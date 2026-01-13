Ержан Казыхан возглавит переговоры Казахстана с США - распоряжение Токаева

Ержан Казыхан возглавит переговоры с Соединёнными Штатами Америки по вопросам двустороннего сотрудничества. Об этом 13 января 2026 года сообщила пресс-служба Акорды, передает Lada.kz.

Ержан Казыхан. Фото: akorda.kz

Назначение и полномочия

Согласно официальному сообщению, распоряжением главы государства на Ержана Казыхана, постоянного представителя Казахстана при Отделении Организации Объединённых Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента в переговорном процессе с США. Его задача — вести диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обеспечивая интересы Казахстана на высшем дипломатическом уровне.

Биография и карьера Ержана Казыхана

Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы. Он окончил Ленинградский государственный университет и получил учёную степень кандидата исторических наук.

Карьеру в дипломатии начал в 1989 году в Министерстве иностранных дел Казахстана, где работал вторым, а затем первым секретарём Протокольно-политического отдела. В 1992 году стал заведующим отдела и заместителем начальника управления Государственного протокола МИД РК.

В 1995 году Казыхан был направлен в постоянное представительство Казахстана при ООН в Нью-Йорке в качестве первого секретаря, позднее повышен до советника.

Дипломатические и государственные посты

1999–2003 гг. — директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

2003–2007 гг. — постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке и посол в Кубе по совместительству.

2007–2008 гг. — заместитель министра иностранных дел Казахстана.

2008 год — помощник президента Казахстана.

2009–2011 гг. — посол Казахстана в Австрии и постоянный представитель при международных организациях в Вене.

2011–2012 гг. — заместитель, затем министр иностранных дел РК.

2012–2014 гг. — помощник президента Казахстана.

2014–2017 гг. — посол Казахстана в Великобритании, Ирландии и Исландии по совместительству.

2017–2021 гг. — посол Казахстана в США.

2021–2022 гг. — специальный представитель президента по международному сотрудничеству.

2022–2023 гг. — заместитель руководителя Администрации президента РК и специальный представитель президента по международному сотрудничеству.

С сентября 2023 года — постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве, помощник президента по международным вопросам.

Ержан Казыхан имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Контекст двусторонних отношений с США

Недавно посол США в Казахстане Джули Стаффт отметила, что страны связывают долгие и устойчивые отношения, а президенты Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп находятся в постоянном контакте и ведут доверительный диалог.

В ноябре 2025 года президент Токаев посетил США, где провёл встречу с Дональдом Трампом и участвовал в саммите формата С5+1, что подчеркнуло высокий уровень сотрудничества между странами.

Перспективы работы Ержана Казыхана

Назначение Казыхана на этот ответственный пост свидетельствует о серьёзности намерений Казахстана в укреплении двусторонних отношений с США. Впереди его ждёт активная дипломатическая работа, направленная на реализацию совместных проектов и поддержание стратегического диалога.