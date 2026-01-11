18+
11.01.2026, 08:10

Трамп, Кашаган и судьба Казахстана: кто диктует новые правила мира и почему венесуэльский сценарий невозможен

Новости Казахстана 0 1 074

Известный экономист, энергетик и общественный деятель Петр Своик дал интервью Sputnik Казахстан, в котором рассказал о новой мировой политической реальности, роли США и России, а также о том, почему Казахстану удалось избежать судьбы Венесуэлы, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Анатолий Устиненко
© Sputnik / Анатолий Устиненко

Казахстан на фоне глобальных изменений

По мнению Петра Своика, нынешние процессы на мировой арене — это продолжение событий, начавшихся после финансового кризиса 2008 года. Мир вступил в фазу активного перераспределения влияния, формирования новых союзов и сфер контроля.

«Трамп демонстративно выделяет Венесуэлу как часть своего полушария», — отмечает эксперт, подчеркивая, что США стремятся управлять ресурсами региона, не привлекая внимание крупных мировых игроков, таких как Россия или Китай.

Почему Казахстан не стал Венесуэлой

Своик отмечает уникальную ситуацию Казахстана: страна сохраняет абсолютную верность иностранным нефтяным концессиям.

"Американцы молиться должны на Казахстан, потому что мы единственная нефтедобывающая страна, которая сохраняет ну просто стопроцентную верность и лояльность иностранной добычной нефтяной концессии. То есть мы такая идеальная Венесуэла до Уго Чавеса. У нас соглашение о разделе продукции, неизменное уже сколько-то лет, с иностранными американскими и европейскими концессионерами. Поэтому все что угодно, но только не американские десанты".

Экономист напоминает, что Казахстан в 2022 году провел референдум, закрепив в Конституции право народа на землю и недра, при этом продолжая защищать интересы иностранных нефтедобытчиков.

«Мы — образцовая нефтяная периферия для Америки, возможно, последняя в мире», — заключает Своик, отмечая, что аналогичная ситуация примерно в Нигерии, но там национальные нефтяные интересы развиты чуть лучше.

Соглашения о разделе продукции: Кашаган и Карачаганак под прицелом

Петр Своик считает, что США пытаются препятствовать пересмотру условий СРП по крупным месторождениям, включая Кашаган и Карачаганак. Эти соглашения регулируют распределение доходов между Казахстаном и международными консорциумами и рассчитаны на десятилетия вперед.

«Любая попытка продлить эти контракты без учета нового мирового порядка — политическая наивность», — говорит эксперт. По его мнению, после урегулирования российско-украинского конфликта неизбежно усиление национального контроля над стратегическим экспортом, прежде всего нефти.

Арктика, Гренландия и доктрина Монро

Своик также комментирует геополитические интересы США и России в Арктике. По его словам, восточное побережье Северного Ледовитого океана контролирует Россия, западное — США, а Европа играет второстепенную роль.

«Гренландия — это продолжение Аляски, а Канада добывает больше нефти, чем многие страны. Трамп действует в духе доктрины Монро: Америка для американцев», — объясняет эксперт.

НАТО как американский филиал

По словам Своика, НАТО давно перестало существовать как самостоятельная европейская структура. «Это американский военный филиал в Европе, в котором европейцы лишь участники. Всё, что делается в Восточной Европе после распада СССР, — это действия США, а не Германии или Франции», — подчеркивает он.

Новая многополярная реальность и роль Казахстана

Эксперт объясняет, что мир делится на сферы влияния США и России, а конфликт между ними невозможен из-за достигнутого баланса. В то же время противостояние США и Китая неизбежно.

Для Казахстана важно не оставаться периферийной страной. «Если мы станем органической частью Евразийского пространства, а не вассалом, это будет лучшая судьба для страны», — считает Своик.

Право сильного возвращается на международную арену

Петр Своик подчеркивает, что международное право никогда не было абсолютным. История человечества формировалась через взаимодействие малых и больших игроков. Власть сильного вновь проявляется открыто: США устанавливают свои правила, Россия действует в украинском конфликте по своим условиям.

«Новый мир сложнее нынешнего, но при этом более предсказуемый. Конфликты будут, но до взаимного уничтожения дело не дойдет», — заключил эксперт.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Понятно, легли и уже давно, что нас грабить мы на все согласные.
11.01.2026, 06:10
