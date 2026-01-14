Не 90-е, но почти: маргарин вместо масла и рекордное падение доходов - что ждёт казахстанские семьи в 2026 году

Экономика Казахстана вступает в 2026 год с признаками затяжного кризиса, который будет напрямую зависеть от доходов населения и темпов роста экономики. По оценке экономиста Айдархана Кусаинова , реальные доходы казахстанцев продолжают снижаться, а покупательская активность и привычки потребителей постепенно меняются под давлением сокращающихся финансовых возможностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Рекордное падение доходов: новые реалии потребителей

«Мы уже стали беднее, — предупреждает Кусаинов. — Я подозреваю, что и этот год страна завершит рекордным падением доходов населения».

Экономист отмечает, что снижение доходов уже влияет на поведение граждан. Население выбирает более дешевые товары, постепенно отказываясь от привычных ранее категорий продукции.

«Падает качество жизни, наблюдается замещение привычных продуктов более дешевыми аналогами. Например, я недавно был в супермаркете АДК и увидел там маргарин Rama — продукт, популярный у нас ещё в 90-е. Маргарин служит заменителем сливочного масла, что наглядно демонстрирует тренд к экономии, который будет только усиливаться», — отмечает эксперт.

Сравнение с кризисом 2008 года

Экономист проводит чёткую границу между текущей ситуацией и глобальным финансовым спадом 2008 года.

В 2008 году снижение уровня жизни было резким и кратковременным.

Сегодня же наблюдается постепенное ухудшение показателей на протяжении нескольких лет.

«Уровень жизни стагнирует уже около четырёх лет и продолжает снижаться. Это не одномоментное падение, а длительный процесс», — поясняет Кусаинов.

Казахстан 90-х: возвращения не будет, но тревожные сигналы есть

Сравнивая нынешнюю экономическую ситуацию с 1990-ми, эксперт успокаивает: повторения тотального кризиса с перебоями в электричестве и полной разрухой не будет.

Однако, по его словам, кризис проявляется и по-другому:

«Кризис — это не только когда всё рушится мгновенно. Это ситуация, когда экономика в целом нездорова, а её продолжают заливать деньгами, поддерживая иллюзию стабильности».

Кризис как длительный процесс с 2020 года

Кусаинов отмечает, что Казахстан находится в экономическом кризисе с 2020 года. Пандемия COVID-19 лишь временно скрыла проблему, благодаря антикризисным мерам и денежной поддержке.

Сокращение занятости: доля работающих сокращается, особенно в высококвалифицированных сферах.

Падение реальных доходов: зарплаты учителей падают уже второй год подряд и, по прогнозам, снизятся на 15% в реальном выражении к концу года.

«Антиковидное «заливание деньгами» временно смягчило удар, но основные проблемы сохраняются и углубляются», — подчеркивает эксперт.

Новый рынок труда: адаптация казахстанцев

Экономист предупреждает о необходимости пересмотра карьеры для многих граждан:

Появится рост числа временных и низкооплачиваемых профессий: таксисты, курьеры, сервисные работники.

Работать будет реально, но не все виды занятости будут соответствовать прежнему уровню дохода или ожиданиям.

«Казахстанцам придётся искать новые вакансии, переходить в другие компании или менять сферу деятельности», — заключает Кусаинов.

Итог

2026 год для Казахстана станет временем постепенного экономического спада, который, хоть и не повторяет хаос 90-х, всё же потребует от населения адаптации и пересмотра привычного уровня жизни. Снижение доходов, рост цен и изменения в структуре потребления уже формируют новую экономическую реальность, к которой придется приспосабливаться каждому казахстанцу.