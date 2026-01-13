Кто купит доли «Лукойла» в Казахстане до 17 января: три претендента и $22 млрд на кону

На зарубежные активы российского нефтегазового гиганта «Лукойл» претендуют сразу три крупных игрока: инвестиционный фонд Carlyle, совместное предприятие Chevron и Quantum Capital Group, а также инвестиционный фонд International Holding Company из ОАЭ. Источники Reuters уточняют, что срок продажи, установленный США, истекает 17 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: oxu.az

Три претендента и $22 млрд на кону

Санкции, введенные США против «Лукойла» и «Роснефти» в октябре 2025 года, серьезно затормозили работу компании на международной арене. Отрезанная от западного финансирования и заблокированная для международных платежей, компания оказалась в трудной ситуации. Однако исключение было сделано для проектов «Тенгиз» и КТК в Казахстане, чтобы не парализовать экспорт нефти, критически важный для глобальных рынков и западных нефтяных гигантов, включая Chevron.

Оценка активов: что продается и где

Американское правительство дало «Лукойлу» время до 17 января для продажи зарубежного портфеля, оцениваемого примерно в $22 млрд. В него входят:

Нефтяные месторождения в Ираке, Азербайджане и Казахстане;

Нефтеперерабатывающие заводы и сеть автозаправок в Европе и США.

Ирак уже национализировал крупнейшее месторождение «Лукойла» — Западная Курна-2. Переговоры с потенциальными инвесторами компания ведет с ноября 2025 года.

Казахстанские активы «Лукойла»

Среди ключевых объектов на территории Казахстана:

«Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» — завод по производству смазочных масел (доля 100%);

Нефтяное месторождение «Тенгиз» — 5%;

Газоконденсатное месторождение «Карачаганак» — 13,5%;

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — 12,5%;

Доли по 50% в проектах «Женис», «Аль-Фараби», «Каламкас-море» и «Хазар», где «Лукойл» выступает стратегическим партнером «КазМунайГаза».

Санкции США вызывают вопросы о будущем проекта «Каламкас-Хазар» и других совместных казахстанских проектах, где российская компания является ключевым участником.

Попытки продать активы и препятствия

Продажа активов возможна только после согласования с OFAC — ведомством, которое может продлить действие лицензии и позволить вести переговоры после 17 января.

«Лукойл» стремится продать зарубежные активы одним пакетом. Кроме трех основных претендентов, интерес к активам проявили ExxonMobil и государственные компании Абу-Даби (ADNOC).

Однако не все попытки были успешными:

В октябре сорвалась сделка с трейдером Gunvor;

В декабре было отклонено предложение по обмену акциями от Xtellus Partners (бывшее подразделение банка ВТБ в США).

Ситуация создает высокую степень неопределенности, поскольку мировой нефтяной рынок внимательно следит за каждым шагом «Лукойла», а время до истечения срока продажи на исходе.