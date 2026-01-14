18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.01.2026, 10:43

Пенсионные деньги казахстанцев возвращаются под контроль Нацбанка: что это значит для вкладчиков

Новости Казахстана 0 2 920

В Казахстане произошли важные изменения в управлении пенсионными накоплениями: инвестиционная управляющая компания Halyk Global Markets прекращает работу с активами Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Об этом фонд был официально уведомлен 30 декабря, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Strategy2050.kz
Фото: Strategy2050.kz

История сотрудничества Halyk Global Markets с ЕНПФ

Компания Halyk Global Markets, дочерняя структура Народного банка, начала управлять пенсионными средствами казахстанцев в феврале 2021 года. В течение почти пяти лет она занималась инвестированием этих активов, стремясь увеличить доходность пенсионных накоплений участников системы.

Что произойдет с пенсионными средствами вкладчиков

ЕНПФ подчеркнул, что все пенсионные активы будут возвращены в доверительное управление Нацбанку. В случае выявления отрицательной разницы между текущей стоимостью активов и инвестиционными обязательствами управляющая компания обязуется полностью возместить убытки.

В фонде отметили:

  • Действующий порядок управления гарантирует сохранность всех пенсионных накоплений;

  • Средства вкладчиков будут возвращены под контроль Нацбанка без каких-либо финансовых рисков;

  • Все ранее переданные Halyk Global Markets активы останутся под управлением компании до фактической передачи Нацбанку, соблюдая текущие условия и утвержденную инвестиционную стратегию.

Обязанности управляющей компании до передачи средств

До завершения передачи активов Halyk Global Markets обязана:

  • Исполнять все условия договора доверительного управления;

  • Соблюдать утвержденную стратегию инвестирования;

  • Гарантировать сохранность активов и предоставлять регулярные отчеты ЕНПФ.

Выбор за вкладчиками: куда направить накопления

Помимо передачи средств Нацбанку, участники пенсионной системы имеют право:

  • Перевести пенсионные накопления в доверительное управление другой инвестиционной компании;

  • Сделать это не ранее чем через один год с момента последней передачи активов.

ЕНПФ подчеркнул, что такой механизм позволяет сохранить контроль над пенсионными средствами и одновременно предоставляет вкладчикам возможность выбора стратегии управления накоплениями.

Вывод

Возврат пенсионных активов под контроль Нацбанка — это шаг к укреплению финансовой стабильности системы и снижению рисков для вкладчиков. Казахстанцы теперь могут быть уверены, что их накопления остаются защищенными, а при желании — имеют возможность самостоятельно определять путь их инвестирования.

3
7
8
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь