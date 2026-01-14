18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.01.2026, 08:47

Родители в Казахстане смогут самостоятельно проверять детей на наркотики в домашних условиях

Новости Казахстана 0 815

В Казахстане стартовала новая инициатива, позволяющая родителям самостоятельно проверять своих детей на употребление наркотических веществ. Для этого в аптеках появились специальные экспресс-тесты, способные распознавать до 48 видов запрещённых веществ, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: culture.ru
Домашние экспресс-тесты против наркотиков: что изменилось

По словам представителей МВД, цель нововведения – не контроль со стороны государства, а предоставление родителям инструмента для раннего выявления проблем. Своевременная диагностика позволяет начать лечение или использовать психологические методы коррекции, предотвращая развитие зависимости у подростков.

Почему домашние проверки важны

Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов подчеркнул, что родители играют ключевую роль в раннем обнаружении употребления наркотиков. «Чем раньше родитель узнает о том, что его ребёнок употребляет запрещённые вещества, тем выше шанс помочь ему и начать соответствующее лечение», – отметил он.

По мнению МВД, возможность домашней проверки сама по себе может стать психологическим барьером для подростка перед соблазном.

Синтетика: враг, с которым сложно бороться

Медики отмечают, что актуальность инициативы особенно велика на фоне распространения синтетических наркотиков. Эти вещества отличаются высокой токсичностью, и последствия их употребления проявляются практически мгновенно.

Заведующий отделением приемного покоя и ПИТ Астаны Данияр Айткожин пояснил:

  • Синтетические наркотики вызывают зависимость почти с первых приёмов.

  • Они особенно опасны для мозга и печени, вызывая неврологические осложнения.

  • Разрушение внутренних органов и центральной нервной системы начинается очень быстро.

Таким образом, профилактика становится критически важной для сохранения здоровья подростков и предотвращения тяжёлых последствий.

Как использовать экспресс-тесты

Экспресс-системы уже доступны в аптеках и рассчитаны на простое использование в домашних условиях. Родители смогут сами проверить детей без обращения к специалистам, что делает инструмент доступным и оперативным.

Заключение: ответственность родителей как ключ к безопасности

Инициатива демонстрирует новый подход: государство предоставляет инструменты, но контроль остаётся в руках семьи. Раннее выявление проблем и своевременные меры способны существенно снизить риски для подрастающего поколения и создать дополнительные психологические барьеры на пути к наркотикам.

Sportikus
Sportikus
"Для этого в аптеках появились специальные экспресс-тесты, способные распознавать до 48 видов запрещённых веществ", неужели трудно сразу написать название теста, стоимость его рекомендованная?!
14.01.2026, 07:58
