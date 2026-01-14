18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
14.01.2026, 16:10

Новая схема похищает аккаунты казахстанцев без пароля: подробности

Новости Казахстана

14 января 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана официально предупредило граждан о новой опасности в WhatsApp. Эксперты портала fingramota.kz объяснили, как казахстанцам защитить свои данные и деньги, сообщает Lada.kz.

Photo by Lisa Fotios from Pexels

Мессенджеры давно стали неотъемлемой частью жизни — через них мы переписываемся с друзьями, решаем рабочие вопросы, получаем уведомления от сервисов. Но эксперты предупреждают: именно через эти привычные приложения злоумышленники сегодня атакуют пользователей, используя психологические уловки вместо сложного взлома.

GhostPairing: когда аккаунт захватывают без взлома

Одна из самых опасных новых схем получила название GhostPairing — «тихое» подключение к аккаунту WhatsApp без паролей и SIM-карт.

Мошенники рассылают сообщения, замаскированные под уведомления WhatsApp. Ссылка ведет на почти точную копию сайта мессенджера. Пользователю предлагают ввести номер телефона и код подтверждения «для доступа к контенту». После этого злоумышленник привязывает своё устройство к аккаунту жертвы и получает полный контроль: переписку, контакты, медиа и возможность отправлять сообщения от имени владельца.

Проверка проста: в WhatsApp нужно открыть раздел «Связанные устройства». Если там есть неизвестное подключение — его необходимо немедленно удалить.

Старые приёмы в новой обертке: код подтверждения

Классика мошенничества всё ещё эффективна: просьба прислать код подтверждения. Сообщения могут приходить с разными предлогами:

  • «Я случайно указал ваш номер»

  • «Это проверка безопасности»

  • «Мне пришел код, перешлите, пожалуйста»

Передача кода постороннему даёт полный контроль над аккаунтом и может привести к потере личных данных и денег.

Главное правило безопасности: ни один сервис, банк или сотрудник поддержки не запрашивает коды в чатах или звонках. Если код пришел неожиданно — это тревожный сигнал.

Взломанные аккаунты знакомых: психологическая ловушка

Мошенники нередко рассылают сообщения с чужих взломанных аккаунтов:

  • «Ты на этом видео?»

  • «Срочно нужна помощь»

  • «Одолжи денег до вечера»

Поскольку сообщение приходит якобы от знакомого, доверие включается автоматически. Чтобы не стать жертвой: всегда перепроверяйте информацию другим способом связи.

Фальшивые «безопасные счета» и давление через мессенджеры

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, полиции или госорганов. Они сообщают о подозрительных операциях и требуют перевести деньги «на безопасный счет».

Важно: таких счетов не существует. Никогда не решайте вопросы безопасности через мессенджеры или видеозвонки. Если вас торопят — положите трубку и перезвоните в банк официальным номером.

Осторожно, новые схемы мошенничества

  1. «Ваш аккаунт будет удален»
    Сообщение о якобы нарушении правил и необходимости перейти по ссылке. На деле ссылка ведет на фейковый сайт.

  2. «Работа из дома» и лёгкий заработок
    Мошенники предлагают простую подработку, сначала переводят небольшую сумму, чтобы вызвать доверие, затем требуют депозиты или активацию аккаунта.

  3. Сообщения от «службы доставки»
    Уведомления о задержке посылки ведут на поддельные сайты, где просят оплатить «небольшую пошлину».

  4. «Родственник в беде»
    Сообщения от имени родственника, который якобы в критической ситуации. Цель — заставить перевести деньги без проверки.

  5. Фейковая техподдержка и вирусы
    Предложение установить «защиту» или приложение для исправления утечки данных. На самом деле злоумышленники получают полный контроль над устройством.

  6. Поддельные чаты домов, школ, организаций
    Сбор денег «на ремонт», «подарок» или «срочные нужды». Средства уходят мошенникам.

Как защититься: базовые правила безопасности

  • Проверяйте «Связанные устройства» в WhatsApp.

  • Никогда не передавайте код подтверждения.

  • Перепроверяйте сообщения, даже если они пришли от знакомых.

  • Не переходите по подозрительным ссылкам.

  • Не устанавливайте приложения по просьбе неизвестных.

  • Любые финансовые вопросы решайте только через официальные каналы.

