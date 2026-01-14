Родители в Казахстане смогут самостоятельно проверять детей на наркотики в домашних условиях

В Казахстане стартовала новая инициатива, позволяющая родителям самостоятельно проверять своих детей на употребление наркотических веществ. Для этого в аптеках появились специальные экспресс-тесты, способные распознавать до 48 видов запрещённых веществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".
По словам представителей МВД, цель нововведения – не контроль со стороны государства, а предоставление родителям инструмента для раннего выявления проблем. Своевременная диагностика позволяет начать лечение или использовать психологические методы коррекции, предотвращая развитие зависимости у подростков.
Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов подчеркнул, что родители играют ключевую роль в раннем обнаружении употребления наркотиков. «Чем раньше родитель узнает о том, что его ребёнок употребляет запрещённые вещества, тем выше шанс помочь ему и начать соответствующее лечение», – отметил он.
По мнению МВД, возможность домашней проверки сама по себе может стать психологическим барьером для подростка перед соблазном.
Медики отмечают, что актуальность инициативы особенно велика на фоне распространения синтетических наркотиков. Эти вещества отличаются высокой токсичностью, и последствия их употребления проявляются практически мгновенно.
Заведующий отделением приемного покоя и ПИТ Астаны Данияр Айткожин пояснил:
Синтетические наркотики вызывают зависимость почти с первых приёмов.
Они особенно опасны для мозга и печени, вызывая неврологические осложнения.
Разрушение внутренних органов и центральной нервной системы начинается очень быстро.
Таким образом, профилактика становится критически важной для сохранения здоровья подростков и предотвращения тяжёлых последствий.
Экспресс-системы уже доступны в аптеках и рассчитаны на простое использование в домашних условиях. Родители смогут сами проверить детей без обращения к специалистам, что делает инструмент доступным и оперативным.
Инициатива демонстрирует новый подход: государство предоставляет инструменты, но контроль остаётся в руках семьи. Раннее выявление проблем и своевременные меры способны существенно снизить риски для подрастающего поколения и создать дополнительные психологические барьеры на пути к наркотикам.
Комментарии1 комментарий(ев)