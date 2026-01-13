18+
13.01.2026, 17:43

О боевой готовности армии доложили Президенту

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являющийся Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, провел рабочую встречу с министром обороны Дауреном Косановым. Во время встречи обсуждались итоги деятельности оборонного ведомства за 2025 год и состояние национальной армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Состояние боевой готовности и развитие ВС

Министр обороны подробно доложил о боевой готовности казахстанской армии, а также о ходе реализации ключевых приоритетов развития Вооруженных сил. В числе основных направлений работы:

  • внедрение цифровых технологий в управление войсками;

  • проведение военно-патриотических мероприятий среди личного состава и молодежи;

  • модернизация и совершенствование военной инфраструктуры страны.

Дисциплина и порядок в армии

Особое внимание было уделено исполнению поручений президента по наведению строгой дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил. Министр представил информацию о текущих мерах, направленных на укрепление внутреннего порядка и повышение эффективности службы военнослужащих.

Конкретные задачи для укрепления армии

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством обороны ряд конкретных задач:

  • поддержание высокого уровня боевой готовности войск;

  • усиление воинской дисциплины и соблюдения правопорядка в армии;

  • дальнейшее развитие военной инфраструктуры и технологий.

Вывод

Рабочая встреча президента и главы Минобороны показала системный подход к управлению Вооруженными силами Казахстана. Особое внимание уделяется не только технической оснащенности армии, но и воспитанию дисциплины, патриотизма и современной организационной культуры среди военнослужащих.

1
0
1
