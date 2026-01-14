Кто и за сколько покупает звания в Казахстане

В Казахстане разгорается скандал вокруг государственных наград: депутат Мажилиса Максат Толыкбаев выразил обеспокоенность массовой продажей званий и медалей. По его словам, погоня за наградами обесценивает их смысл и подрывает доверие к институту поощрений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Продажа наград: от института до сувенира

В депутатском запросе Толыкбаева отмечается, что практика продажи наград превратилась в настоящую «болезнь» общества. Награды, которые раньше считались символом заслуг и профессионализма, теперь зачастую выглядят как дешёвые сувениры с рынка.

«Неизвестные общественные организации, торгующие званиями, раздают медали и ордена направо и налево, словно бесплатные подарки. Есть ли этому предел?» – задается вопросом депутат.

По его данным, такие знаки отличия, как «Почетный гражданин Казахстана», медаль «Заслуженный работник Казахстана» и звание «Ұлт ұстазы», могут продаваться по цене от 20 до 100 тысяч тенге. Организации арендуют роскошные залы, стелют красные ковры и торжественно награждают всех — от бизнесменов до учителей. При этом сами награждаемые часто не понимают, какое именно звание они получают.

«Шоу-пакет» вместо заслуг

Главная опасность, по мнению Толыкбаева, заключается не в том, что люди получают награды, а в том, каким способом это происходит.

«Достаточно заплатить — и ты получаешь медаль, орден, удостоверение, словом, готовый "шоу-пакет"», — отмечает депутат.

В других странах государственные награды защищены законом. Там четко определены критерии присвоения званий, а процедуры вручения проходят открыто и прозрачно. Такая система сохраняет престиж наград, предотвращает незаконную торговлю ими и обеспечивает моральный порядок в обществе.

Проблема проникает в школы

Особую тревогу вызывает проникновение «наградного бизнеса» в образовательные учреждения. По словам депутата, профессиональный уровень учителей в некоторых случаях оценивается не по результатам работы с учениками, а по количеству медалей и грамот.

«В итоге педагоги начинают соревноваться не в обучении, а в накоплении наград», — предупреждает Толыкбаев.

Призыв к действиям и законодательные меры

Депутат призывает правительство к ряду конкретных мер:

Обеспечить полное исполнение изменений законодательства о государственных наградах;

Усилить контроль и ответственность за незаконное распространение общественных званий;

Ввести единый реестр наград с цифровым надзором;

Пресечь практику продажи наград и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Толыкбаев подчеркивает, что только строгий контроль и прозрачная система вручения могут восстановить престиж государственных наград и вернуть доверие общества к институту поощрений.