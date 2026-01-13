Кого в Казахстане с 16 января будут считать бедным

С 16 января 2026 года в Казахстане официально вступает в действие новая Методика по измерению показателей бедности. Соответствующий приказ был подписан руководителем Бюро национальной статистики 5 января 2026 года. Основная цель документа — стандартизировать расчеты бедности и обеспечить точное понимание уровня жизни населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
На чем основываются расчеты
Методика использует данные выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни (ВОДХ), проводимого в соответствии с ранее установленными правилами. Основной показатель бедности в Казахстане — абсолютный критерий, то есть сравнение доходов населения с величиной прожиточного минимума (ВПМ).
Разнообразие показателей: от квартальных до региональных
Уровень бедности теперь будет рассчитываться:
на квартальной и годовой основе;
по всей республике и по регионам;
в зависимости от типа местности, пола, возраста и размера семьи.
Квартальные показатели публикуются без сезонной корректировки.
Дополнительные способы оценки бедности
Методика предусматривает несколько подходов к измерению бедности:
по международной черте (с учетом паритета покупательной способности, ППС);
по абсолютному критерию;
по относительному критерию;
с оценкой дифференциации доходов населения.
Относительная бедность и медианный доход
Медианный доход — это показатель, который находится в центре ранжированного ряда среднедушевых доходов. Относительные критерии бедности рассчитываются как процент от медианного дохода:
50% медианного дохода — для мониторинга ЦУР «Доля людей с доходом ниже половины медианного дохода»;
60% медианного дохода — стандарт международной практики.
Этапы расчета по относительному критерию включают ранжирование всех лиц по доходу и определение медианного дохода, после чего вычисляется доля населения, находящегося за пределами этих уровней.
Субъективная бедность: что думают сами казахстанцы
Методика также учитывает субъективную оценку материального положения населения. Источником данных служит опрос «Качество жизни населения».
Респондентам задается вопрос: «Укажите, к какому уровню материального обеспечения вы себя относите», с возможными вариантами ответов:
низкий уровень обеспеченности;
ниже среднего;
средний уровень;
немного выше среднего;
достаточный;
высокий.
Особое внимание детям и многомерной бедности
Расчет индекса многомерной детской бедности учитывает широкий спектр факторов:
доступность и качество образования, посещение дошкольных учреждений;
качество и доступность здравоохранения;
жилищные условия, отопление, канализация;
питание, одежда, финансовая доступность;
развивающие игры, книги, досуг и участие в школьных мероприятиях;
праздники и отпуска, возможность оплачивать задолженности, замена мебели;
наличие автомобиля или доступ к такси.
Что это значит для Казахстана
Введение новой методики позволит получить более точную картину бедности, выявить уязвимые группы населения и разработать эффективные социальные программы. Теперь чиновники и аналитики смогут оценивать уровень жизни населения не только по доходам, но и по реальным условиям жизни и субъективному восприятию казахстанцев.
Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.
Комментарии0 комментарий(ев)