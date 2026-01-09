Нацбанк Казахстана: «Если инфляция не успокоится, деньги могут подорожать еще сильнее»

Национальный банк Казахстана не исключает возможности повышения базовой ставки и минимальных резервных требований (МРТ), а также ужесточения контроля над избыточной ликвидностью, если инфляция не начнет снижаться. Об этом сообщили в ответе на запрос информационного агентства LS , передает Lada.kz.

Фото: diapazon.kz

Базовая ставка как главный инструмент сдерживания инфляции

Регулятор сохраняет базовую ставку на уровне 18%, чтобы препятствовать росту цен и предотвращать обесценивание доходов и сбережений граждан. В Нацбанке подчеркивают, что основной целью является стабилизация инфляции и поддержание доверия к тенге.

Если же инфляция не будет демонстрировать устойчивое замедление, регулятор готов применять дополнительные меры, усиливая денежно-кредитные и макропруденциальные инструменты.

"В частности, мы рассматриваем возможность повышения базовой ставки, увеличения МРТ и дополнительного сокращения избыточной ликвидности, включая зеркалирование операций с золотом", – сообщили в Нацбанке.

Минимальные резервные требования: поэтапное ужесточение

Нацбанк уже начал поэтапное повышение МРТ для банков второго уровня:

Сентябрь 2025 года: резервные требования по тенговым обязательствам подняты до 3,5%, по валютным – на 10%.

Апрель 2026 года: МРТ по валютным обязательствам вырастут до 12%.

Сентябрь 2026 года: МРТ по тенговым и валютным обязательствам составят 5% и 15% соответственно.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов отмечал, что из-за ужесточения МРТ банки теряют около 450–500 млрд тенге.

Макро- и микропруденциальные меры для сдерживания потребкредитования

Нацбанк рассматривает усиление инструментов регулирования кредитного рынка:

Ужесточение требований к долговой нагрузке заемщиков.

Активация секторального контрциклического буфера капитала .

Регулирование ГЭСВ по потребительским займам.

Комплексное применение этих мер направлено на ограничение инфляционного давления, стабилизацию ожиданий и предотвращение обесценивания доходов населения.

ДКП и поддержка доходов граждан

Для того чтобы доходы населения росли на уровне «инфляция + 2–3%», Нацбанк будет проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику. Эти меры реализуются в рамках программ совместных действий правительства, Нацбанка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния граждан на 2026–2028 годы.

Базовая ставка остается основным инструментом ДКП, а поддержание рыночных процентных ставок вблизи этой ставки обеспечивается через:

операции постоянного доступа,

депозитные аукционы,

ориентацию на индикатор TONIA, который отражает средневзвешенную ставку по однодневным операциям РЕПО на KASE.

Борьба с избыточной ликвидностью

Для контроля денежной массы и снижения инфляционных ожиданий Нацбанк применяет:

поэтапное повышение МРТ,

расширение выпуска краткосрочных нот НБРК,

стерилизацию эмиссии через покупку аффинированного золота.

Эти меры направлены на умеренное сдерживание инфляции и укрепление национальной валюты, при этом обеспечивая доверие населения к финансовой системе.

Итог

Нацбанк Казахстана подтверждает готовность жестко реагировать на инфляционные риски, используя все доступные инструменты – от базовой ставки до сложных макропруденциальных мер. Главная цель – стабилизация экономики и сохранение покупательной способности граждан.