Сколько Казахстан должен миру

За девять месяцев 2025 года внешний долг Казахстана заметно увеличился, прибавив почти $7 млрд. Новые данные Национального банка показывают: рост произошёл не одномоментно и не по одной причине — свою роль сыграли и операции платёжного баланса, и валютные колебания, и стоимостные изменения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: Reuters

По состоянию на 1 октября 2025 года общий объём внешнего долга Республики Казахстан достиг $171,4 млрд. В эту сумму входят все непогашенные обязательства страны перед нерезидентами — от займов и облигаций до межфирменных долгов.

С начала года показатель вырос почти на $7 млрд. В Нацбанке поясняют, что основной вклад в увеличение внесли операции платёжного баланса — $5,3 млрд. Ещё $1,4 млрд добавили курсовые, стоимостные и прочие изменения, связанные прежде всего с динамикой валютных рынков.

Почему рост долга не выглядит критичным — и в чём скрытый риск

Основная часть внешних обязательств Казахстана — это долгосрочный долг. На займы со сроком погашения более одного года приходится $150,5 млрд. Краткосрочные обязательства составляют $21 млрд.

В Нацбанке отмечают, что такая структура, с одной стороны, снижает риски внезапного дефицита ликвидности. Однако есть и обратная сторона: при ухудшении глобальных финансовых условий обслуживание и погашение долга может стать более чувствительным к колебаниям процентных ставок и курсов валют.

Из чего складывается внешний долг

Подавляющая часть внешнего долга Казахстана сформирована за счёт заимствований у нерезидентов. На привлечённые иностранные займы приходится 71,4% всей суммы. Ещё 10,6% составляют облигации, находящиеся в собственности иностранных инвесторов.

Ключевую роль играет межфирменная задолженность по прямым инвестициям. Более половины — 51,8% всего внешнего долга — это обязательства казахстанских компаний перед зарубежными прямыми инвесторами. На 1 октября 2025 года их объём достиг $77 млрд.

Кто именно должен: разбивка по секторам

Структура долга показывает, что нагрузка распределена между разными участниками экономики:

на органы государственного управления приходится $14 млрд;

обязательства Национального банка составляют $2,2 млрд;

банки накопили внешний долг в размере $16 млрд;

на прочие сектора экономики приходится $50,5 млрд.

При этом внешний государственный долг за год вырос сразу на 16,5% и достиг $16,2 млрд. С начала 2025 года его объём увеличился на $1,5 млрд.

Чистый внешний долг: картина после вычета активов

Если учитывать не только обязательства, но и внешние активы, ситуация выглядит иначе. Чистый внешний долг Казахстана на 1 октября 2025 года составил $40,4 млрд.

По сравнению с началом прошлого года он увеличился на 2,8%, а в годовом выражении рост составил 13%. Это говорит о том, что активы страны частично компенсируют рост заимствований, но полностью его не перекрывают.

Кому и в какой валюте Казахстан должен больше всего

В страновом разрезе крупнейшими кредиторами резидентов Казахстана остаются Нидерланды — $40,8 млрд. Далее следуют Россия с объёмом обязательств $15,7 млрд, США — $11,1 млрд и международные организации — $14,1 млрд.

По валютной структуре безусловным лидером остаётся доллар США. В американской валюте номинировано $115,3 млрд внешнего долга, что делает показатели особенно чувствительными к колебаниям курса.

От нефти до финансов: где сосредоточены основные долги

Самая крупная долговая нагрузка приходится на сырьевой сектор. В сфере добычи сырой нефти и природного газа накоплено $70,8 млрд внешних обязательств.

Значительные объёмы долга также зафиксированы:

в финансовой и страховой деятельности — $24,2 млрд;

в обрабатывающей промышленности — $15,2 млрд;

в сфере государственного управления и обороны — $14 млрд.

В целом статистика показывает: рост внешнего долга Казахстана в 2025 году обусловлен не только новыми заимствованиями, но и внешними экономическими факторами. При устойчивой структуре долга ключевым вызовом остаётся зависимость от глобальных рынков и валютных колебаний, которые напрямую влияют на стоимость обслуживания обязательств.