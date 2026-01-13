Эмиграция 2026: как законно покинуть Казахстан навсегда

Выезд за пределы Казахстана для постоянного проживания — процедура, строго регулируемая законодательством страны. Как пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), оформить переезд можно только официально, через государственные органы, и при соблюдении всех установленных требований. Нарушения или попытки обойти правила могут привести к отказу в оформлении документов и юридическим последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Кто и как может подать документы на ПМЖ

Согласно закону Республики Казахстан «О миграции населения», любой гражданин, желающий уехать на постоянное место жительства, должен обратиться в органы внутренних дел через специализированные каналы. Это может быть Национальная корпорация «Правительство для граждан» или онлайн-портал «Электронное правительство». Подобный подход упрощает процесс и позволяет отслеживать статус обращения дистанционно.

После подачи полного пакета документов срок оказания услуги составляет 20 рабочих дней. При этом день подачи бумаг не включается в расчет. Стоимость оформления составляет 1 минимальную расчетную величину (МРП), что на сегодняшний день равно 4 325 тенге.

Необходимый пакет документов

Для успешного оформления выезда на ПМЖ гражданину Казахстана потребуется подготовить:

заявление-анкета;

удостоверение личности и паспорт гражданина РК;

свидетельства о рождении детей до 16 лет, если они выезжают вместе с родителями.

Для иностранных граждан, проживающих в Казахстане, потребуется действующий вид на жительство, а для лиц без гражданства — соответствующее удостоверение. Если часть семьи остается на территории страны и выезжающий обязан оказывать им материальное содержание, необходимо предоставить соглашение об уплате алиментов.

Особенности выезда с детьми

Если выезд касается ребенка старше 10 лет, органы опеки учитывают мнение ребенка при вынесении заключения. Для несовершеннолетних до 18 лет, выезжающих с одним из родителей, обязательно нотариально заверенное согласие второго родителя. В случае отсутствия такого документа выезд ребенка возможен только через судебное решение.

Финансовые обязательства и пошлины

Завершающим этапом является подтверждение уплаты государственной пошлины, которое также необходимо приложить к пакету документов. Без этого шага оформление выезда на ПМЖ не будет завершено.

Итог

МВД Казахстана напоминает: эмиграция — это серьезный шаг, который требует внимательного соблюдения законодательства. Четкое выполнение всех требований и своевременная подача документов гарантируют легальный и безопасный переезд на постоянное место жительства за границу.