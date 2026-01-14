18+
14.01.2026, 07:42

Казахстан на грани финансового протеста

Новости Казахстана 0 8 185

Рост цен на товары и услуги в Казахстане спровоцировал волну запросов на повышение зарплат. Эксперты предупреждают: большинство компаний к этим требованиям пока не готовы, что может усилить социальное напряжение в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.

Фото: press.kz
Фото: press.kz

Цены растут — зарплаты становятся центром внимания

По данным аналитиков и специалистов сервиса HeadHunter, казахстанцы все чаще обращаются к работодателям с просьбами увеличить заработную плату. Ситуация обострилась в связи с ростом цен на основные товары и услуги, а также с изменениями в налоговой системе.

"Повышение НДС с января и ужесточение налогового режима увеличили нагрузку на бизнес, что отражается на зарплатах сотрудников", — отметила директор рекрутингового агентства Алма Жандаулетова.

Где зарабатывают больше всего: карта медианных зарплат

Анализ региональных данных показывает заметные различия в доходах казахстанцев:

  • Астана: медианная зарплата почти 330 тыс. тенге

  • Алматы: около 325 тыс. тенге

  • Караганда: замыкает тройку — примерно 280 тыс. тенге

Среднее предложение работодателей по стране составляет 296 тыс. тенге, что соответствует медианной зарплате — показателю, наиболее точно отражающему доход большинства работников.

Кто в плюсе, а кто в минусе: отрасли и динамика

Не все профессии переживают рост доходов. Данные HeadHunter зафиксировали следующие тенденции:

Снижение зарплат:

  • Высший и средний менеджмент — около 450 тыс. тенге, снижение на 10%

  • IT, инвестиции и консалтинг — падение более чем на 7%

Рост доходов:

  • Искусство и развлечения — +15%

  • Административный персонал — +15%

  • Автобизнес, сельское хозяйство и продажи демонстрируют положительную динамику

Рынок труда Центральной Азии: конкуренция умеренная

Аналитики отмечают, что повышение медианных зарплат наблюдается во многих странах региона. Работодатели стремятся создавать конкурентные условия, чтобы привлечь и удержать опытные кадры.

"По итогам 2025 года было размещено 2,3 миллиона резюме по всему Казахстану, что почти на 2% меньше, чем в предыдущем году. Большинство соискателей сосредоточены в крупных городах, особенно в Алматы", — сообщил менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Центральная Азия Мухамед Багдатулы.

Индекс конкуренции на рынке труда составляет 4,5 кандидата на одну вакансию, что эксперты оценивают как умеренный показатель, формирующий здоровую конкуренцию среди работников.

Разрыв ожиданий: когда зарплаты отстают от цен

Рост цен вызвал повышение требований работников к уровню оплаты, но бизнес не всегда способен удовлетворить эти ожидания. Этот разрыв усиливает социальное напряжение и может стать источником конфликтов внутри компаний.

"Скачок требований по зарплатам произошел к концу года и продолжается из-за повышения налогов и дополнительных расходов на бизнес. Работодатели сейчас находятся под сильным давлением", — добавила Алма Жандаулетова.

Итог: давление цен на зарплаты усиливается

Сочетание растущих расходов, повышенного спроса на зарплаты и ограниченных возможностей компаний создает нестабильную ситуацию на рынке труда. Эксперты советуют внимательно следить за динамикой и учитывать эти факторы при планировании заработных плат и кадровой политики.

