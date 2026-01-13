Почему автолизинг в Казахстане оказался никому не нужен

Громко анонсированная программа автолизинга для физических лиц, запущенная в Казахстане в декабре 2025 года, пока так и не стала реальной альтернативой автокредитам. Несмотря на активное продвижение, интерес со стороны населения оказался минимальным, а эксперты уже называют старт проекта неудачным. Причины, по их словам, лежат не только в цене, но и в самой логике внедрения нового финансового инструмента, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Громкая презентация — скромный результат

О запуске автолизинга для физлиц в Казахстане заявляли как о важном шаге к расширению финансовых инструментов на авторынке. Однако фактические итоги первых недель оказались разочаровывающими.

По данным участников рынка, с момента старта программы была оформлена лишь одна сделка, тогда как большинство банков так и не приступили к полноценной реализации продукта. Формально услуга существует, но на практике она остается недоступной или неинтересной для потенциальных клиентов.

Цена как главный барьер

Автоэксперты сходятся во мнении: ключевая причина провала — высокая стоимость автолизинга. В существующем формате он оказался недоступным для большинства казахстанцев, которые ожидали более выгодных условий по сравнению с классическим автокредитом.

На деле же программа предложила финансовую модель, которая практически не отличается от кредита, но при этом лишает клиента главного преимущества — права собственности на автомобиль.

«Это тот же кредит, но без машины в собственности»

Автоэксперт Алексей Алексеев отмечает, что под понятием лизинга фактически была предложена еще одна форма автокредитования, не дающая ощутимых выгод для потребителя.

По его словам, интерес к лизингу у населения может возникнуть только в том случае, если он финансово выгоднее кредита. В противном случае логика выбора полностью теряется: человек выплачивает значительные суммы, но не становится владельцем автомобиля.

Как работает автолизинг за рубежом

Эксперты обращают внимание на принципиальные отличия казахстанской модели от мировой практики. В развитых странах автолизинг — это, как правило, краткосрочная аренда автомобиля сроком на 2–3 года.

В течение этого периода клиент:

платит только за амортизацию автомобиля ;

не покрывает полную стоимость машины;

по окончании срока либо меняет автомобиль на новый, либо выкупает его по остаточной цене.

Такая схема делает лизинг удобным и выгодным инструментом, особенно для тех, кто предпочитает регулярно обновлять автомобиль.

Банки против автолизинга

В Казахстане, по мнению экспертов, ключевой проблемой стало активное участие банков в лизинговых схемах. В мировой практике автопроизводители нередко создают собственные лизинговые компании, что позволяет существенно снизить стоимость услуги.

Когда же в процесс вовлекаются банки, структура цены резко усложняется. К стоимости добавляются:

базовая процентная ставка;

банковская маржа;

комиссии за обслуживание;

дополнительные платежи.

В результате лизинг теряет свое главное преимущество — экономическую целесообразность.

«Кому это нужно? Никому не нужно»

Алексей Алексеев жестко оценивает текущую модель автолизинга, указывая, что при таких условиях продукт объективно не может заинтересовать массового потребителя.

По его мнению, услуга в нынешнем виде выглядит искусственной и плохо адаптированной под казахстанский рынок, где покупатель по-прежнему ориентирован на владение автомобилем, а не на временное пользование.

Рано ставить крест: эксперты призывают не спешить с выводами

При этом специалисты подчеркивают: делать окончательные выводы пока преждевременно. Программа автолизинга для физлиц находится на стадии тестового запуска и, вероятно, будет дорабатываться.

Эксперты отмечают, что продукту необходимо:

четкое законодательное регулирование ;

прозрачные и единые правила для всех участников рынка;

понятная и фиксированная ценовая политика.

Что должно измениться, чтобы автолизинг заработал

Президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения „Общая дорога“» Арсен Шакуов считает, что ключевым фактором успеха может стать единый тариф и ясная структура платежей.

По его словам, потребитель должен четко понимать разницу между двумя вариантами:

оформить кредит и стать владельцем автомобиля, но платить дороже;

выбрать лизинг, платить меньше, но пользоваться машиной без оформления собственности.

Без этой прозрачности автолизинг останется нишевым продуктом, не способным конкурировать с привычными банковскими займами.

Итог: идея есть, реализации пока нет

Автолизинг для физических лиц в Казахстане задумывался как современная альтернатива автокредитам, но на практике превратился в дорогостоящий и малопонятный продукт. Эксперты уверены: без изменения финансовой модели, пересмотра роли банков и вмешательства законодателей программа рискует так и остаться формальной инициативой, не востребованной у населения.