14.01.2026, 09:28

Новый расчет зарплат в Казахстане в 2026 году: кто и сколько получит на руки

Новости Казахстана 0 3 874

С января 2026 года многие казахстанцы могут получать больше денег «на руки» без повышения оклада. Причина — изменения в Налоговом кодексе, которые касаются удержания налогов и социальных платежей с зарплат. В этой статье мы подробно разберем, какие удержания существуют, как рассчитывается подоходный налог и сколько теперь будут получать на руки работники с разными окладами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Какие удержания делают из зарплаты

Когда работник получает зарплату, не вся сумма сразу поступает на его счет. Из нее сначала удерживают обязательные платежи:

  1. Обязательный пенсионный взнос (ОПВ) — составляет 10% от зарплаты. Это основной вклад в будущую пенсию. При этом есть верхняя граница: ОПВ удерживается с зарплаты до 50 минимальных зарплат (в 2025 году это 4,25 млн тенге).

  2. Взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) — 2% от оклада, удерживается с зарплаты до 20 минимальных зарплат (1,7 млн тенге в 2025 году).

После этих удержаний считается налогооблагаемая база для индивидуального подоходного налога.

Как работает индивидуальный подоходный налог

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) в Казахстане составляет 10% от дохода, с которого вычли обязательные платежи. До 2026 года существовали разные стандартные и социальные вычеты, но с новым Налоговым кодексом система стала проще и выгоднее для большинства работников.

Теперь действуют три основных вычета:

  1. Налоговый вычет социальных платежей — сохраняется с прошлого года и учитывает ОПВ и ВОСМС.

  2. Базовый налоговый вычет — теперь составляет 30 месячных расчетных показателей (МРП), или 129 750 тенге в 2026 году. Ранее этот вычет был равен 14 МРП (55 048 тенге в 2025 году).

  3. Социальные налоговые вычеты — стандартные льготы для отдельных категорий населения, включая людей с инвалидностью. Для обычных льготных категорий это 882 МРП (3 814 650 тенге в год), а для лиц с инвалидностью I и II групп — 5 000 МРП (21 625 000 тенге в год).

Главное изменение для большинства казахстанцев — рост базового вычета с 14 до 30 МРП, что позволяет уменьшить размер подоходного налога и увеличить зарплату «на руки».

Примеры расчета «чистой» зарплаты

Пример 1: оклад 150 000 тенге

  • ОПВ: 15 000 тенге

  • ВОСМС: 3 000 тенге

  • Базовый вычет: 129 750 тенге

  • ИПН: 225 тенге

  • Зарплата на руки: 131 775 тенге

Для сравнения, в 2025 году при том же окладе ИПН составлял 7 695,2 тенге, и работник получал на руки 124 304,8 тенге.

Вывод: теперь с окладов до 150 000 тенге почти не удерживается подоходный налог.

Пример 2: оклад 300 000 тенге

  • ОПВ: 30 000 тенге

  • ВОСМС: 6 000 тенге

  • Базовый вычет: 129 750 тенге

  • ИПН: 13 425 тенге

  • Зарплата на руки: 250 575 тенге

В 2025 году ИПН с такого оклада составлял 20 895,2 тенге, а на руки работник получал 243 104,8 тенге. Таким образом, рост базового вычета увеличивает «чистую» зарплату почти на 7 500 тенге.

Пример 3: оклад 500 000 тенге

  • ОПВ: 50 000 тенге

  • ВОСМС: 10 000 тенге

  • Базовый вычет: 129 750 тенге

  • ИПН: 31 025 тенге

  • Зарплата на руки: 408 975 тенге

В 2025 году с такого оклада удерживался ИПН 38 495,2 тенге, а на руки работник получал 401 504,8 тенге. Новая система также повышает зарплату «на руки» для больших окладов.

Выводы

  1. Основное нововведение 2026 года — увеличение базового налогового вычета с 14 до 30 МРП.

  2. Это изменение снижает индивидуальный подоходный налог и повышает «чистую» зарплату.

  3. Наибольший эффект заметен для работников с небольшими и средними окладами — в некоторых случаях ИПН почти исчезает.

  4. Для крупных окладов налог уменьшается, но не исчезает полностью.

В итоге казахстанцы смогут получать на руки на 7–8 тысяч тенге больше без повышения оклада. Новые правила делают систему налогообложения проще и выгоднее для большинства работников.

