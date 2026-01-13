ДУМК объявило дату начала Рамазана в Казахстане в 2026 году

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) официально утвердило календарь религиозных праздников на 2026 год. Среди главных событий — священный месяц Рамазан, начало которого приходится на 19 февраля, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным ДУМК, первый день Рамазана в 2026 году придется на 19 февраля.
Особое значение имеет Кадыр тун — Ночь предопределения, которая пройдет с 16 на 17 марта. Эта ночь считается наиболее священной в исламской традиции: мусульмане верят, что в нее Господь принимает молитвы и определяет судьбу на год вперед.
Календарь. Фото: muftyat.kz
Священные праздники мусульман Казахстана в 2026 году будут отмечены следующим образом:
Ораза айт — праздник окончания поста, будет отмечаться 20 марта.
Курбан айт — праздник жертвоприношения, символизирующий завершение паломничества в Мекку (Хадж), в этом году пройдет с 27 по 29 мая.
ДУМК напоминает, что точные даты могут смещаться на один день вперед или назад в зависимости от наблюдения новолуния, несмотря на использование данных международных астрономических центров.
Рамазан — это девятый месяц исламского календаря, один из самых почетных периодов для мусульман. Его название в переводе с арабского означает:
«палящий зной»
«сжигающий»
«горячий», «жаркий»
Этот месяц посвящен духовному очищению, молитве, милосердию и самодисциплине.
Курбан айт — один из крупнейших исламских праздников, который символизирует:
Завершение пятого столпа ислама — Хаджа
Усиление нравственности и духовности
Поддержку традиции милосердия и помощи ближним
Праздник призван напомнить верующим о важности нравственных ценностей и укреплении религиозной дисциплины.
Комментарии0 комментарий(ев)