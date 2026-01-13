18+
13.01.2026, 09:29

С 16 января в Казахстане вступает в силу новый беспрецедентый штраф

Новости Казахстана 0 1 192

С 16 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый закон об искусственном интеллекте (ИИ), подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в прошлом году. Одним из ключевых положений документа стало требование обязательной ИИ-маркировки контента. Что это значит для граждан, бизнеса и владельцев нейросетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Закон об ИИ: контекст и смысл нововведений

В ноябре 2025 года Президент Казахстана подписал первый в стране закон, регулирующий использование систем искусственного интеллекта.

Документ охватывает:

  • права и обязанности собственников и пользователей ИИ-систем;

  • правила распространения синтетического контента, созданного или изменённого ИИ;

  • меры ответственности за несоблюдение требований закона.

Главная цель нововведения — информировать пользователей о том, что контент создан с помощью искусственного интеллекта.

Под “синтетическими результатами” понимаются изображения, видео, аудио, тексты или их комбинации, созданные ИИ и имитирующие внешность, голос, поведение людей или события, которые на самом деле не происходили.

Публиковать и распространять такой контент можно только при условии наличия маркировки, информирующей о вмешательстве ИИ.

Штрафы за отсутствие маркировки: кто и сколько заплатит

В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки с конкретными штрафами за отсутствие ИИ-маркировки:

Первое нарушение:

  • Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге);

  • Малый бизнес и НКО — 20 МРП (86 500 тенге);

  • Средний бизнес — 30 МРП (129 750 тенге);

  • Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге).

Повторное нарушение в течение года:

  • Физические лица — 30 МРП (129 750 тенге);

  • Малый бизнес и НКО — 50 МРП (216 250 тенге);

  • Средний бизнес — 70 МРП (302 750 тенге);

  • Крупный бизнес — 200 МРП (865 000 тенге) + возможность приостановки или полного запрета работы ИИ-системы.

Таким образом, закон ужесточает ответственность при повторных нарушениях, особенно для крупных компаний.

Нужно ли маркировать контент, созданный в нейросети пользователем?

На первый взгляд может показаться, что штрафы коснутся всех пользователей нейросетей, создающих изображения или тексты. Но практика и официальные разъяснения Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития показывают:

  • Ответственны только владельцы ИИ-систем, то есть компании или физические лица, которые создали или контролируют систему;

  • Большинство популярных нейросетей (например, Gemini) уже внедряют автоматическую маркировку: на изображениях отображается логотип, указывающий на использование ИИ;

  • Пользователи, публикующие контент без маркировки, обычно следуют этике ИИ-компаний. Нарушители будут отслеживаться через владельцев систем, особенно если речь идёт о дипфейках или изображениях реальных людей.

Иными словами, если вы просто создаёте картинки в нейросети, скорее всего, ответственности не понесёте.

Как должна выглядеть ИИ-маркировка

Закон не требует строго формализованного формата маркировки — главное, чтобы пользователю было ясно, что контент создан ИИ.

Примеры допустимой маркировки:

  • Визуальная отметка на изображении или видео: “Создано ИИ”;

  • Текст перед или в начале материала;

  • Аудиосообщение при воспроизведении медиаконтента;

  • Любая форма, позволяющая пользователю понять происхождение контента.

Цель маркировки — обеспечить прозрачность и надлежащую информированность аудитории.

Когда закон начнёт действовать

Согласно документу, закон вступает в силу через 60 календарных дней после первого официального опубликования, то есть 16 января 2026 года.

С этого момента все владельцы ИИ-систем в Казахстане должны обеспечить наличие маркировки на синтетическом контенте и быть готовыми к проверкам и штрафам.

4
0
1
