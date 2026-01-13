18+
13.01.2026, 11:48

Серьёзный дефицит воды надвигается на Казахстан в 2026 году

Новости Казахстана

В правительстве Казахстана уже разрабатывают сценарии на случай резкого сокращения водных ресурсов. На заседании министров министр водных ресурсов и ирригации 13 января Нуржан Нуржигитов представил пессимистичный прогноз водообеспечения страны на предстоящий сезон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kun.uz
Фото: kun.uz

Южные регионы под угрозой: что показали данные

Согласно министерству, в южных регионах страны ожидается значительное сокращение притока воды в реки. По сравнению с прошлым годом:

  • Наполнение водохранилищ в верхнем течении реки Сырдарья на территориях соседних государств снизилось на 3,2 миллиарда кубометров.

  • Объём воды в водохранилищах южных регионов Казахстана уменьшился на 1,9 миллиарда кубометров (данные на 12 января 2026 года).

Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что сокращение воды — результат сразу нескольких факторов:

  • снижение осенне-зимних осадков;

  • уменьшение ледникового стока;

  • последствия глобальных климатических изменений.

«Эти процессы носят долгосрочный характер и требуют системной адаптации», — заявил министр.

Подготовка к поливному сезону: ремонт и разъяснительная работа

Министерство уже приступило к подготовке к поливному сезону 2026 года:

  • проводится ремонт оросительных каналов и гидротехнических сооружений;

  • организуются встречи с сельхозпроизводителями для обсуждения вопросов рационального водопользования;

  • аграриев информируют о переходе на менее влаголюбивые культуры.

Кроме того, в феврале 2026 года планируется подготовка уточнённых лимитов водопользования, ориентированных на пессимистичный сценарий поступления воды.

Сельское хозяйство адаптируется: корректировка посевов

В марте Министерство сельского хозяйства скорректирует структуру посевных площадей с учётом новой водной обстановки. Эта мера направлена на оптимизацию использования ограниченных ресурсов и снижение рисков для урожая.

Борьба с незаконным водопользованием

Особое внимание уделяется контролю за незаконным использованием водных ресурсов.

  • Совместно с Генеральной прокуратурой разработан план действий;

  • Создаётся республиканская межведомственная рабочая группа с участием правоохранительных органов и других государственных структур;

  • Основная цель — предотвращение незаконного забора и нерационального расходования воды.

Итог

Ситуация с водными ресурсами в Казахстане остаётся напряжённой. Снижение притока воды и долгосрочные климатические изменения требуют комплексного подхода: от модернизации инфраструктуры и адаптации сельского хозяйства до усиленного контроля за использованием водных ресурсов.

0
4
0
