Кого в Казахстане с 16 января будут считать бедным

С 16 января 2026 года в Казахстане официально вступает в действие новая Методика по измерению показателей бедности. Соответствующий приказ был подписан руководителем Бюро национальной статистики 5 января 2026 года. Основная цель документа — стандартизировать расчеты бедности и обеспечить точное понимание уровня жизни населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

На чем основываются расчеты

Методика использует данные выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни (ВОДХ), проводимого в соответствии с ранее установленными правилами. Основной показатель бедности в Казахстане — абсолютный критерий, то есть сравнение доходов населения с величиной прожиточного минимума (ВПМ).

Разнообразие показателей: от квартальных до региональных

Уровень бедности теперь будет рассчитываться:

на квартальной и годовой основе;

по всей республике и по регионам;

в зависимости от типа местности, пола, возраста и размера семьи.

Квартальные показатели публикуются без сезонной корректировки.

Дополнительные способы оценки бедности

Методика предусматривает несколько подходов к измерению бедности:

по международной черте (с учетом паритета покупательной способности, ППС);

по абсолютному критерию;

по относительному критерию;

с оценкой дифференциации доходов населения.

Относительная бедность и медианный доход

Медианный доход — это показатель, который находится в центре ранжированного ряда среднедушевых доходов. Относительные критерии бедности рассчитываются как процент от медианного дохода:

50% медианного дохода — для мониторинга ЦУР «Доля людей с доходом ниже половины медианного дохода»;

60% медианного дохода — стандарт международной практики.

Этапы расчета по относительному критерию включают ранжирование всех лиц по доходу и определение медианного дохода, после чего вычисляется доля населения, находящегося за пределами этих уровней.

Субъективная бедность: что думают сами казахстанцы

Методика также учитывает субъективную оценку материального положения населения. Источником данных служит опрос «Качество жизни населения».

Респондентам задается вопрос: «Укажите, к какому уровню материального обеспечения вы себя относите», с возможными вариантами ответов:

низкий уровень обеспеченности;

ниже среднего;

средний уровень;

немного выше среднего;

достаточный;

высокий.

Особое внимание детям и многомерной бедности

Расчет индекса многомерной детской бедности учитывает широкий спектр факторов:

доступность и качество образования, посещение дошкольных учреждений;

качество и доступность здравоохранения;

жилищные условия, отопление, канализация;

питание, одежда, финансовая доступность;

развивающие игры, книги, досуг и участие в школьных мероприятиях;

праздники и отпуска, возможность оплачивать задолженности, замена мебели;

наличие автомобиля или доступ к такси.

Что это значит для Казахстана

Введение новой методики позволит получить более точную картину бедности, выявить уязвимые группы населения и разработать эффективные социальные программы. Теперь чиновники и аналитики смогут оценивать уровень жизни населения не только по доходам, но и по реальным условиям жизни и субъективному восприятию казахстанцев.

Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.