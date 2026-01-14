Казахстан ужесточает правила ликвидации банков: что изменится

В Казахстане готовятся обновления правил ликвидации банков, страховых компаний и филиалов иностранных финансовых организаций. Основная цель — усилить контроль со стороны регулятора и повысить прозрачность процесса. В проекте, подготовленном Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), особое внимание уделено персональной ответственности членов ликвидационных комиссий и расширению ограничений, применяемых после лишения лицензии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Персональная ответственность председателя комиссии: теперь это не формальность

Одним из ключевых нововведений станет прямое закрепление персональной ответственности председателя ликвидационной комиссии. Ранее действующие правила лишь упоминали руководящую роль председателя, без явного указания на ответственность.

Теперь председатель комиссии сможет:

Единолично принимать оперативные решения в рамках ликвидационного производства;

Отвечать за весь процесс ликвидации перед регулятором;

Осуществлять контроль за активами и обязательствами банка или страховой компании.

При этом вопросы, относящиеся к компетенции комитета кредиторов, остаются вне полномочий председателя.

Жёсткий контроль: планирование и отчётность под микроскопом

Регулятор усиливает требования к работе ликвидационных комиссий. Согласно проекту правил, каждая комиссия обязана:

Разрабатывать годовой план работы с разбивкой на полугодия;

Полугодично предоставлять отчёты об исполнении плана в уполномоченный орган;

Ежеквартально публиковать информацию о ключевых показателях ликвидационного производства.

Ранее требования к планированию и публичной отчетности были менее детализированы и не имели обязательного характера.

Отдельно уточнён порядок непредвиденных расходов: лимит составляет 500 МРП (около 2,2 млн тенге) за квартал, что позволяет ограничить внеплановые траты и усилить финансовую дисциплину.

Ограничения после лишения лицензии: кто теперь управляет

С момента начала ликвидации полномочия органов управления банка или страховой компании полностью прекращаются. Контроль над деятельностью полностью переходит к ликвидационной комиссии, которая теперь:

Управляет активами и обязательствами;

Проводит расчёты с кредиторами;

Отвечает за исполнение всех финансовых и юридических требований.

Все долговые обязательства считаются наступившими, при этом начисление процентов, штрафов и неустоек прекращается. Судебные решения по имущественным спорам приостанавливаются и продолжаются уже в рамках процедуры ликвидации.

Также введено правило обязательной конвертации валютных обязательств в тенге по курсу на дату начала ликвидации, что упрощает расчёты и снижает валютные риски.

Без бюджетных затрат и социального эффекта

АРРФР подчёркивает, что проект правил не требует дополнительных бюджетных расходов и не создаёт негативных социально-экономических последствий. Основная цель — привести процесс ликвидации в соответствие с обновлённым Законом о банках и повысить прозрачность работы финансового рынка.

Ликвидации на практике: кто уже в списке

По данным главы АРРФР Мадины Абылкасымовой, девять банков находятся в процессе ликвидации, среди них:

Tengri Bank

Capital Bank Kazakhstan

Asia Credit Bank

Банк Астаны и другие

Лицензии этих банков были отозваны в период с 2007 по 2021 годы. Новые правила позволят сделать процесс более прозрачным и контролируемым, а также усилят ответственность руководителей ликвидируемых финансовых институтов.