Пенсионные деньги казахстанцев возвращаются под контроль Нацбанка: что это значит для вкладчиков

В Казахстане произошли важные изменения в управлении пенсионными накоплениями: инвестиционная управляющая компания Halyk Global Markets прекращает работу с активами Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Об этом фонд был официально уведомлен 30 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Компания Halyk Global Markets, дочерняя структура Народного банка, начала управлять пенсионными средствами казахстанцев в феврале 2021 года. В течение почти пяти лет она занималась инвестированием этих активов, стремясь увеличить доходность пенсионных накоплений участников системы.
ЕНПФ подчеркнул, что все пенсионные активы будут возвращены в доверительное управление Нацбанку. В случае выявления отрицательной разницы между текущей стоимостью активов и инвестиционными обязательствами управляющая компания обязуется полностью возместить убытки.
В фонде отметили:
Действующий порядок управления гарантирует сохранность всех пенсионных накоплений;
Средства вкладчиков будут возвращены под контроль Нацбанка без каких-либо финансовых рисков;
Все ранее переданные Halyk Global Markets активы останутся под управлением компании до фактической передачи Нацбанку, соблюдая текущие условия и утвержденную инвестиционную стратегию.
До завершения передачи активов Halyk Global Markets обязана:
Исполнять все условия договора доверительного управления;
Соблюдать утвержденную стратегию инвестирования;
Гарантировать сохранность активов и предоставлять регулярные отчеты ЕНПФ.
Помимо передачи средств Нацбанку, участники пенсионной системы имеют право:
Перевести пенсионные накопления в доверительное управление другой инвестиционной компании;
Сделать это не ранее чем через один год с момента последней передачи активов.
ЕНПФ подчеркнул, что такой механизм позволяет сохранить контроль над пенсионными средствами и одновременно предоставляет вкладчикам возможность выбора стратегии управления накоплениями.
Возврат пенсионных активов под контроль Нацбанка — это шаг к укреплению финансовой стабильности системы и снижению рисков для вкладчиков. Казахстанцы теперь могут быть уверены, что их накопления остаются защищенными, а при желании — имеют возможность самостоятельно определять путь их инвестирования.
