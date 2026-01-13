18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.01.2026, 08:09

Квадратный метр жилья в Казахстане пробил отметку в 5000 тенге

Новости Казахстана 0 453

Средняя стоимость аренды благоустроенного жилья по стране достигла 5024 тенге за квадратный метр, что на 10,2% больше, чем восемь месяцев назад. Данные приводит Zakon.kz, ссылаясь на статистику Бюро национальной статистики АСПиР РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Это подтверждает, что рынок съемного жилья продолжает испытывать значительное давление со стороны спроса и инфляционных процессов, отражая долгосрочную тенденцию к росту цен.

Годовые итоги и региональные рекорды

Если рассматривать ситуацию в годовом выражении (по состоянию на декабрь 2025 года), аренда квартир в Казахстане выросла на 13,1%. Однако отдельные регионы демонстрируют аномальный рост, значительно превышающий средние показатели по республике:

  • Павлодар: +42,9%

  • Петропавловск: +40,9%

  • Актобе: +30,4%

  • Усть-Каменогорск: +23,1%

Эксперты отмечают, что такой скачок связан с ограниченным предложением жилья в этих городах и одновременно увеличением спроса на качественные квартиры.

Рост цен в крупнейших городах

С апреля по декабрь 2025 года арендная плата в мегаполисах Казахстана демонстрировала стабильное повышение:

  • В среднем по стране: с 4558 до 5024 тенге за квадратный метр (+10,2%)

  • Астана: с 5005 до 5551 тенге (+10,9%)

  • Алматы: с 5437 до 5965 тенге (+9,7%)

  • Шымкент: с 3917 до 4252 тенге (+8,5%)

Традиционно самыми дорогими остаются Алматы (5965 тенге) и Астана (5551 тенге). Наименее затратным для арендаторов областным центром считается Тараз – 2401 тенге за квадратный метр.

Долгосрочная динамика: цены удвоились за пять лет

Сравнение с декабрем 2020 года показывает впечатляющий рост аренды:

  • По стране в целом: индекс 211,2% (более чем в 2 раза)

  • Алматы: 263,6% (в 2,6 раза)

  • Караганда: 254,8% (в 2,5 раза)

  • Астана: 232,2% (в 2,3 раза)

Такой масштабный рост отражает долгосрочную инфляцию на рынке жилья, а также продолжающееся смещение спроса в сторону съемного жилья, особенно в крупных городах.

Высокий спрос сохраняется

Только за четвертый квартал 2025 года средняя арендная ставка выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это указывает на устойчивый спрос, который сохраняется даже несмотря на рекордное подорожание.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рост арендных ставок может продолжиться, особенно в мегаполисах и региональных центрах с ограниченным количеством качественных квартир.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь