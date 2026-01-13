Взрыв на танкере с нефтью: «КазМунайГаз» сделал заявление об атаке БПЛА

В национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» прокомментировали информацию, появившуюся в социальных сетях и Telegram-каналах, о возможной атаке беспилотников на нефтяные танкеры, задействованные в перевозке казахстанской нефти. Речь идет об инциденте, произошедшем 13 января, который вызвал широкий общественный резонанс, сообщает Lada.kz.

Фото: depositphotos.com

Какой танкер оказался под ударом

По официальным данным «КазМунайГаза», под атаку беспилотного летательного аппарата попало судно MATILDA. Этот танкер зафрахтован ТОО «НМСК „Казмортрансфлот“», которое является дочерней структурой национальной компании.

В «КазМунайГазе» уточнили, что на момент происшествия танкер не был загружен казахстанской нефтью. Плановая погрузка сырья на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) должна была состояться 18 января 2026 года.

Что произошло во время атаки

Как сообщили в компании, атака на судно произошла 13 января. По предварительной информации:

по танкеру был нанесен удар беспилотником;

в результате атаки произошел взрыв ;

возгорания после взрыва не последовало.

В «КазМунайГазе» отдельно подчеркнули, что никто из членов экипажа не пострадал, угрозы жизни и здоровью моряков зафиксировано не было.

Состояние судна после инцидента

Согласно первичной технической оценке, проведенной после атаки:

танкер сохраняет мореходные качества ;

признаков критических или серьезных конструктивных повреждений на данный момент не выявлено ;

корпус и основные элементы судна не получили разрушений, которые могли бы помешать дальнейшей эксплуатации.

При этом в компании отметили, что окончательные выводы делать пока рано.

Оценка ущерба продолжается

В «КазМунайГазе» сообщили, что в настоящее время продолжаются процедуры по детальной оценке последствий атаки. Специалисты анализируют возможный ущерб, нанесенный судну, а также проверяют все системы на предмет скрытых повреждений.

Итоги этой оценки станут основанием для дальнейших решений — как по эксплуатации танкера, так и по возможным ремонтным работам.

Что это значит для поставок казахстанской нефти

Отдельно подчеркивается, что инцидент не повлиял на текущие поставки казахстанской нефти, поскольку судно еще не приступило к загрузке. Планируемая отгрузка через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума на момент атаки не была начата.

Таким образом, по состоянию на сейчас угрозы срыва экспортных поставок казахстанской нефти из-за данного происшествия не зафиксировано.