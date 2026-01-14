Водителей в Казахстане ждёт рекордный штраф за одно из самых частых нарушений на дороге

С 2026 года одно из самых распространённых нарушений на дорогах Казахстана — превышение скорости — станет по-настоящему дорогостоящим для водителей. МВД страны объявило о новых штрафах, которые вступили в силу уже с начала года. Эксперты предупреждают: за несоблюдение правил придётся платить больше, чем многие могли предположить, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: istockphoto.com

Новый «рекордный» штраф за превышение скорости

Главным нововведением является штраф за превышение средней скорости. Согласно законодательным поправкам, если водитель превысит скорость на 60 км/ч и более, ему придётся заплатить 40 МРП, что в 2026 году составит чуть более 173 тысяч тенге.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев отметил, что на пригородных трассах, где уже работает система контроля средней скорости, было зафиксировано порядка 15 тысяч подобных правонарушений. Это подтверждает, что многие водители пренебрегают правилами и теперь заплатят за это ощутимо больше.

Ужесточение наказаний за выезд на встречную полосу

Не менее серьёзные изменения коснулись и выезда на полосу встречного движения. Ранее за такое нарушение водитель мог лишиться прав на 6 месяцев, а при ДТП — получить штраф 20 МРП (около 86 тысяч тенге).

Теперь же, если выезд на встречную полосу приведёт к аварии, водителя будут лишать права управления на 9 месяцев. Как отметил Султанбаев, это решение направлено на повышение соразмерности наказания и снижение числа серьёзных ДТП.

Рост штрафов по другим популярным нарушениям

Всё это связано с увеличением МРП с 1 января 2026 года, что повлияло на многие другие штрафы:

Превышение скорости на 10–20 км/ч

Было: 5 МРП = 19 660 тенге → Стало: 21 625 тенге (+1 965 тенге)

Превышение скорости на 20–40 км/ч

Было: 10 МРП = 39 320 тенге → Стало: 43 250 тенге (+3 930 тенге)

Превышение скорости на 40+ км/ч

Было: 20 МРП = 78 640 тенге → Стало: 86 500 тенге (+7 860 тенге)

Повторное превышение в течение года

Было: 30 МРП = 117 960 тенге → Стало: 129 750 тенге (+11 790 тенге)

Отсутствие страхового полиса

Было: 5 МРП = 19 660 тенге → Стало: 21 625 тенге (+1 965 тенге)

Уклонение от страхования

Было: 10 МРП = 39 320 тенге → Стало: 43 250 тенге (+3 930 тенге)

Вождение без права управления транспортным средством

Было: 20 МРП = 78 640 тенге → Стало: 86 500 тенге (+7 860 тенге)

Что это значит для водителей

Эксперты предупреждают: новые штрафы станут ощутимым ударом по кошельку. Даже за относительно небольшое превышение скорости придётся платить заметно больше. Это может повлиять на поведение водителей и снизить количество аварий, но также создаёт риск значительных финансовых потерь для тех, кто привык пренебрегать правилами.

Кроме того, ужесточение наказаний за выезд на встречную полосу направлено на повышение безопасности на дорогах, где частые ДТП с серьёзными последствиями становятся обычным явлением.

Итог

С 2026 года нарушение скоростного режима в Казахстане может обойтись в сумму, сопоставимую с ценой небольшой квартиры в регионах. Водителям стоит внимательнее относиться к правилам и не рисковать лишним разом — последствия станут слишком дорогими.