Тарифы на содержание жилья изменились в Казахстане: сколько придётся платить с января

С 2026 года жители Казахстана столкнутся с увеличением расходов на содержание жилья. Рост минимального расчётного показателя (МРП) до 4 325 тенге автоматически повлиял на тарифы всех обязательных взносов на содержание и капитальный ремонт квартир, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: energyprom.kz

Что изменилось и как это отразится на семейном бюджете.

Новая привязка тарифов к МРП

Ранее тарифы на содержание жилья устанавливались более условно. Сейчас все платежи строго привязаны к МРП, что делает расчёты прозрачными и автоматическими: рост МРП ведёт к индексации взносов.

С сентября 2025 года действуют чёткие правила для трёх видов взносов:

Текущий – на повседневное обслуживание дома;

Накопительный – на капитальный ремонт;

Целевой – на специфические нужды дома.

Эти средства идут исключительно на заявленные цели, а порядок их расходования стал прозрачным.

Текущий взнос: повседневная жизнь дома

Текущий взнос – это ежемесячная обязательная плата, покрывающая:

уборку двора и подъездов,

освещение в подъездах,

мелкий ремонт крыши, дверей и перил,

обслуживание систем отопления, воды и электричества,

пожарную безопасность.

Размер взноса рассчитывается исходя из площади квартиры, минимум устанавливается акиматом с привязкой к МРП, а окончательная сумма утверждается собранием жильцов.

Если жители хотят расширить перечень услуг, плату повышают только совместным решением. Председатель ОСИ или КСК не может менять тариф самостоятельно.

Накопительный взнос: подготовка к большим тратам

Накопительный взнос предназначен для капитальных работ, включая:

ремонт крыши, фасада, труб,

замену лифтов,

обновление инженерных систем.

Минимальный размер закреплён законом: 0,005 МРП за квадратный метр. В 2026 году это около 21,63 тенге за кв. м, тогда как в 2025 году было 19,66 тенге.

Пример: для квартиры 55 кв. м сумма составит примерно 1 190 тенге в месяц.

Эти деньги расходуются только с согласия общего собрания жильцов. Акиматы тарифы не регулируют, но жильцы могут увеличить взнос по желанию.

Важно: просрочка платежей ведёт к начислению пени, а долг свыше двух месяцев могут взыскать через нотариуса или суд.

Целевой взнос: деньги на особые нужды

Целевой взнос – новый инструмент, позволяющий жильцам собирать средства на специфические цели, если текущих и накопительных недостаточно.

Примеры использования:

установка домофона,

камеры видеонаблюдения,

озеленение двора,

мелкий ремонт.

Решение о целевом взносе принимается только на собрании жильцов и является добровольным.

Штрафы за нарушения новых правил

С сентября 2025 года ОСИ, КСК и управляющие обязаны:

открывать текущие и накопительные счета дома в течение 15 рабочих дней после регистрации,

подавать ежемесячные отчёты до 20-го числа,

подавать годовые отчёты до 1 апреля.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы от 50 до 100 МРП, что в 2026 году составляет 216 250 – 432 500 тенге.

Эти штрафы оплачиваются лично председателем, а не за счёт средств дома.