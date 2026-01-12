Казахстан полностью переписал правила призыва в армию

В Казахстане с 20 января 2026 года вступают в силу новые правила призыва граждан на воинскую службу, утвержденные постановлением правительства от 31 декабря 2025 года. Документ полностью переработал порядок организации призыва, включая срочную службу, мобилизацию и военные сборы, а также службу офицеров запаса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Повестка — теперь с полной информацией

Вызов граждан осуществляется по официальной повестке, которая обязательно содержит:

ФИО и дату рождения призывника;

Наименование органа, направившего повестку;

Адрес, куда нужно явиться;

Дату направления и время явки;

Цель вызова.

Призывник может быть вызван для:

Медицинского обследования;

Изучения (опросы и проверка данных);

Заседания призывной комиссии или отправки в воинскую часть;

Определения предназначения к военной службе.

Работодатели обязаны оповещать своих сотрудников о вызове и обеспечивать возможность своевременного явки.

Гарантии для работающих призывников

Гражданам, проходящим медицинскую комиссию или срочную службу, сохраняются:

Место работы и должность;

Заработная плата по месту работы.

А при вызове на воинские сборы уведомление направляется по месту работы или учебы не позднее трех рабочих дней со дня призыва.

Кто подлежит призыву

Призыву подлежат граждане Казахстана от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил и других войск.

Департаменты по делам обороны дважды в год, до 1 февраля и 1 августа, направляют графики контрольного медицинского осмотра и отправки воинских команд.

Двухэтапное изучение призывников

Подготовка к призыву включает изучение граждан по следующим параметрам:

Состояние здоровья;

Место работы или учебы;

Образование;

Состав семьи;

Наличие водительского удостоверения;

Проживание на территории РК;

Судимость или правонарушения.

Этапы изучения:

Управления по делам обороны — с 10 января по 28 февраля и с 10 июля по 28 августа. Сборные пункты — с 1 марта по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Контроль проведения изучения осуществляют департаменты по делам обороны совместно с Вооруженными силами, другими войсками и специальными государственными органами.

Призыв на службу: от выбора рода войск до медицинской оценки

Районные призывные комиссии после медицинского освидетельствования принимают решения:

Подлежит призыву — годен к службе;

Отсрочка — временно не годен;

Освобождение от призыва — не годен в мирное время;

Освобождение от исполнения воинской обязанности — исключение с воинского учета.

Решения оформляются протоколами, заверенными цифровыми подписями, и могут быть пересмотрены на основании жалобы, суда или прокурорского акта.

Распределение призывников по войскам

Комиссия распределяет призывников с учетом:

Состояния здоровья;

Физической подготовки;

Образования, специальности и профессии.

Например:

Служба государственной охраны (СГО) — образование не ниже среднего, соответствие физическим требованиям;

Пограничная служба КНБ — образование не ниже среднего и требования к физподготовке;

Десантно-штурмовые войска — физически развитые, преимущественно спортсмены-парашютисты;

Высшее образование — учебные части по профилю подготовки;

Математика, физика, инженерия — радиотехнические, зенитно-ракетные части, связи;

Сельское хозяйство — танковые, авиационные, зенитно-ракетные части, Национальная гвардия;

Медицина и фармацевтика — младший медицинский персонал.

Отбор для Национальной гвардии учитывает образование и отсутствие судимостей у призывника и его близких родственников.

Основания для отсрочки и освобождения

Отсрочка предоставляется по:

Семейным обстоятельствам;

Продолжению образования;

Медицинским показаниям;

Другим причинам.

Освобожденные зачисляются в запас или исключаются с воинского учета, но при желании могут добровольно пройти службу.

Призыв офицеров запаса

Новые правила также регламентируют порядок призыва офицеров запаса, обеспечивая системное комплектование военных формирований.