление инженерных систем.
Минимальный размер закреплён законом: 0,005 МРП за квадратный метр. В 2026 году это около 21,63 тенге за кв. м, тогда как в 2025 году было 19,66 тенге.
Пример: для квартиры 55 кв. м сумма составит примерно 1 190 тенге в месяц.
Эти деньги расходуются только с согласия общего собрания жильцов. Акиматы тарифы не регулируют, но жильцы могут увеличить взнос по желанию.
Важно: просрочка платежей ведёт к начислению пени, а долг свыше двух месяцев могут взыскать через нотариуса или суд.
Целевой взнос – новый инструмент, позволяющий жильцам собирать средства на специфические цели, если текущих и накопительных недостаточно.
Примеры использования:
установка домофона,
камеры видеонаблюдения,
озеленение двора,
мелкий ремонт.
Решение о целевом взносе принимается только на собрании жильцов и является добровольным.
С сентября 2025 года ОСИ, КСК и управляющие обязаны:
открывать текущие и накопительные счета дома в течение 15 рабочих дней после регистрации,
подавать ежемесячные отчёты до 20-го числа,
подавать годовые отчёты до 1 апреля.
За несоблюдение правил предусмотрены штрафы от 50 до 100 МРП, что в 2026 году составляет 216 250 – 432 500 тенге.
Эти штрафы оплачиваются лично председателем, а не за счёт средств дома.
