Женат со времён СССР: казахстанец случайно узнал об этом лишь спустя 34 года

Житель Жамбылской области столкнулся с по-настоящему парадоксальной ситуацией: оформляя государственные услуги через банковское приложение, он неожиданно узнал, что уже 34 года состоит в официальном браке . О женщине, с которой его «связали узами», мужчина не вспоминал десятилетиями — их отношения длились всего несколько месяцев в начале 1990-х. История завершилась судебным разбирательством и признанием брака недействительным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Верховный суд.

Фото: gorodvitebsk.by

Короткий роман, который внезапно стал «семейной жизнью»

Согласно материалам дела, события берут начало в 1991 году. Тогда мужчина непродолжительное время встречался с девушкой и рассматривал возможность создания семьи. Однако уже через четыре месяца отношения дали трещину, и пара рассталась.

Важно подчеркнуть:

в органы РАГС они никогда не обращались ;

заявлений на регистрацию брака не подавали ;

документы не подписывали ;

свидетельство о браке не получали.

После расставания каждый пошёл своей дорогой, не подозревая, что формально они уже стали «мужем и женой».

Новые семьи — и ни слова о старом браке

Спустя несколько лет их жизни окончательно разошлись:

в 1994 году бывшая возлюбленная мужчины официально вышла замуж за другого человека;

сам истец создал семью значительно позже — в 2021 году.

Никаких пересечений, претензий или напоминаний о прошлом между ними не было. Казалось бы, история давно завершена.

Неожиданная находка в банковском приложении

Картина резко изменилась в 2025 году, когда мужчина воспользовался разделом «Государственные услуги» в банковском приложении. Среди персональных данных он обнаружил информацию о зарегистрированном в 1991 году браке.

Для мужчины это стало настоящим шоком: юридически он числился женатым уже более трёх десятилетий. Чтобы устранить это противоречие, ему пришлось обратиться в суд с иском о признании брака недействительным.

Подписи — не его и не её

В ходе судебного разбирательства всплыли детали, которые только усилили абсурдность ситуации. Суд установил, что:

подписи в актовой записи о браке не принадлежат ни истцу, ни ответчице ;

документы были подписаны третьим лицом ;

оригинал книги регистрации актов гражданского состояния за 1991 год уничтожен, так как истёк срок её хранения.

Таким образом, проверить подлинность записи в первоисточнике оказалось невозможно.

Свидетели подтвердили: свадьбы не было

В суде были допрошены близкий друг и сосед мужчины. Оба подтвердили, что:

истец не присутствовал на регистрации брака;

никаких документов никогда не подписывал ;

о каком-либо официальном оформлении отношений речи не шло.

Представитель органа РАГС, привлечённый к процессу в качестве третьего лица, на судебное заседание не явился.

Решение суда: «дистанционный брак» вне закона

Оценив все обстоятельства, суд пришёл к однозначному выводу: регистрация брака в 1991 году была произведена с грубыми нарушениями законодательства.

Ключевой момент — отсутствие личного присутствия сторон при оформлении брака. Такой формат, по мнению суда, не может считаться законным, поскольку «дистанционные браки» в тот период законом не предусматривались.

В результате актовая запись была признана недействительной, а мужчина официально избавился от брака, о котором не знал более 30 лет.

Юридический казус длиной в треть жизни

Эта история стала наглядным примером того, как ошибки и нарушения прошлого могут неожиданно всплыть спустя десятилетия — уже в эпоху цифровых сервисов. Один клик в приложении превратил забытый роман начала 90-х в судебный процесс и напоминание о том, что даже архивные записи способны изменить настоящее.