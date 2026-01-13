Квадратный метр жилья в Казахстане пробил отметку в 5000 тенге

Средняя стоимость аренды благоустроенного жилья по стране достигла 5024 тенге за квадратный метр , что на 10,2% больше , чем восемь месяцев назад. Данные приводит Zakon.kz , ссылаясь на статистику Бюро национальной статистики АСПиР РК, сообщает Lada.kz.

Это подтверждает, что рынок съемного жилья продолжает испытывать значительное давление со стороны спроса и инфляционных процессов, отражая долгосрочную тенденцию к росту цен.

Годовые итоги и региональные рекорды

Если рассматривать ситуацию в годовом выражении (по состоянию на декабрь 2025 года), аренда квартир в Казахстане выросла на 13,1%. Однако отдельные регионы демонстрируют аномальный рост, значительно превышающий средние показатели по республике:

Павлодар: +42,9%

Петропавловск: +40,9%

Актобе: +30,4%

Усть-Каменогорск: +23,1%

Эксперты отмечают, что такой скачок связан с ограниченным предложением жилья в этих городах и одновременно увеличением спроса на качественные квартиры.

Рост цен в крупнейших городах

С апреля по декабрь 2025 года арендная плата в мегаполисах Казахстана демонстрировала стабильное повышение:

В среднем по стране: с 4558 до 5024 тенге за квадратный метр ( +10,2% )

Астана: с 5005 до 5551 тенге ( +10,9% )

Алматы: с 5437 до 5965 тенге ( +9,7% )

Шымкент: с 3917 до 4252 тенге (+8,5%)

Традиционно самыми дорогими остаются Алматы (5965 тенге) и Астана (5551 тенге). Наименее затратным для арендаторов областным центром считается Тараз – 2401 тенге за квадратный метр.

Долгосрочная динамика: цены удвоились за пять лет

Сравнение с декабрем 2020 года показывает впечатляющий рост аренды:

По стране в целом: индекс 211,2% (более чем в 2 раза)

Алматы: 263,6% (в 2,6 раза)

Караганда: 254,8% (в 2,5 раза)

Астана: 232,2% (в 2,3 раза)

Такой масштабный рост отражает долгосрочную инфляцию на рынке жилья, а также продолжающееся смещение спроса в сторону съемного жилья, особенно в крупных городах.

Высокий спрос сохраняется

Только за четвертый квартал 2025 года средняя арендная ставка выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это указывает на устойчивый спрос, который сохраняется даже несмотря на рекордное подорожание.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рост арендных ставок может продолжиться, особенно в мегаполисах и региональных центрах с ограниченным количеством качественных квартир.