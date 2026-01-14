18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.01.2026, 11:33

Водителей в Казахстане ждёт рекордный штраф за одно из самых частых нарушений на дороге

Новости Казахстана 0 2 529

С 2026 года одно из самых распространённых нарушений на дорогах Казахстана — превышение скорости — станет по-настоящему дорогостоящим для водителей. МВД страны объявило о новых штрафах, которые вступили в силу уже с начала года. Эксперты предупреждают: за несоблюдение правил придётся платить больше, чем многие могли предположить, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Новый «рекордный» штраф за превышение скорости

Главным нововведением является штраф за превышение средней скорости. Согласно законодательным поправкам, если водитель превысит скорость на 60 км/ч и более, ему придётся заплатить 40 МРП, что в 2026 году составит чуть более 173 тысяч тенге.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев отметил, что на пригородных трассах, где уже работает система контроля средней скорости, было зафиксировано порядка 15 тысяч подобных правонарушений. Это подтверждает, что многие водители пренебрегают правилами и теперь заплатят за это ощутимо больше.

Ужесточение наказаний за выезд на встречную полосу

Не менее серьёзные изменения коснулись и выезда на полосу встречного движения. Ранее за такое нарушение водитель мог лишиться прав на 6 месяцев, а при ДТП — получить штраф 20 МРП (около 86 тысяч тенге).

Теперь же, если выезд на встречную полосу приведёт к аварии, водителя будут лишать права управления на 9 месяцев. Как отметил Султанбаев, это решение направлено на повышение соразмерности наказания и снижение числа серьёзных ДТП.

Рост штрафов по другим популярным нарушениям

Всё это связано с увеличением МРП с 1 января 2026 года, что повлияло на многие другие штрафы:

  • Превышение скорости на 10–20 км/ч
    Было: 5 МРП = 19 660 тенге → Стало: 21 625 тенге (+1 965 тенге)

  • Превышение скорости на 20–40 км/ч
    Было: 10 МРП = 39 320 тенге → Стало: 43 250 тенге (+3 930 тенге)

  • Превышение скорости на 40+ км/ч
    Было: 20 МРП = 78 640 тенге → Стало: 86 500 тенге (+7 860 тенге)

  • Повторное превышение в течение года
    Было: 30 МРП = 117 960 тенге → Стало: 129 750 тенге (+11 790 тенге)

  • Отсутствие страхового полиса
    Было: 5 МРП = 19 660 тенге → Стало: 21 625 тенге (+1 965 тенге)

  • Уклонение от страхования
    Было: 10 МРП = 39 320 тенге → Стало: 43 250 тенге (+3 930 тенге)

  • Вождение без права управления транспортным средством
    Было: 20 МРП = 78 640 тенге → Стало: 86 500 тенге (+7 860 тенге)

Что это значит для водителей

Эксперты предупреждают: новые штрафы станут ощутимым ударом по кошельку. Даже за относительно небольшое превышение скорости придётся платить заметно больше. Это может повлиять на поведение водителей и снизить количество аварий, но также создаёт риск значительных финансовых потерь для тех, кто привык пренебрегать правилами.

Кроме того, ужесточение наказаний за выезд на встречную полосу направлено на повышение безопасности на дорогах, где частые ДТП с серьёзными последствиями становятся обычным явлением.

Итог

С 2026 года нарушение скоростного режима в Казахстане может обойтись в сумму, сопоставимую с ценой небольшой квартиры в регионах. Водителям стоит внимательнее относиться к правилам и не рисковать лишним разом — последствия станут слишком дорогими.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь