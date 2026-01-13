18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
13.01.2026, 14:52

Казахстанцы смогут следить за расходами воды и коммунальными платежами в телефоне

Новости Казахстана 0 426

Казахстанцы получат возможность полностью контролировать расходы на коммунальные услуги благодаря новой цифровой платформе Smart Turmys. О её запуске рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, подчеркивая, что цифровизация способна радикально упростить работу в водной отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: cian.ru

Цифровизация ЖКХ: что и зачем

По словам министра, внедрение цифровых технологий должно снизить сложность бизнес-процессов в водной сфере на 51%. Сегодня система заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления работает в пилотном режиме, а полное промышленное внедрение планируется до конца текущего года.

Для удобства граждан цифровую платформу интегрируют с приложением eGov Mobile, банковскими сервисами и бухгалтерской программой . Одновременно разрабатывается единый платежный документ, который обеспечит прозрачность расчетов и упростит взаимодействие населения с коммунальными службами.

Автоматизация оросительных каналов

В 2026 году стартует автоматизация 103 оросительных каналов, что станет важным шагом в контроле за водными ресурсами. При поддержке Международного банка реконструкции планируется оцифровать ещё 264 канала.

Новая система позволит не только планировать распределение воды, но и контролировать ресурс дистанционно 24/7, исключая необходимость частых выездов специалистов и обеспечивая постоянный надзор за распределением воды.

Роль акиматов и министерств

Министр подчеркнул, что акиматам важно активнее внедрять цифровые приборы учета с онлайн-передачей данных и оцифровывать инженерные сети. Министерству водных ресурсов и ирригаций он напомнил о завершении промышленного внедрения национальной информационной системы ресурсов до конца 2026 года.

Кроме того, продолжается интеграция отраслевых структур и формирование единых реестров. Это позволит сопоставлять данные, повышать прозрачность процессов и эффективно снижать потери воды, подчеркнул Жаслан Мадиев.

Что получат казахстанцы

  • Полный контроль расходов на коммунальные услуги через Smart Turmys

  • Единый платежный документ, объединяющий все начисления

  • Доступ к информации о водопотреблении и оросительных каналах онлайн

  • Повышенную прозрачность и управляемое снижение потерь воды

С внедрением цифровых технологий коммунальные услуги и водные ресурсы Казахстана выйдут на новый уровень управления, который сочетает удобство, прозрачность и эффективность.

