Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.01.2026, 10:19

ДУМК объявило дату начала Рамазана в Казахстане в 2026 году

Новости Казахстана 0 7 844

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) официально утвердило календарь религиозных праздников на 2026 год. Среди главных событий — священный месяц Рамазан, начало которого приходится на 19 февраля, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Санат Имангалиев
© Sputnik / Санат Имангалиев

Первый день Рамазана и Ночь предопределения

По данным ДУМК, первый день Рамазана в 2026 году придется на 19 февраля.

Особое значение имеет Кадыр тун — Ночь предопределения, которая пройдет с 16 на 17 марта. Эта ночь считается наиболее священной в исламской традиции: мусульмане верят, что в нее Господь принимает молитвы и определяет судьбу на год вперед.

Календарь

Календарь. Фото: muftyat.kz

Когда отметят Ораза айт и Курбан айт

Священные праздники мусульман Казахстана в 2026 году будут отмечены следующим образом:

  • Ораза айт — праздник окончания поста, будет отмечаться 20 марта.

  • Курбан айт — праздник жертвоприношения, символизирующий завершение паломничества в Мекку (Хадж), в этом году пройдет с 27 по 29 мая.

ДУМК напоминает, что точные даты могут смещаться на один день вперед или назад в зависимости от наблюдения новолуния, несмотря на использование данных международных астрономических центров.

Что означает Рамазан

Рамазан — это девятый месяц исламского календаря, один из самых почетных периодов для мусульман. Его название в переводе с арабского означает:

  • «палящий зной»

  • «сжигающий»

  • «горячий», «жаркий»

Этот месяц посвящен духовному очищению, молитве, милосердию и самодисциплине.

Курбан айт: смысл и традиции

Курбан айт — один из крупнейших исламских праздников, который символизирует:

  • Завершение пятого столпа ислама — Хаджа

  • Усиление нравственности и духовности

  • Поддержку традиции милосердия и помощи ближним

Праздник призван напомнить верующим о важности нравственных ценностей и укреплении религиозной дисциплины.

