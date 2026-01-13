18+
13.01.2026, 07:47

Военным в Казахстане поднимают зарплаты: кто и сколько получит в 2026 году

Новости Казахстана

Министерство обороны Казахстана анонсировало второй этап масштабного повышения окладов военнослужащих, который начнется уже с 1 января 2026 года. По информации ведомства, повышение коснется рядового состава, сержантов и офицеров, что станет продолжением реформы системы оплаты труда, стартовавшей в 2025 году, сообщает Lada.kz.

фото: Пресс-служба МО РК
фото: Пресс-служба МО РК

Второй этап повышения: цифры и категории

Согласно официальным данным Минобороны:

  • Офицеры получат повышение окладов на 23% по сравнению с уровнем первого этапа.

  • Рядовой и сержантский состав — на 10% от уровня первого этапа повышения.

Для сравнения, в первом этапе реформы, который стартовал 1 января 2025 года, офицерский состав уже получил в среднем +20,3%, а рядовые и сержанты — +33,9%.

Возвращение полевых выплат: поддержка для службы в экстремальных условиях

Отдельно в министерстве подчеркнули, что с 1 июля 2025 года восстановлена система полевых выплат, ранее упразднённая. Теперь военнослужащие получают 1,2-кратный МРП (в 2026 году — 5 190 тенге) за каждый день участия в:

  • полевых выходах;

  • морских походах;

  • учениях.

При этом выплаты производятся без оформления командировочных расходов, что упрощает финансовую поддержку для солдат и офицеров, находящихся в полевых условиях.

Снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих

Минобороны также акцентировало внимание на мерах поддержки семей и личных финансов военнослужащих. Так, более 20 тысяч срочников воспользовались специальной программой «кредитные каникулы», общая сумма предоставленной отсрочки составила около 8 миллиардов тенге.

По словам ведомства, такие меры направлены на то, чтобы облегчить долговое бремя и повысить социальную защиту личного состава.

Военные в рейтингах зарплат: неожиданная тенденция

Любопытно, что в общегосударственных рейтингах профессий с самыми высокими зарплатами военные позиции не фигурируют. Министерство труда и социальной защиты населения ранее публиковало список востребованных профессий с высоким доходом, и, несмотря на значительное повышение окладов, военные туда не вошли.

Это показывает, что, хотя зарплаты в армии растут, общественное восприятие и сравнительные рейтинги пока не отражают этих изменений.

Итог

Реформа оплаты труда в армии Казахстана продолжает ускоряться, включая повышение окладов, возврат полевых выплат и снижение финансовой нагрузки на военнослужащих и их семьи. Второй этап реформы подчеркивает стремление государства повысить мотивацию и социальную защищенность личного состава, даже если военные профессии пока не возглавляют рейтинги высокооплачиваемых сфер.

