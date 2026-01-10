30 января - крайний срок: казахстанским компаниям грозит потеря официального статуса - Минпром

Казахстанские производственные компании оказались перед срочным и непростым вызовом. Министерство промышленности и строительства страны предупредило отечественных предпринимателей о том, что срок регистрации на новой государственной цифровой платформе — «Реестр казахстанских товаропроизводителей» — истекает 30 января, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Минпром Казахстана бьет тревогу

Эта платформа предназначена для официального подтверждения статуса казахстанских производителей и повышения точности распределения государственной поддержки. Несоблюдение требований может привести к исключению предприятий из Реестра, что ограничит доступ к льготам и другим формам господдержки.

Кто уже в списке, а кто под угрозой

Министерство отметило, что для удобства бизнеса на платформу автоматически перенесены 1 868 компаний, которые ранее подтвердили свой статус через действующие индустриальные сертификаты. Однако автоматическая регистрация — лишь первый шаг. Каждое предприятие должно заполнить сведения в системе и подтвердить заявку с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

«Любое предприятие, которое не выполнит это требование, будет исключено из Реестра казахстанских товаропроизводителей», — подчеркнули в Минпроме.

Статистика регистраций: цифры говорят сами за себя

На данный момент в системе авторизовались более 2 769 компаний, а ведомство получило 1 346 подтвержденных заявок. Это свидетельствует о том, что процесс регистрации идет активно, но все еще далеко не завершен.

В Реестр уже включены предприятия из машиностроения, строительной отрасли и легкой промышленности. Среди зарегистрированных компаний — производители железнодорожной техники, автокомпонентов, насосного оборудования, цемента, изделий из бетона, керамической плитки и обуви.

Постепенный переход на цифровую систему

Работа по поэтапному наполнению Реестра продолжается, и Минпром призывает всех отечественных производителей своевременно подать заявки. Платформа позволит более точно и адресно распределять господдержку, а также обеспечит прозрачность и учет всех казахстанских производителей в одном цифровом пространстве.

Министерство подчеркивает: чем раньше компания завершит процедуру регистрации и подтвердит свои данные, тем выше шансы сохранить статус и не оказаться «вне игры» в новой системе.