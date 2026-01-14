Казахстан урезал перечень открытых данных о доходах чиновников: официальное объяснение

В конце 2025 года в Казахстане произошло изменение, которое сразу привлекло внимание общественности и вызвало вопросы о прозрачности власти. Государственным служащим, судьям и депутатам разрешили публиковать существенно меньше сведений о своих доходах, чем раньше. Формально – в рамках закона. Фактически – с заметным сокращением открытой информации. Что именно изменилось, почему власти пошли на этот шаг и какие данные о доходах чиновников всё ещё доступны обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Незадолго до публикации очередных деклараций Агентство по делам государственной службы (АДГС) утвердило новый перечень сведений, подлежащих обязательному обнародованию. Соответствующий приказ вступил в силу 30 декабря 2025 года.
До этого момента декларации содержали детальную финансовую информацию. В открытом доступе можно было увидеть:
суммы денег на банковских счетах, включая зарубежные;
дивиденды и проценты;
доходы от продажи имущества;
иные источники прибыли.
Теперь же объём раскрываемых данных сведён к минимуму.
Согласно обновлённым правилам, в публичной части декларации указываются только:
фамилия, имя и отчество декларанта и его супруги (супруга);
отчётный налоговый период;
общая сумма доходов, подлежащих налогообложению.
Иными словами, общественности показывают лишь итоговую цифру, без расшифровки её происхождения. Откуда именно получены деньги — зарплата, бизнес, инвестиции или иные источники — теперь выяснить невозможно.
В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Агентстве по делам госслужбы пояснили: изменения были внесены для приведения правил в соответствие с действующим законодательством и решениями Конституционного суда.
В частности, в АДГС напомнили:
ранее в перечень входили сведения о наличии средств на банковских счетах, в том числе в иностранных банках. Однако антикоррупционное законодательство запрещает казахстанским чиновникам иметь счета за рубежом.
Этот запрет действует с 2020 года, а первый этап всеобщего декларирования стартовал в январе 2021-го. Почему же перечень публичных данных решили пересмотреть только сейчас, в агентстве не пояснили.
Ещё один аргумент в пользу сокращения данных — правовые выводы Конституционного суда. В ведомстве сослались на принцип разумности ограничений:
любые запреты и ограничения прав человека должны быть справедливыми и логичными, и не могут вводиться без убедительного обоснования.
Однако остаётся открытым вопрос: если прежние требования были чрезмерными, почему они изначально были утверждены и действовали несколько лет. На этот момент в агентстве также не дали разъяснений.
В начале января 2026 года государственные органы опубликовали декларации за 2024 год. Правда, отчёты разместили не все ведомства и не по всем должностным лицам. Тем не менее, часть данных стала известна.
Ерболат Досаев, заместитель руководителя Администрации Президента, задекларировал 14 млн тенге. Его супруга указала доход 2,3 млрд тенге.
Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности, сообщил о нулевом доходе, тогда как его супруга задекларировала 24,9 млн тенге.
Куанышбек Есекeeв, помощник Президента, также не указал личных доходов. Его супруга задекларировала 48 млн тенге.
Алексей Цой, советник Президента, показал нулевой доход, при этом его супруга указала 1 млн тенге.
Батыржан Байжуманов, госинспектор Администрации Президента, задекларировал 0 тенге, его супруга — 2,6 млн тенге.
Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики, указал доход супруги в размере 88,7 млн тенге, основная часть — инвестиции в ценные бумаги.
Асан Дарбаев, вице-министр национальной экономики, задекларировал доход супруги 69,6 млн тенге, без указания источника.
В Министерстве финансов отчёт опубликовал только вице-министр Асет Турысов, задекларировавший 6,8 млн тенге дохода.
Среди генералов Министерства обороны декларацию разместил лишь Каныш Абубакиров, заместитель министра по тылу и военной инфраструктуре. Его доход за 2024 год составил 34 млн тенге.
В Министерстве иностранных дел отчётность опубликовали только послы. Так, у посла Казахстана в Эстонии Алтая Кульгинова доходов за год не было, тогда как его супруга задекларировала 16,9 млн тенге.
Формально власти подчёркивают: изменения продиктованы законом и судебной практикой. Однако на практике новая система означает, что общественный контроль за источниками доходов чиновников стал заметно слабее.
Теперь казахстанцы видят лишь итоговые суммы — без объяснений, без структуры и без детализации. И именно это сокращение прозрачности стало главным поводом для общественной дискуссии вокруг обновлённых правил декларирования.
