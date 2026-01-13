Почему автолизинг в Казахстане оказался никому не нужен

Громко анонсированная программа автолизинга для физических лиц, запущенная в Казахстане в декабре 2025 года, пока так и не стала реальной альтернативой автокредитам. Несмотря на активное продвижение, интерес со стороны населения оказался минимальным, а эксперты уже называют старт проекта неудачным. Причины, по их словам, лежат не только в цене, но и в самой логике внедрения нового финансового инструмента, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
О запуске автолизинга для физлиц в Казахстане заявляли как о важном шаге к расширению финансовых инструментов на авторынке. Однако фактические итоги первых недель оказались разочаровывающими.
По данным участников рынка, с момента старта программы была оформлена лишь одна сделка, тогда как большинство банков так и не приступили к полноценной реализации продукта. Формально услуга существует, но на практике она остается недоступной или неинтересной для потенциальных клиентов.
Автоэксперты сходятся во мнении: ключевая причина провала — высокая стоимость автолизинга. В существующем формате он оказался недоступным для большинства казахстанцев, которые ожидали более выгодных условий по сравнению с классическим автокредитом.
На деле же программа предложила финансовую модель, которая практически не отличается от кредита, но при этом лишает клиента главного преимущества — права собственности на автомобиль.
Автоэксперт Алексей Алексеев отмечает, что под понятием лизинга фактически была предложена еще одна форма автокредитования, не дающая ощутимых выгод для потребителя.
По его словам, интерес к лизингу у населения может возникнуть только в том случае, если он финансово выгоднее кредита. В противном случае логика выбора полностью теряется: человек выплачивает значительные суммы, но не становится владельцем автомобиля.
Эксперты обращают внимание на принципиальные отличия казахстанской модели от мировой практики. В развитых странах автолизинг — это, как правило, краткосрочная аренда автомобиля сроком на 2–3 года.
В течение этого периода клиент:
платит только за амортизацию автомобиля;
не покрывает полную стоимость машины;
по окончании срока либо меняет автомобиль на новый, либо выкупает его по остаточной цене.
Такая схема делает лизинг удобным и выгодным инструментом, особенно для тех, кто предпочитает регулярно обновлять автомобиль.
В Казахстане, по мнению экспертов, ключевой проблемой стало активное участие банков в лизинговых схемах. В мировой практике автопроизводители нередко создают собственные лизинговые компании, что позволяет существенно снизить стоимость услуги.
Когда же в процесс вовлекаются банки, структура цены резко усложняется. К стоимости добавляются:
базовая процентная ставка;
банковская маржа;
комиссии за обслуживание;
дополнительные платежи.
В результате лизинг теряет свое главное преимущество — экономическую целесообразность.
Алексей Алексеев жестко оценивает текущую модель автолизинга, указывая, что при таких условиях продукт объективно не может заинтересовать массового потребителя.
По его мнению, услуга в нынешнем виде выглядит искусственной и плохо адаптированной под казахстанский рынок, где покупатель по-прежнему ориентирован на владение автомобилем, а не на временное пользование.
При этом специалисты подчеркивают: делать окончательные выводы пока преждевременно. Программа автолизинга для физлиц находится на стадии тестового запуска и, вероятно, будет дорабатываться.
Эксперты отмечают, что продукту необходимо:
четкое законодательное регулирование;
прозрачные и единые правила для всех участников рынка;
понятная и фиксированная ценовая политика.
Президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения „Общая дорога“» Арсен Шакуов считает, что ключевым фактором успеха может стать единый тариф и ясная структура платежей.
По его словам, потребитель должен четко понимать разницу между двумя вариантами:
оформить кредит и стать владельцем автомобиля, но платить дороже;
выбрать лизинг, платить меньше, но пользоваться машиной без оформления собственности.
Без этой прозрачности автолизинг останется нишевым продуктом, не способным конкурировать с привычными банковскими займами.
Автолизинг для физических лиц в Казахстане задумывался как современная альтернатива автокредитам, но на практике превратился в дорогостоящий и малопонятный продукт. Эксперты уверены: без изменения финансовой модели, пересмотра роли банков и вмешательства законодателей программа рискует так и остаться формальной инициативой, не востребованной у населения.
