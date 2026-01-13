Китайская компания забирает контроль над стратегическим ресурсом Казахстана

Впервые в истории стратегически важное казахстанское свинцово-серебряное месторождение «Алайгыр» сменит владельца на международном уровне. Китайская компания Zhejiang Mining Heavy Industry Co., Ltd., известная как производитель оборудования для горнодобывающей отрасли, через свою дочернюю фирму Hainan Changxing планирует приобрести 100% акций ТОО «СП «Алайгыр» у государственной корпорации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (ТКС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Согласно официальному сообщению, Hainan Changxing покупает не только долю в компании, но и акционерный заем ТКС в «Алайгыр», сумма задолженности по которому составляет не менее 28,77 млрд тенге (около 401,6 млн юаней).
«Окончательная стоимость приобретения будет определена после аудита, оценки и сверки баланса компании», — отметили в пресс-релизе.
Предварительное соглашение о покупке акций было подписано 31 декабря 2025 года на сумму 350 млн тенге с отлагательными условиями. После завершения сделки ТОО «СП «Алайгыр» станет полностью дочерней компанией Hainan Changxing и будет включена в её консолидированную финансовую отчетность. Закрытие сделки ожидается до 30 апреля 2026 года.
Покупка месторождения происходит в момент, когда мировые цены на серебро достигли исторических максимумов — более 66 долларов за унцию в декабре 2025 года. Для китайского инвестора это стратегический шаг, позволяющий укрепить позиции на полиметаллическом рынке.
Месторождение Алайгыр расположено в Улытауской области (ранее Карагандинской). Его проектная годовая производительность достигает 900 тыс. тонн руды. Несмотря на завершение проектной документации, добыча пока не начата.
Разработкой занимается ТОО «СП «Алайгыр» в рамках инвестиционного проекта АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук».
Компания Zhejiang Mining Heavy Industry, известная также как Zhekuang Heavy Industry, специализируется на производстве крупного горнодобывающего оборудования и машин для переработки отходов. Она позиционируется как комплексный поставщик интеллектуальных и экологически чистых решений.
В 2020 году компания стала первой публичной компанией в своем секторе, размещённой на Шэньчжэньской фондовой бирже под кодом 300837.SZ.
Сделка демонстрирует интерес иностранных инвесторов к казахстанским полиметаллическим ресурсам и может стать трамплином для развития горнодобывающей отрасли, привлекая технологические и финансовые ресурсы для будущей добычи и переработки.
