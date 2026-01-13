С 16 января в Казахстане вступает в силу новый беспрецедентый штраф

С 16 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый закон об искусственном интеллекте (ИИ), подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в прошлом году. Одним из ключевых положений документа стало требование обязательной ИИ-маркировки контента. Что это значит для граждан, бизнеса и владельцев нейросетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В ноябре 2025 года Президент Казахстана подписал первый в стране закон, регулирующий использование систем искусственного интеллекта.
Документ охватывает:
права и обязанности собственников и пользователей ИИ-систем;
правила распространения синтетического контента, созданного или изменённого ИИ;
меры ответственности за несоблюдение требований закона.
Главная цель нововведения — информировать пользователей о том, что контент создан с помощью искусственного интеллекта.
Под “синтетическими результатами” понимаются изображения, видео, аудио, тексты или их комбинации, созданные ИИ и имитирующие внешность, голос, поведение людей или события, которые на самом деле не происходили.
Публиковать и распространять такой контент можно только при условии наличия маркировки, информирующей о вмешательстве ИИ.
В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки с конкретными штрафами за отсутствие ИИ-маркировки:
Первое нарушение:
Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге);
Малый бизнес и НКО — 20 МРП (86 500 тенге);
Средний бизнес — 30 МРП (129 750 тенге);
Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге).
Повторное нарушение в течение года:
Физические лица — 30 МРП (129 750 тенге);
Малый бизнес и НКО — 50 МРП (216 250 тенге);
Средний бизнес — 70 МРП (302 750 тенге);
Крупный бизнес — 200 МРП (865 000 тенге) + возможность приостановки или полного запрета работы ИИ-системы.
Таким образом, закон ужесточает ответственность при повторных нарушениях, особенно для крупных компаний.
На первый взгляд может показаться, что штрафы коснутся всех пользователей нейросетей, создающих изображения или тексты. Но практика и официальные разъяснения Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития показывают:
Ответственны только владельцы ИИ-систем, то есть компании или физические лица, которые создали или контролируют систему;
Большинство популярных нейросетей (например, Gemini) уже внедряют автоматическую маркировку: на изображениях отображается логотип, указывающий на использование ИИ;
Пользователи, публикующие контент без маркировки, обычно следуют этике ИИ-компаний. Нарушители будут отслеживаться через владельцев систем, особенно если речь идёт о дипфейках или изображениях реальных людей.
Иными словами, если вы просто создаёте картинки в нейросети, скорее всего, ответственности не понесёте.
Закон не требует строго формализованного формата маркировки — главное, чтобы пользователю было ясно, что контент создан ИИ.
Примеры допустимой маркировки:
Визуальная отметка на изображении или видео: “Создано ИИ”;
Текст перед или в начале материала;
Аудиосообщение при воспроизведении медиаконтента;
Любая форма, позволяющая пользователю понять происхождение контента.
Цель маркировки — обеспечить прозрачность и надлежащую информированность аудитории.
Согласно документу, закон вступает в силу через 60 календарных дней после первого официального опубликования, то есть 16 января 2026 года.
С этого момента все владельцы ИИ-систем в Казахстане должны обеспечить наличие маркировки на синтетическом контенте и быть готовыми к проверкам и штрафам.
