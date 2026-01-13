Пенсионные отчисления подняли в Казахстане: сколько теперь работодатели должны платить в ЕНПФ

С 1 января 2026 года в Казахстане значительно выросли обязательные пенсионные взносы работодателей. Эти изменения затрагивают тысячи компаний и их сотрудников и направлены на укрепление пенсионной системы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Что изменилось с 2026 года

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), с начала нового года размер обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) составляет 3,5% от дохода каждого сотрудника. Ранее ставка была ниже:

2024 год – 1,5%

2025 год – 2,5%

Таким образом, рост взносов происходит поэтапно, и в будущем он продолжится:

2027 год – 4,5%

2028 год – 5%

Важно помнить: ОПВР – это сумма, которую работодатель уплачивает дополнительно к собственным обязательным пенсионным взносам работника.

Кто платит и кто получает выгоду

ОПВР предназначен для сотрудников 1975 года рождения и младше, у которых мало или нет стажа до 1998 года. Пенсия этих работников теперь будет состоять из трёх частей:

Базовая – государственная выплата Накопительная – за счёт взносов работника Условно-накопительная – за счёт взносов работодателя (ОПВР)

Однако есть категории работников, за которых работодатели не перечисляют ОПВР:

лица старше 1975 года рождения

пенсионеры

люди с инвалидностью 1–2 группы

военнослужащие и приравненные к ним лица

Контроль за своевременной уплатой взносов осуществляет Комитет государственных доходов Министерства финансов.

Как работают выплаты из ОПВР

Выплаты из взносов работодателя являются пожизненными. Однако при следующих обстоятельствах они прекращаются:

выезд на постоянное место жительства за границу

смена гражданства

При этом работник может забрать только свои собственные накопленные взносы, а средства ОПВР остаются в ЕНПФ, так как они не принадлежат сотруднику и не подлежат наследованию. В случае смерти или ухода из гражданства эти средства перераспределяются между участниками пенсионной системы.

Почему ОПВР могли отменить

Год назад обсуждалась возможность упразднения ОПВР и социального налога на фоне планового повышения ставки НДС. Вице-премьер Серик Жумангарин пояснил, что при НДС в 20% государство могло бы компенсировать социальные выплаты, снижая нагрузку на работодателей.

Однако окончательно ставка НДС была установлена на уровне 16%, и правительство решило оставить обязательные пенсионные взносы без изменений.

Зачем оставили ОПВР

По словам представителей Министерства труда и социальной защиты населения, ОПВР обеспечивает сотрудникам дополнительную накопительную пенсию, которая формируется за счёт работодателя и выплачивается пожизненно. Это создаёт финансовую подушку для будущих пенсионеров, особенно для тех, кто имеет ограниченный стаж работы до 1998 года.