14.01.2026, 06:52

Казахстан урезал перечень открытых данных о доходах чиновников: официальное объяснение

Новости Казахстана 0 683

В конце 2025 года в Казахстане произошло изменение, которое сразу привлекло внимание общественности и вызвало вопросы о прозрачности власти. Государственным служащим, судьям и депутатам разрешили публиковать существенно меньше сведений о своих доходах, чем раньше. Формально – в рамках закона. Фактически – с заметным сокращением открытой информации. Что именно изменилось, почему власти пошли на этот шаг и какие данные о доходах чиновников всё ещё доступны обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что изменилось в правилах публикации деклараций

Незадолго до публикации очередных деклараций Агентство по делам государственной службы (АДГС) утвердило новый перечень сведений, подлежащих обязательному обнародованию. Соответствующий приказ вступил в силу 30 декабря 2025 года.

До этого момента декларации содержали детальную финансовую информацию. В открытом доступе можно было увидеть:

  • суммы денег на банковских счетах, включая зарубежные;

  • дивиденды и проценты;

  • доходы от продажи имущества;

  • иные источники прибыли.

Теперь же объём раскрываемых данных сведён к минимуму.

Какие сведения теперь остаются открытыми

Согласно обновлённым правилам, в публичной части декларации указываются только:

  • фамилия, имя и отчество декларанта и его супруги (супруга);

  • отчётный налоговый период;

  • общая сумма доходов, подлежащих налогообложению.

Иными словами, общественности показывают лишь итоговую цифру, без расшифровки её происхождения. Откуда именно получены деньги — зарплата, бизнес, инвестиции или иные источники — теперь выяснить невозможно.

Почему список сократили: официальное объяснение

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Агентстве по делам госслужбы пояснили: изменения были внесены для приведения правил в соответствие с действующим законодательством и решениями Конституционного суда.

В частности, в АДГС напомнили:

ранее в перечень входили сведения о наличии средств на банковских счетах, в том числе в иностранных банках. Однако антикоррупционное законодательство запрещает казахстанским чиновникам иметь счета за рубежом.

Этот запрет действует с 2020 года, а первый этап всеобщего декларирования стартовал в январе 2021-го. Почему же перечень публичных данных решили пересмотреть только сейчас, в агентстве не пояснили.

Позиция Конституционного суда

Ещё один аргумент в пользу сокращения данных — правовые выводы Конституционного суда. В ведомстве сослались на принцип разумности ограничений:

любые запреты и ограничения прав человека должны быть справедливыми и логичными, и не могут вводиться без убедительного обоснования.

Однако остаётся открытым вопрос: если прежние требования были чрезмерными, почему они изначально были утверждены и действовали несколько лет. На этот момент в агентстве также не дали разъяснений.

Что всё же удалось узнать из деклараций за 2024 год

В начале января 2026 года государственные органы опубликовали декларации за 2024 год. Правда, отчёты разместили не все ведомства и не по всем должностным лицам. Тем не менее, часть данных стала известна.

Доходы руководства и Администрации Президента

  • Ерболат Досаев, заместитель руководителя Администрации Президента, задекларировал 14 млн тенге. Его супруга указала доход 2,3 млрд тенге.

  • Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности, сообщил о нулевом доходе, тогда как его супруга задекларировала 24,9 млн тенге.

  • Куанышбек Есекeeв, помощник Президента, также не указал личных доходов. Его супруга задекларировала 48 млн тенге.

  • Алексей Цой, советник Президента, показал нулевой доход, при этом его супруга указала 1 млн тенге.

  • Батыржан Байжуманов, госинспектор Администрации Президента, задекларировал 0 тенге, его супруга — 2,6 млн тенге.

Декларации членов правительства и госорганов

  • Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики, указал доход супруги в размере 88,7 млн тенге, основная часть — инвестиции в ценные бумаги.

  • Асан Дарбаев, вице-министр национальной экономики, задекларировал доход супруги 69,6 млн тенге, без указания источника.

  • В Министерстве финансов отчёт опубликовал только вице-министр Асет Турысов, задекларировавший 6,8 млн тенге дохода.

Военные и дипломаты: кто отчитался

Среди генералов Министерства обороны декларацию разместил лишь Каныш Абубакиров, заместитель министра по тылу и военной инфраструктуре. Его доход за 2024 год составил 34 млн тенге.

В Министерстве иностранных дел отчётность опубликовали только послы. Так, у посла Казахстана в Эстонии Алтая Кульгинова доходов за год не было, тогда как его супруга задекларировала 16,9 млн тенге.

Что в итоге видит общество

Формально власти подчёркивают: изменения продиктованы законом и судебной практикой. Однако на практике новая система означает, что общественный контроль за источниками доходов чиновников стал заметно слабее.

Теперь казахстанцы видят лишь итоговые суммы — без объяснений, без структуры и без детализации. И именно это сокращение прозрачности стало главным поводом для общественной дискуссии вокруг обновлённых правил декларирования.

