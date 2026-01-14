Казахстан на грани финансового протеста

Рост цен на товары и услуги в Казахстане спровоцировал волну запросов на повышение зарплат. Эксперты предупреждают: большинство компаний к этим требованиям пока не готовы, что может усилить социальное напряжение в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
По данным аналитиков и специалистов сервиса HeadHunter, казахстанцы все чаще обращаются к работодателям с просьбами увеличить заработную плату. Ситуация обострилась в связи с ростом цен на основные товары и услуги, а также с изменениями в налоговой системе.
"Повышение НДС с января и ужесточение налогового режима увеличили нагрузку на бизнес, что отражается на зарплатах сотрудников", — отметила директор рекрутингового агентства Алма Жандаулетова.
Анализ региональных данных показывает заметные различия в доходах казахстанцев:
Астана: медианная зарплата почти 330 тыс. тенге
Алматы: около 325 тыс. тенге
Караганда: замыкает тройку — примерно 280 тыс. тенге
Среднее предложение работодателей по стране составляет 296 тыс. тенге, что соответствует медианной зарплате — показателю, наиболее точно отражающему доход большинства работников.
Не все профессии переживают рост доходов. Данные HeadHunter зафиксировали следующие тенденции:
Снижение зарплат:
Высший и средний менеджмент — около 450 тыс. тенге, снижение на 10%
IT, инвестиции и консалтинг — падение более чем на 7%
Рост доходов:
Искусство и развлечения — +15%
Административный персонал — +15%
Автобизнес, сельское хозяйство и продажи демонстрируют положительную динамику
Аналитики отмечают, что повышение медианных зарплат наблюдается во многих странах региона. Работодатели стремятся создавать конкурентные условия, чтобы привлечь и удержать опытные кадры.
"По итогам 2025 года было размещено 2,3 миллиона резюме по всему Казахстану, что почти на 2% меньше, чем в предыдущем году. Большинство соискателей сосредоточены в крупных городах, особенно в Алматы", — сообщил менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Центральная Азия Мухамед Багдатулы.
Индекс конкуренции на рынке труда составляет 4,5 кандидата на одну вакансию, что эксперты оценивают как умеренный показатель, формирующий здоровую конкуренцию среди работников.
Рост цен вызвал повышение требований работников к уровню оплаты, но бизнес не всегда способен удовлетворить эти ожидания. Этот разрыв усиливает социальное напряжение и может стать источником конфликтов внутри компаний.
"Скачок требований по зарплатам произошел к концу года и продолжается из-за повышения налогов и дополнительных расходов на бизнес. Работодатели сейчас находятся под сильным давлением", — добавила Алма Жандаулетова.
Сочетание растущих расходов, повышенного спроса на зарплаты и ограниченных возможностей компаний создает нестабильную ситуацию на рынке труда. Эксперты советуют внимательно следить за динамикой и учитывать эти факторы при планировании заработных плат и кадровой политики.
