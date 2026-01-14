18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.01.2026, 07:25

Почему в Западном Казахстане пропадают дети

Новости Казахстана

В Западно-Казахстанской области в 2025 году резко увеличилось число пропавших детей, что вызывает тревогу у местных властей и родителей. Если тенденция сохранится, вопрос безопасности несовершеннолетних может стать приоритетным для региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой Город".

Фото: "МГ"
Фото: "МГ"

Общая статистика исчезновений

По данным полиции Западного Казахстана, за 2025 год в области поступило 688 заявлений о пропаже людей, почти половина из которых — дети.

  • Из всех обращений нашли 686 человек, что демонстрирует высокую эффективность работы правоохранительных органов.

  • Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано 353 случая, из которых 352 человека были найдены.

Основная масса пропавших — это мужчины, находящиеся в сложной жизненной ситуации: без постоянного дохода, злоупотребляющие алкоголем и состоящие на учете в психиатрическом диспансере. Около 90% случаев приходится на областной центр, что подчеркивает урбанизированный характер проблемы.

Рост числа уходов детей из дома

Особую тревогу вызывают случаи с несовершеннолетними.

  • В 2025 году зарегистрировано 384 сообщения о пропаже детей, в то время как в 2024 году их было 187.

  • Все дети были найдены в течение суток и возвращены родителям.

Возрастная статистика:

  • Дети от 5 до 12 лет — 172 случая

  • Подростки от 13 до 17 лет — 212 случаев

Причины исчезновений несовершеннолетних

Полицейские отмечают, что чаще всего пропадают дети из неблагополучных семей. Основные мотивы:

  • Конфликты с родителями

  • Нежелание жить дома из-за скандалов и злоупотребления алкоголем взрослыми

  • Встречи с незнакомыми людьми через соцсети — чаще затрагивает подростков, особенно девочек

В случаях повторных уходов из дома законные представители могут получить штраф по ст. 442 КоАП РК, регулирующей нахождение несовершеннолетних вне жилища в ночное время без сопровождения.

Преступники под прицелом

Помимо пропавших детей, в 2025 году полиция области занималась розыском преступников:

  • Всего разыскивались 93 человека

  • Задержано — 57 человек

  • Находились в розыске — 36 человек, из них 8 за пределами Казахстана (подлежат экстрадиции)

Международный аспект:

  • В 2025 году за границей были задержаны 156 преступников, скрывавшихся от правосудия

  • На территории Казахстана задержано 639 лиц, разыскиваемых по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья

Выводы и тревожные сигналы

  • Увеличение числа пропавших детей почти в двое по сравнению с 2024 годом

  • Основная угроза исходит из семейного неблагополучия и социального влияния, включая интернет

  • Полиция оперативно реагирует, находя детей в течение суток, однако проблема требует комплексного подхода, включая работу с семьями, социальными службами и образовательными учреждениями

Западный Казахстан демонстрирует тревожную тенденцию: если не принять дополнительные меры, количество исчезновений среди детей может продолжить рост, что напрямую отражается на безопасности региона и доверии общества к властям.

