12.01.2026, 12:45

В Казахстане чиновник за миллиарды продал границу

Новости Казахстана 0 8 458

В Западно-Казахстанской области произошел скандальный инцидент, который потряс общественность и заставил пересмотреть систему контроля на границе. Один из руководителей местного управления Департамента государственных доходов вместе с посредником из столицы был задержан и заключен под стражу по подозрению в содействии контрабанде товаров народного потребления. Как выяснилось, их действия напрямую нарушали законы и наносили государству огромный ущерб, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Как раскрыли схему

По информации Комитета национальной безопасности РК, канал незаконного импорта работал достаточно профессионально. Чиновник и его сообщник оказывали иностранным гражданам помощь в беспрепятственном ввозе товаров, обходя все законные процедуры и контролирующие структуры. Пресс-служба КНБ сообщила, что все действия происходили за денежное вознаграждение, а их деятельность была тщательно задокументирована в ходе расследования.

Размер ущерба поражает

По предварительным оценкам, государству был причинен ущерб в размере 1,9 миллиарда тенге, а следователи зафиксировали получение взяток на сумму свыше 100 миллионов тенге. Эксперты отмечают, что такие схемы не только подрывают экономику, но и создают условия для дальнейшего распространения коррупции, снижая доверие общества к госструктурам.

Контрабанда и логистика

Выяснилось, что схема была построена так, чтобы максимально облегчить ввоз товаров из-за границы. Контейнеры проходили через границу почти без проверок, грузы перемещались на складах под контролем подозреваемых, а техника и транспорт использовались для быстрой и скрытой логистики. Действия чиновника позволяли иностранным поставщикам избегать уплаты налогов и таможенных пошлин, что делало канал контрабанды выгодным и опасным одновременно.

Что будет дальше

Следствие продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые аресты и раскрытия участников схемы. КНБ планирует изучить все финансовые потоки и проверить другие регионы на предмет аналогичных каналов незаконного импорта. Этот случай вновь подчеркнул острую необходимость ужесточения контроля на границе и повышения прозрачности работы государственных органов, чтобы предотвратить подобные резонансные преступления в будущем.

