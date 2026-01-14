АФМ объявил казахстанского блогера в международный розыск: что сделал Кайсар Камза и почему его ищут

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило в международный розыск популярного блогера Кайсара Камзу. Дело касается подозрений в пособничестве в незаконной игорной деятельности, а также связанных с этим финансовых операций с криптоактивами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Instagram/qais_arr

Суд санкционировал содержание под стражей

По данным АФМ, в отношении Кайсара Камзу судом была принята мера пресечения в виде содержания под стражей. Власти подозревают блогера в активной поддержке онлайн-платформ азартных игр, направленной на граждан Казахстана.

Активная блогерская деятельность и влияние в соцсетях

Кайсар Камза ведет активную деятельность в социальных сетях на протяжении пяти лет:

Instagram – аккаунт qais_arr, 2,4 млн подписчиков;

Telegram – закрытый канал "Қора энтертейнмэнт" с 368 тыс. подписчиков.

Используя личные аккаунты, блогер систематически публиковал видеоматериалы и посты, содержащие:

прямые ссылки на онлайн-казино Pinco;

графические элементы и призывы к регистрации;

персональный промокод, предоставляющий бонусы игрокам.

Эти действия, по версии АФМ, приносили Камзе доход в виде бонусов, вознаграждений или процентных отчислений от игровой платформы.

Криптоактивы под арестом

Для сокрытия полученных доходов подозреваемый использовал криптокошелек, на который поступали платежи от организаторов интернет-казино Pinco.

«С санкции суда на криптоактивы – 182 736,741 USDT – наложен арест», – сообщает пресс-служба АФМ РК.

Таким образом, финансовые активы блогера временно заблокированы, пока продолжается расследование.

Международный розыск и просьба о помощи

АФМ обращается к гражданам с просьбой предоставить любую информацию о местонахождении Камзы. Контакты для сообщений:

Дежурная часть: +7 7172 70 84 78

Call-center: 1458

Эти меры направлены на ускорение розыска и предотвращение дальнейших нарушений закона со стороны блогера.