18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.01.2026, 16:35

Официальное заявление МИД РК по инциденту с танкерами и беспилотниками

Новости Казахстана 0 642

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило глубокую озабоченность после инцидентов с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на танкеры в Черном море. События произошли 13 января 2026 года, когда три танкера, направлявшиеся к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума, стали объектом нападений, сообщает Lada.kz. 

© Photo : пресс-служба МИД Казахстана
© Photo : пресс-служба МИД Казахстана

Официальная позиция МИД РК

Представитель министерства Ерлан Жетыбаев подчеркнул, что Казахстан не участвует в вооруженных конфликтах, а также вносит значимый вклад в поддержание стабильности глобальной и европейской энергетической системы. В МИД отметили:

  • Танкеры имели все необходимые разрешения для плавания;

  • Судна были оснащены современными средствами идентификации;

  • Республика строго соблюдает международные нормы при транспортировке энергоносителей.

Международные контакты и меры безопасности

В ответ на инциденты МИД Казахстана провел ряд экстренных встреч с послами европейских стран, а также контактировал с американскими и другими зарубежными партнёрами. Основной акцент — необходимость принятия эффективных мер по защите морских маршрутов, используемых для поставки углеводородов, с соблюдением международного права.

Рост рисков для мировой энергетики

В министерстве отметили, что частота подобных инцидентов растет, что создаёт угрозу для функционирования международной энергетической инфраструктуры. Казахстан призывает мировое сообщество к:

  • Тесному сотрудничеству в области безопасности морских поставок;

  • Совместной выработке мер предотвращения атак на танкеры;

  • Поддержке стабильного и безопасного транзита энергоносителей.

Казахстанская позиция: стабильность поставок превыше всего

МИД подчеркивает, что Республика Казахстан продолжает обеспечивать бесперебойность поставок энергоносителей, строго следуя международным стандартам. В ведомстве выразили надежду на активное взаимодействие со странами-партнерами для минимизации рисков и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

1
14
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь