Ержан Казыхан возглавит переговоры Казахстана с США - распоряжение Токаева

Ержан Казыхан возглавит переговоры с Соединёнными Штатами Америки по вопросам двустороннего сотрудничества. Об этом 13 января 2026 года сообщила пресс-служба Акорды, передает Lada.kz.
Назначение и полномочия
Согласно официальному сообщению, распоряжением главы государства на Ержана Казыхана, постоянного представителя Казахстана при Отделении Организации Объединённых Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента в переговорном процессе с США. Его задача — вести диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обеспечивая интересы Казахстана на высшем дипломатическом уровне.
Биография и карьера Ержана Казыхана
Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы. Он окончил Ленинградский государственный университет и получил учёную степень кандидата исторических наук.
Карьеру в дипломатии начал в 1989 году в Министерстве иностранных дел Казахстана, где работал вторым, а затем первым секретарём Протокольно-политического отдела. В 1992 году стал заведующим отдела и заместителем начальника управления Государственного протокола МИД РК.
В 1995 году Казыхан был направлен в постоянное представительство Казахстана при ООН в Нью-Йорке в качестве первого секретаря, позднее повышен до советника.
Дипломатические и государственные посты
1999–2003 гг. — директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.
2003–2007 гг. — постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке и посол в Кубе по совместительству.
2007–2008 гг. — заместитель министра иностранных дел Казахстана.
2008 год — помощник президента Казахстана.
2009–2011 гг. — посол Казахстана в Австрии и постоянный представитель при международных организациях в Вене.
2011–2012 гг. — заместитель, затем министр иностранных дел РК.
2012–2014 гг. — помощник президента Казахстана.
2014–2017 гг. — посол Казахстана в Великобритании, Ирландии и Исландии по совместительству.
2017–2021 гг. — посол Казахстана в США.
2021–2022 гг. — специальный представитель президента по международному сотрудничеству.
2022–2023 гг. — заместитель руководителя Администрации президента РК и специальный представитель президента по международному сотрудничеству.
С сентября 2023 года — постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве, помощник президента по международным вопросам.
Ержан Казыхан имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Контекст двусторонних отношений с США
Недавно посол США в Казахстане Джули Стаффт отметила, что страны связывают долгие и устойчивые отношения, а президенты Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп находятся в постоянном контакте и ведут доверительный диалог.
В ноябре 2025 года президент Токаев посетил США, где провёл встречу с Дональдом Трампом и участвовал в саммите формата С5+1, что подчеркнуло высокий уровень сотрудничества между странами.
Перспективы работы Ержана Казыхана
Назначение Казыхана на этот ответственный пост свидетельствует о серьёзности намерений Казахстана в укреплении двусторонних отношений с США. Впереди его ждёт активная дипломатическая работа, направленная на реализацию совместных проектов и поддержание стратегического диалога.
