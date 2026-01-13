18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.01.2026, 16:20

Кто купит доли «Лукойла» в Казахстане до 17 января: три претендента и $22 млрд на кону

Новости Казахстана 0 521

На зарубежные активы российского нефтегазового гиганта «Лукойл» претендуют сразу три крупных игрока: инвестиционный фонд Carlyle, совместное предприятие Chevron и Quantum Capital Group, а также инвестиционный фонд International Holding Company из ОАЭ. Источники Reuters уточняют, что срок продажи, установленный США, истекает 17 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: oxu.az
Фото: oxu.az

Три претендента и $22 млрд на кону

Санкции, введенные США против «Лукойла» и «Роснефти» в октябре 2025 года, серьезно затормозили работу компании на международной арене. Отрезанная от западного финансирования и заблокированная для международных платежей, компания оказалась в трудной ситуации. Однако исключение было сделано для проектов «Тенгиз» и КТК в Казахстане, чтобы не парализовать экспорт нефти, критически важный для глобальных рынков и западных нефтяных гигантов, включая Chevron.

Оценка активов: что продается и где
Американское правительство дало «Лукойлу» время до 17 января для продажи зарубежного портфеля, оцениваемого примерно в $22 млрд. В него входят:

  • Нефтяные месторождения в Ираке, Азербайджане и Казахстане;

  • Нефтеперерабатывающие заводы и сеть автозаправок в Европе и США.

Ирак уже национализировал крупнейшее месторождение «Лукойла» — Западная Курна-2. Переговоры с потенциальными инвесторами компания ведет с ноября 2025 года.

Казахстанские активы «Лукойла»
Среди ключевых объектов на территории Казахстана:

  • «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» — завод по производству смазочных масел (доля 100%);

  • Нефтяное месторождение «Тенгиз» — 5%;

  • Газоконденсатное месторождение «Карачаганак» — 13,5%;

  • Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — 12,5%;

  • Доли по 50% в проектах «Женис», «Аль-Фараби», «Каламкас-море» и «Хазар», где «Лукойл» выступает стратегическим партнером «КазМунайГаза».

Санкции США вызывают вопросы о будущем проекта «Каламкас-Хазар» и других совместных казахстанских проектах, где российская компания является ключевым участником.

Попытки продать активы и препятствия
Продажа активов возможна только после согласования с OFAC — ведомством, которое может продлить действие лицензии и позволить вести переговоры после 17 января.

«Лукойл» стремится продать зарубежные активы одним пакетом. Кроме трех основных претендентов, интерес к активам проявили ExxonMobil и государственные компании Абу-Даби (ADNOC).

Однако не все попытки были успешными:

  • В октябре сорвалась сделка с трейдером Gunvor;

  • В декабре было отклонено предложение по обмену акциями от Xtellus Partners (бывшее подразделение банка ВТБ в США).

Ситуация создает высокую степень неопределенности, поскольку мировой нефтяной рынок внимательно следит за каждым шагом «Лукойла», а время до истечения срока продажи на исходе.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь