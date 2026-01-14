Официальное заявление МИД РК по инциденту с танкерами и беспилотниками

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило глубокую озабоченность после инцидентов с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на танкеры в Черном море. События произошли 13 января 2026 года, когда три танкера, направлявшиеся к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума, стали объектом нападений, сообщает Lada.kz.

© Photo : пресс-служба МИД Казахстана

Официальная позиция МИД РК

Представитель министерства Ерлан Жетыбаев подчеркнул, что Казахстан не участвует в вооруженных конфликтах, а также вносит значимый вклад в поддержание стабильности глобальной и европейской энергетической системы. В МИД отметили:

Танкеры имели все необходимые разрешения для плавания;

Судна были оснащены современными средствами идентификации;

Республика строго соблюдает международные нормы при транспортировке энергоносителей.

Международные контакты и меры безопасности

В ответ на инциденты МИД Казахстана провел ряд экстренных встреч с послами европейских стран, а также контактировал с американскими и другими зарубежными партнёрами. Основной акцент — необходимость принятия эффективных мер по защите морских маршрутов, используемых для поставки углеводородов, с соблюдением международного права.

Рост рисков для мировой энергетики

В министерстве отметили, что частота подобных инцидентов растет, что создаёт угрозу для функционирования международной энергетической инфраструктуры. Казахстан призывает мировое сообщество к:

Тесному сотрудничеству в области безопасности морских поставок;

Совместной выработке мер предотвращения атак на танкеры;

Поддержке стабильного и безопасного транзита энергоносителей.

Казахстанская позиция: стабильность поставок превыше всего

МИД подчеркивает, что Республика Казахстан продолжает обеспечивать бесперебойность поставок энергоносителей, строго следуя международным стандартам. В ведомстве выразили надежду на активное взаимодействие со странами-партнерами для минимизации рисков и предотвращения подобных инцидентов в будущем.