О боевой готовности армии доложили Президенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являющийся Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, провел рабочую встречу с министром обороны Дауреном Косановым. Во время встречи обсуждались итоги деятельности оборонного ведомства за 2025 год и состояние национальной армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz

Состояние боевой готовности и развитие ВС

Министр обороны подробно доложил о боевой готовности казахстанской армии, а также о ходе реализации ключевых приоритетов развития Вооруженных сил. В числе основных направлений работы:

внедрение цифровых технологий в управление войсками;

проведение военно-патриотических мероприятий среди личного состава и молодежи;

модернизация и совершенствование военной инфраструктуры страны.

Дисциплина и порядок в армии

Особое внимание было уделено исполнению поручений президента по наведению строгой дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил. Министр представил информацию о текущих мерах, направленных на укрепление внутреннего порядка и повышение эффективности службы военнослужащих.

Конкретные задачи для укрепления армии

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством обороны ряд конкретных задач:

поддержание высокого уровня боевой готовности войск;

усиление воинской дисциплины и соблюдения правопорядка в армии;

дальнейшее развитие военной инфраструктуры и технологий.

Вывод

Рабочая встреча президента и главы Минобороны показала системный подход к управлению Вооруженными силами Казахстана. Особое внимание уделяется не только технической оснащенности армии, но и воспитанию дисциплины, патриотизма и современной организационной культуры среди военнослужащих.