18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.01.2026, 14:23

Кого в Казахстане с 16 января будут считать бедным

Новости Казахстана 0 650

С 16 января 2026 года в Казахстане официально вступает в действие новая Методика по измерению показателей бедности. Соответствующий приказ был подписан руководителем Бюро национальной статистики 5 января 2026 года. Основная цель документа — стандартизировать расчеты бедности и обеспечить точное понимание уровня жизни населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: np.kz
Фото: np.kz

На чем основываются расчеты

Методика использует данные выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни (ВОДХ), проводимого в соответствии с ранее установленными правилами. Основной показатель бедности в Казахстане — абсолютный критерий, то есть сравнение доходов населения с величиной прожиточного минимума (ВПМ).

Разнообразие показателей: от квартальных до региональных

Уровень бедности теперь будет рассчитываться:

  • на квартальной и годовой основе;

  • по всей республике и по регионам;

  • в зависимости от типа местности, пола, возраста и размера семьи.

Квартальные показатели публикуются без сезонной корректировки.

Дополнительные способы оценки бедности

Методика предусматривает несколько подходов к измерению бедности:

  • по международной черте (с учетом паритета покупательной способности, ППС);

  • по абсолютному критерию;

  • по относительному критерию;

  • с оценкой дифференциации доходов населения.

Относительная бедность и медианный доход

Медианный доход — это показатель, который находится в центре ранжированного ряда среднедушевых доходов. Относительные критерии бедности рассчитываются как процент от медианного дохода:

  • 50% медианного дохода — для мониторинга ЦУР «Доля людей с доходом ниже половины медианного дохода»;

  • 60% медианного дохода — стандарт международной практики.

Этапы расчета по относительному критерию включают ранжирование всех лиц по доходу и определение медианного дохода, после чего вычисляется доля населения, находящегося за пределами этих уровней.

Субъективная бедность: что думают сами казахстанцы

Методика также учитывает субъективную оценку материального положения населения. Источником данных служит опрос «Качество жизни населения».

Респондентам задается вопрос: «Укажите, к какому уровню материального обеспечения вы себя относите», с возможными вариантами ответов:

  • низкий уровень обеспеченности;

  • ниже среднего;

  • средний уровень;

  • немного выше среднего;

  • достаточный;

  • высокий.

Особое внимание детям и многомерной бедности

Расчет индекса многомерной детской бедности учитывает широкий спектр факторов:

  • доступность и качество образования, посещение дошкольных учреждений;

  • качество и доступность здравоохранения;

  • жилищные условия, отопление, канализация;

  • питание, одежда, финансовая доступность;

  • развивающие игры, книги, досуг и участие в школьных мероприятиях;

  • праздники и отпуска, возможность оплачивать задолженности, замена мебели;

  • наличие автомобиля или доступ к такси.

Что это значит для Казахстана

Введение новой методики позволит получить более точную картину бедности, выявить уязвимые группы населения и разработать эффективные социальные программы. Теперь чиновники и аналитики смогут оценивать уровень жизни населения не только по доходам, но и по реальным условиям жизни и субъективному восприятию казахстанцев.

Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь