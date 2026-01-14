Пенсионные деньги казахстанцев возвращаются под контроль Нацбанка: что это значит для вкладчиков

В Казахстане произошли важные изменения в управлении пенсионными накоплениями: инвестиционная управляющая компания Halyk Global Markets прекращает работу с активами Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Об этом фонд был официально уведомлен 30 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Strategy2050.kz

История сотрудничества Halyk Global Markets с ЕНПФ

Компания Halyk Global Markets, дочерняя структура Народного банка, начала управлять пенсионными средствами казахстанцев в феврале 2021 года. В течение почти пяти лет она занималась инвестированием этих активов, стремясь увеличить доходность пенсионных накоплений участников системы.

Что произойдет с пенсионными средствами вкладчиков

ЕНПФ подчеркнул, что все пенсионные активы будут возвращены в доверительное управление Нацбанку. В случае выявления отрицательной разницы между текущей стоимостью активов и инвестиционными обязательствами управляющая компания обязуется полностью возместить убытки.

В фонде отметили:

Действующий порядок управления гарантирует сохранность всех пенсионных накоплений;

Средства вкладчиков будут возвращены под контроль Нацбанка без каких-либо финансовых рисков;

Все ранее переданные Halyk Global Markets активы останутся под управлением компании до фактической передачи Нацбанку, соблюдая текущие условия и утвержденную инвестиционную стратегию.

Обязанности управляющей компании до передачи средств

До завершения передачи активов Halyk Global Markets обязана:

Исполнять все условия договора доверительного управления;

Соблюдать утвержденную стратегию инвестирования;

Гарантировать сохранность активов и предоставлять регулярные отчеты ЕНПФ.

Выбор за вкладчиками: куда направить накопления

Помимо передачи средств Нацбанку, участники пенсионной системы имеют право:

Перевести пенсионные накопления в доверительное управление другой инвестиционной компании;

Сделать это не ранее чем через один год с момента последней передачи активов.

ЕНПФ подчеркнул, что такой механизм позволяет сохранить контроль над пенсионными средствами и одновременно предоставляет вкладчикам возможность выбора стратегии управления накоплениями.

Вывод

Возврат пенсионных активов под контроль Нацбанка — это шаг к укреплению финансовой стабильности системы и снижению рисков для вкладчиков. Казахстанцы теперь могут быть уверены, что их накопления остаются защищенными, а при желании — имеют возможность самостоятельно определять путь их инвестирования.