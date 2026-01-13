МВД Казахстана сделало официальное заявление для пешеходов

Полиция Казахстана обратилась к пешеходам с неожиданным, но важным напоминанием: привычные гаджеты могут стоить жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему даже тротуар не гарантирует безопасность

В Министерстве внутренних дел (МВД) подчеркнули, что меры предосторожности нужны не только на проезжей части. Пешеходные зоны и тротуары также требуют внимательности. Каждый шаг должен быть осознанным — именно невнимательность часто становится причиной несчастных случаев.

Главные правила для пешеходов

Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова перечислила ключевые рекомендации:

Не спешите. Идите медленно и осознанно, чтобы вовремя оценивать дорожную обстановку.

Руки должны быть свободны. Не держите их в карманах — это помогает быстрее среагировать на опасность.

Пешеходные переходы — только безопасно. Переходите дорогу исключительно по зебре и убедившись, что машины полностью остановились.

Отложите гаджеты. Телефон и наушники отвлекают от окружающей обстановки и увеличивают риск аварий.

Берегите себя и близких

МВД напоминает: ваша внимательность на дороге — это не только личная безопасность, но и забота о родных. Маленькая привычка, вроде убрать телефон или снять наушники при переходе дороги, может спасти жизнь.

Заключение

Пешеходы часто недооценивают опасность привычных устройств и невнимательность на дороге. Минимальные меры предосторожности — медленный шаг, свободные руки, глаза на дорогу — могут стать решающими. Внимательность и осторожность — главный способ сохранить здоровье и жизнь в городских условиях.