Китайская компания забирает контроль над стратегическим ресурсом Казахстана

Впервые в истории стратегически важное казахстанское свинцово-серебряное месторождение «Алайгыр» сменит владельца на международном уровне. Китайская компания Zhejiang Mining Heavy Industry Co., Ltd. , известная как производитель оборудования для горнодобывающей отрасли, через свою дочернюю фирму Hainan Changxing планирует приобрести 100% акций ТОО «СП «Алайгыр» у государственной корпорации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (ТКС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото из архива пресс-службы

Сделка с цифрами: миллиардные обязательства и предварительные соглашения

Согласно официальному сообщению, Hainan Changxing покупает не только долю в компании, но и акционерный заем ТКС в «Алайгыр», сумма задолженности по которому составляет не менее 28,77 млрд тенге (около 401,6 млн юаней).

«Окончательная стоимость приобретения будет определена после аудита, оценки и сверки баланса компании», — отметили в пресс-релизе.

Предварительное соглашение о покупке акций было подписано 31 декабря 2025 года на сумму 350 млн тенге с отлагательными условиями. После завершения сделки ТОО «СП «Алайгыр» станет полностью дочерней компанией Hainan Changxing и будет включена в её консолидированную финансовую отчетность. Закрытие сделки ожидается до 30 апреля 2026 года.

Время сделки выбрано не случайно: на фоне рекордного роста цен на серебро

Покупка месторождения происходит в момент, когда мировые цены на серебро достигли исторических максимумов — более 66 долларов за унцию в декабре 2025 года. Для китайского инвестора это стратегический шаг, позволяющий укрепить позиции на полиметаллическом рынке.

Алайгыр: гигантское месторождение свинцовых и серебряных руд

Месторождение Алайгыр расположено в Улытауской области (ранее Карагандинской). Его проектная годовая производительность достигает 900 тыс. тонн руды. Несмотря на завершение проектной документации, добыча пока не начата.

Разработкой занимается ТОО «СП «Алайгыр» в рамках инвестиционного проекта АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».

Zhejiang Mining Heavy Industry: от оборудования к экологически чистым решениям

Компания Zhejiang Mining Heavy Industry, известная также как Zhekuang Heavy Industry, специализируется на производстве крупного горнодобывающего оборудования и машин для переработки отходов. Она позиционируется как комплексный поставщик интеллектуальных и экологически чистых решений.

В 2020 году компания стала первой публичной компанией в своем секторе, размещённой на Шэньчжэньской фондовой бирже под кодом 300837.SZ.

Почему это важно для Казахстана

Сделка демонстрирует интерес иностранных инвесторов к казахстанским полиметаллическим ресурсам и может стать трамплином для развития горнодобывающей отрасли, привлекая технологические и финансовые ресурсы для будущей добычи и переработки.