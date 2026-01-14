Новый расчет зарплат в Казахстане в 2026 году: кто и сколько получит на руки

С января 2026 года многие казахстанцы могут получать больше денег «на руки» без повышения оклада. Причина — изменения в Налоговом кодексе, которые касаются удержания налогов и социальных платежей с зарплат. В этой статье мы подробно разберем, какие удержания существуют, как рассчитывается подоходный налог и сколько теперь будут получать на руки работники с разными окладами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© Sputnik / Абзал Калиев

Какие удержания делают из зарплаты

Когда работник получает зарплату, не вся сумма сразу поступает на его счет. Из нее сначала удерживают обязательные платежи:

Обязательный пенсионный взнос (ОПВ) — составляет 10% от зарплаты. Это основной вклад в будущую пенсию. При этом есть верхняя граница: ОПВ удерживается с зарплаты до 50 минимальных зарплат (в 2025 году это 4,25 млн тенге). Взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) — 2% от оклада, удерживается с зарплаты до 20 минимальных зарплат (1,7 млн тенге в 2025 году).

После этих удержаний считается налогооблагаемая база для индивидуального подоходного налога.

Как работает индивидуальный подоходный налог

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) в Казахстане составляет 10% от дохода, с которого вычли обязательные платежи. До 2026 года существовали разные стандартные и социальные вычеты, но с новым Налоговым кодексом система стала проще и выгоднее для большинства работников.

Теперь действуют три основных вычета:

Налоговый вычет социальных платежей — сохраняется с прошлого года и учитывает ОПВ и ВОСМС. Базовый налоговый вычет — теперь составляет 30 месячных расчетных показателей (МРП), или 129 750 тенге в 2026 году. Ранее этот вычет был равен 14 МРП (55 048 тенге в 2025 году). Социальные налоговые вычеты — стандартные льготы для отдельных категорий населения, включая людей с инвалидностью. Для обычных льготных категорий это 882 МРП (3 814 650 тенге в год), а для лиц с инвалидностью I и II групп — 5 000 МРП (21 625 000 тенге в год).

Главное изменение для большинства казахстанцев — рост базового вычета с 14 до 30 МРП, что позволяет уменьшить размер подоходного налога и увеличить зарплату «на руки».

Примеры расчета «чистой» зарплаты

Пример 1: оклад 150 000 тенге

ОПВ: 15 000 тенге

ВОСМС: 3 000 тенге

Базовый вычет: 129 750 тенге

ИПН: 225 тенге

Зарплата на руки: 131 775 тенге

Для сравнения, в 2025 году при том же окладе ИПН составлял 7 695,2 тенге, и работник получал на руки 124 304,8 тенге.

Вывод: теперь с окладов до 150 000 тенге почти не удерживается подоходный налог.

Пример 2: оклад 300 000 тенге

ОПВ: 30 000 тенге

ВОСМС: 6 000 тенге

Базовый вычет: 129 750 тенге

ИПН: 13 425 тенге

Зарплата на руки: 250 575 тенге

В 2025 году ИПН с такого оклада составлял 20 895,2 тенге, а на руки работник получал 243 104,8 тенге. Таким образом, рост базового вычета увеличивает «чистую» зарплату почти на 7 500 тенге.

Пример 3: оклад 500 000 тенге

ОПВ: 50 000 тенге

ВОСМС: 10 000 тенге

Базовый вычет: 129 750 тенге

ИПН: 31 025 тенге

Зарплата на руки: 408 975 тенге

В 2025 году с такого оклада удерживался ИПН 38 495,2 тенге, а на руки работник получал 401 504,8 тенге. Новая система также повышает зарплату «на руки» для больших окладов.

Выводы

Основное нововведение 2026 года — увеличение базового налогового вычета с 14 до 30 МРП. Это изменение снижает индивидуальный подоходный налог и повышает «чистую» зарплату. Наибольший эффект заметен для работников с небольшими и средними окладами — в некоторых случаях ИПН почти исчезает. Для крупных окладов налог уменьшается, но не исчезает полностью.

В итоге казахстанцы смогут получать на руки на 7–8 тысяч тенге больше без повышения оклада. Новые правила делают систему налогообложения проще и выгоднее для большинства работников.