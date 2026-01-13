18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.01.2026, 13:14

Эмиграция 2026: как законно покинуть Казахстан навсегда

Новости Казахстана 0 459

Выезд за пределы Казахстана для постоянного проживания — процедура, строго регулируемая законодательством страны. Как пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), оформить переезд можно только официально, через государственные органы, и при соблюдении всех установленных требований. Нарушения или попытки обойти правила могут привести к отказу в оформлении документов и юридическим последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто и как может подать документы на ПМЖ

Согласно закону Республики Казахстан «О миграции населения», любой гражданин, желающий уехать на постоянное место жительства, должен обратиться в органы внутренних дел через специализированные каналы. Это может быть Национальная корпорация «Правительство для граждан» или онлайн-портал «Электронное правительство». Подобный подход упрощает процесс и позволяет отслеживать статус обращения дистанционно.

После подачи полного пакета документов срок оказания услуги составляет 20 рабочих дней. При этом день подачи бумаг не включается в расчет. Стоимость оформления составляет 1 минимальную расчетную величину (МРП), что на сегодняшний день равно 4 325 тенге.

Необходимый пакет документов

Для успешного оформления выезда на ПМЖ гражданину Казахстана потребуется подготовить:

  • заявление-анкета;

  • удостоверение личности и паспорт гражданина РК;

  • свидетельства о рождении детей до 16 лет, если они выезжают вместе с родителями.

Для иностранных граждан, проживающих в Казахстане, потребуется действующий вид на жительство, а для лиц без гражданства — соответствующее удостоверение. Если часть семьи остается на территории страны и выезжающий обязан оказывать им материальное содержание, необходимо предоставить соглашение об уплате алиментов.

Особенности выезда с детьми

Если выезд касается ребенка старше 10 лет, органы опеки учитывают мнение ребенка при вынесении заключения. Для несовершеннолетних до 18 лет, выезжающих с одним из родителей, обязательно нотариально заверенное согласие второго родителя. В случае отсутствия такого документа выезд ребенка возможен только через судебное решение.

Финансовые обязательства и пошлины

Завершающим этапом является подтверждение уплаты государственной пошлины, которое также необходимо приложить к пакету документов. Без этого шага оформление выезда на ПМЖ не будет завершено.

Итог

МВД Казахстана напоминает: эмиграция — это серьезный шаг, который требует внимательного соблюдения законодательства. Четкое выполнение всех требований и своевременная подача документов гарантируют легальный и безопасный переезд на постоянное место жительства за границу.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь