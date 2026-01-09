Нацбанк Казахстана: «Если инфляция не успокоится, деньги могут подорожать еще сильнее»

Национальный банк Казахстана не исключает возможности повышения базовой ставки и минимальных резервных требований (МРТ), а также ужесточения контроля над избыточной ликвидностью, если инфляция не начнет снижаться. Об этом сообщили в ответе на запрос информационного агентства LS, передает Lada.kz.
Регулятор сохраняет базовую ставку на уровне 18%, чтобы препятствовать росту цен и предотвращать обесценивание доходов и сбережений граждан. В Нацбанке подчеркивают, что основной целью является стабилизация инфляции и поддержание доверия к тенге.
Если же инфляция не будет демонстрировать устойчивое замедление, регулятор готов применять дополнительные меры, усиливая денежно-кредитные и макропруденциальные инструменты.
"В частности, мы рассматриваем возможность повышения базовой ставки, увеличения МРТ и дополнительного сокращения избыточной ликвидности, включая зеркалирование операций с золотом", – сообщили в Нацбанке.
Нацбанк уже начал поэтапное повышение МРТ для банков второго уровня:
Сентябрь 2025 года: резервные требования по тенговым обязательствам подняты до 3,5%, по валютным – на 10%.
Апрель 2026 года: МРТ по валютным обязательствам вырастут до 12%.
Сентябрь 2026 года: МРТ по тенговым и валютным обязательствам составят 5% и 15% соответственно.
Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов отмечал, что из-за ужесточения МРТ банки теряют около 450–500 млрд тенге.
Нацбанк рассматривает усиление инструментов регулирования кредитного рынка:
Ужесточение требований к долговой нагрузке заемщиков.
Активация секторального контрциклического буфера капитала.
Регулирование ГЭСВ по потребительским займам.
Комплексное применение этих мер направлено на ограничение инфляционного давления, стабилизацию ожиданий и предотвращение обесценивания доходов населения.
Для того чтобы доходы населения росли на уровне «инфляция + 2–3%», Нацбанк будет проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику. Эти меры реализуются в рамках программ совместных действий правительства, Нацбанка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния граждан на 2026–2028 годы.
Базовая ставка остается основным инструментом ДКП, а поддержание рыночных процентных ставок вблизи этой ставки обеспечивается через:
операции постоянного доступа,
депозитные аукционы,
ориентацию на индикатор TONIA, который отражает средневзвешенную ставку по однодневным операциям РЕПО на KASE.
Для контроля денежной массы и снижения инфляционных ожиданий Нацбанк применяет:
поэтапное повышение МРТ,
расширение выпуска краткосрочных нот НБРК,
стерилизацию эмиссии через покупку аффинированного золота.
Эти меры направлены на умеренное сдерживание инфляции и укрепление национальной валюты, при этом обеспечивая доверие населения к финансовой системе.
Нацбанк Казахстана подтверждает готовность жестко реагировать на инфляционные риски, используя все доступные инструменты – от базовой ставки до сложных макропруденциальных мер. Главная цель – стабилизация экономики и сохранение покупательной способности граждан.
